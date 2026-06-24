Человека можно понять и познать как с помощью религии, так и с помощью науки. Совместимы ли наука и религия, психология и христианство? Может быть, как раз на пересечении классической психологии с древнехристианским опытом и богословским гнозисом возможно наиболее полно понять, объяснить, описать и научить человека?

В результате такого пересечения и возникла христианская новый для классической психологии взгляд на человека. Новый для отечественной психологии, но недля 2000-летней христианской культуры. Пристальное внимание мыслящей Евразии к человеку, явление гуманизма, персонализма, да и самой психологии, как науки о душе, возникло в недрах христианского сознания. Само христианство такую задачу не ставило это был, скорее, спонтанный процесс, навеянный духом Евангелия, чем доктринальное устремление. Верно также и то, что христианство не сразу разглядело в себе потенциал христианского гуманизма. Богословие слишком долго было занято собственно теологией, учением о Боге. Антропология, а тем более психология только в XX веке становятся актуальными богословскими дисциплинами.

Однако по духу Евангелия, по духу опыта святых отцов, по духу византийского богословия христианство антропологично и психологично. С христианской точки зрения психология является одновременно искусством и наукой познания души.

Московский Психотерапевтический Журнал

МГППУ, Факультет психологического консультирования, 2006

Московский Психотерапевтический Журнал - Оглавление

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Священник Андрей Лоргус Христианская психология в пространстве гуманитарной парадигмы

Священник Евгений Левченко, В.В.Стома Некоторые подходы к построению православной психологии и психотерапии

АНТРОПОЛОГИЯ

С.А. Чурсанов Богословский концепт личностного образа бытия как онтологический фундамент антропологических моделей православной психологии

М.Н.Миронова О духовном кризисе

ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ

ИСЦЕЛЕНИЕ СТРАЖДУЩЕГО:

С.Мьюз В лабиринте человеческой личности

Дж.Редигер В обсуждение вступает психиатр

Священник Стефан Пламли Богословские размышления

Д.Жаке Комментарий пастырского психолога: православное понимание пастырского консультирования С.Мьюз Путешествие продолжается: послесловие к «случаю Теда»

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИИ

Э.Гассин Обряд прощения: психологическое, социальное и духовное становление человека

РЕФЛЕКСИЯ ПРОФЕССИИ

С.А.Белорусов Православие и производные от него психотерапевтические парадигмы