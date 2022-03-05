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Настоящее собрание документов издается нами с тем, чтобы преступления высшего духовенства против друг друга, своей паствы, самого имени христианства не были преданы забвению; с тем, чтобы всякий ищущий последних причин бедствий, постигших Государство Российское и Русскую Церковь в двадцатом столетии —

несчастий, непрерывно преследующих нас и доныне, потери исконно русских земель, вымирания великорусского этноса, тотального безбожия, чудовищной деградации страны все еще сохраняющей имя России, — мог увидеть их исток: то первое изменение к смерти, последние фазы которого доводится нам жить сегодня.

Московские Соборы эпохи падения Московского патриархата в XVII веке

Составитель: Т. Г. Сидаш

Редактор: С. Д. Сапожникова Сопроводительные тексты: Т. Г. Сидаш

СПб.: Издательский проект “Quadrivium”. 2015. — 1160 страниц

ISBN 978-5-716406-31-5

Московские Соборы эпохи падения Московского патриархата в XVII веке - Содержание

Глава 1. Собор 1672 года. Образование Нижегородской епархии

Глава 2. «Галантерейный» Собор (1675 г.) и его первая жертва

Глава 3. Часть 1. Упразднение монастырского приказа (1677 г.)

Глава 3. Часть 2. Соборы о деканонизации прп. Анны Кашинской

Глава 3. Часть 3. Собор 1678 г. О шествии на осляти

Глава 4. «Постыдный» Собор 1681—1682 гг.

Глава 5. Антилатинский собор 1690 г.

Глава 6. Соборы эпохи патриарха Адриана

Приложение 1. Марка архиепископа Ефесскаго сочинение о том, что не только произношением слов Спасителя освящаются божественные дары, но (именно) последующими за сим молитвой и благословением священника, силою Святаго Духа

Приложение 2. Софроний Лихуд, Евфимий Чудовский. Мечец духовный

Приложение 3. Патриарх Иоаким, Евфимий Чудовский. Остен

Приложение 4. Григорий Миркович. О времени пресуществления Святых Даров: Спор, бывший в Москве во второй половине XVII века. Опыт исторического исследования

Приложение 5. Дело Медведева

Московские Соборы эпохи падения Московского патриархата в XVII веке - Предисловие

Настоящая книга предполагает знакомство читателя с актами Соборов 1666—1667 годов и сопутствующими им документами, которые были изданы нами в книге «Московские Соборы 1660, 1666 и 1667 годов» (СПб, Quadrivium, 2014). Без знания этой книги понимание настоящего собрания будет крайне затруднительно, ибо Собор 1667 года явился началом того нового стиля русской церковности, который после ряда трансформаций погиб спустя чуть более четверти века. Имперский же церковный стиль, который сегодня ищут воскресить огромное количество принадлежащих к нынешней церкви и государству слепцов, был единородным, так сказать, чадом этого молодого покойника. Таким образом, вместо того чтобы очистить церковь до присущего ей по самому понятию теократического существования, которое она имела в разных формах от начала своего на Руси до никоновской реформы, они пытаются восстановить одну из позднейших — церковных лишь по имени — форм не жизни даже, но смерти, пытаются вновь встроить ее в качестве министерства в бутафорскую империю, строящуюся сегодня постсоветской олигархией. Псевдоцерковь в псевдоимперию! Поистине, жалкое предприятие! Предметом нашего рассмотрения будет не формирование новой греко-российской (в отличие от средневековой Русской) Церкви — это самоименование Московские соборы эпохи падения московского патриархата в XVII веке кажется нам вполне подходящим для того, чтобы называть постниконовское новообразование, — но смерть Церкви Русской как способной к институциональной оформленности. От Собора 1667 года до 1700 года — когда после смерти патриарха Адриана церковь в России утратила даже только лишь видимые признаки православной церковности — произошло не так много церковных событий; все они кажутся, на первый взгляд, настолько мелочными, противоречивыми и бессмысленными, что подавляющее большинство исследователей не балует эту эпоху чересчур пристальным вниманием. Тем хуже дело обстоит с изданием относящихся к ней документов. Налицо не только непонимание, но и желание побыстрее сбыть с рук эти маловажные, никуда негодные факты, поскорее перейдя к эпическим баталиям Стефана Яворского с Феофаном Прокоповичем. Тяжело находиться у постели умирающего, особенно если это нелюбимый. Но мы — любящие Русскую Церковь и старающиеся ее понять пусть и в ее самоотрицании — не можем не видеть даже в предсмертных спазмах изуродованного греками и малороссами патриархата уродливых гримас смерти любимого нами существа, и прямо обязаны принять его последний вздох, как бы тяжело ни было нахождение при заживо сгнившем теле.

2015-10-29