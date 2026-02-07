Московичи - Век толп
«Век толп» — это глубокий и порой пугающий анализ механизмов современной демократии и тоталитаризма. Московичи показывает, что современный человек, несмотря на образование и доступ к информации, остается частью «толпы», подверженной манипуляциям.
Книга написана блестящим литературным языком. Автор не просто пересказывает чужие теории, он спорит с ними, адаптируя их к реальности телевидения и глобальной политики. Московичи предупреждает: эпоха масс не закончилась, она просто сменила декорации. Это обязательное чтение для политологов, социологов и всех, кто хочет понимать, как работают механизмы общественного мнения и почему «коллективный разум» так часто оказывается «коллективным безумием».
Московичи C. - Век толп - Исторический трактат по психологии масс
Пер. с фр. Т.П. Емельяновой. — М.: Академический проект, 2020. — 396 с. — (Психологические технологии: Социальная психология).
ISBN 978-5-8291-2786-2
Московичи C. - Век толп – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Введение
Часть первая. НАУКА О МАССАХ
Глава 1. Индивид и масса
Глава 2. Восстание масс
Глава 3. Что делать, когда массы налицо?
Глава 4. Восточный деспотизм и деспотизм западный
Часть 2. ЛЕ БОН И СТРАХ ПЕРЕД ТОЛПАМИ
Глава 1. Кем был гюстав Ле Бон?
Глава 2. Макиавелли массового общества
Глава 3. Четыре причины умалчивания
Глава 4. Открытие толп
Глава 5. Гипноз в массе
Глава 6. Психическая жизнь толп
Часть 3. ТОЛПЫ, ЖЕНЩИНЫ И БЕЗУМИЕ
Глава 1. Коллективное вещество: импульсивное и консервативное
Глава 2. Коллективная форма: догматическая и утопическая
Глава 3. Вожди толп
Глава 4. Об авторитете
Глава 5. Стратегии пропаганды и коллективного внушения
Глава 6. Заключение
Часть 4. ПРИНЦИП ВОЖДЯ
Глава 1. Парадокс психологии масс
Глава 2. Толпы естественные и искусственные
Глава 3. Принцип вождя
Часть 5. МНЕНИЕ И ТОЛПА
Глава 1. Коммуникация — это valium народа
Глава 2. Мнение, публика и толпа
Глава 3. Закон поляризации авторитета
Глава 4. Республика во Франции: от демократии масс к демократии публик
Часть 6. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ЛЕ БОНА И ТАРДА: ЗИГМУНД ФРЕЙД
Глава 1. Незаконное творчество доктора фрейда
Глава 2. От классической психологии масс к революционной психологии масс
Глава 3. Три вопроса психологии масс
Глава 4. Толпы и либидо
Глава 5. Происхождение эмоциональных привязанностей в обществе
Глава 6. Эрос и мимесис
Глава 7. Конец гипноза
Часть 7. ПСИХОЛОГИЯ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ВОЖДЯ
Глава 1. Авторитет и харизма
Глава 2. Постулат психологии масс
Глава 3. Первобытный секрет
Часть 8. ГИПОТЕЗЫ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ
Глава 1. Человек Моисей
Глава 2. Семейный роман великих людей
Глава 3. Создание народа
Глава 4. Вожди типа Моисея и вожди тотемические
Часть 9. СВЕТСКИЕ РЕЛИГИИ
Глава 1. Тайна религии
Глава 2. Запрет думать
Глава 3. Культ отца
Заключение
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