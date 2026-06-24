Московский Психотерапевтический Журнал
Человека можно понять и познать как с помощью религии, так и с помощью науки. Совместимы ли наука и религия, психология и христианство? Может быть, как раз на пересечении классической психологии с древнехристианским опытом и богословским гнозисом возможно наиболее полно понять, объяснить, описать и научить человека?
В результате такого пересечения и возникла христианская новый для классической психологии взгляд на человека. Новый для отечественной психологии, но недля 2000-летней христианской культуры. Пристальное внимание мыслящей Евразии к человеку, явление гуманизма, персонализма, да и самой психологии, как науки о душе, возникло в недрах христианского сознания. Само христианство такую задачу не ставило это был, скорее, спонтанный процесс, навеянный духом Евангелия, чем доктринальное устремление. Верно также и то, что христианство не сразу разглядело в себе потенциал христианского гуманизма. Богословие слишком долго было занято собственно теологией, учением о Боге. Антропология, а тем более психология только в XX веке становятся актуальными богословскими дисциплинами.
Однако по духу Евангелия, по духу опыта святых отцов, по духу византийского богословия христианство антропологично и психологично. С христианской точки зрения психология является одновременно искусством и наукой познания души.
Московский Психотерапевтический Журнал
МГППУ, Факультет психологического консультирования, 2006
Московский Психотерапевтический Журнал - Оглавление
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Священник Андрей Лоргус Христианская психология в пространстве гуманитарной парадигмы
Священник Евгений Левченко, В.В.Стома Некоторые подходы к построению православной психологии и психотерапии
АНТРОПОЛОГИЯ
С.А. Чурсанов Богословский концепт личностного образа бытия как онтологический фундамент антропологических моделей православной психологии
М.Н.Миронова О духовном кризисе
ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ
ИСЦЕЛЕНИЕ СТРАЖДУЩЕГО:
С.Мьюз В лабиринте человеческой личности
Дж.Редигер В обсуждение вступает психиатр
Священник Стефан Пламли Богословские размышления
Д.Жаке Комментарий пастырского психолога: православное понимание пастырского консультирования С.Мьюз Путешествие продолжается: послесловие к «случаю Теда»
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИИ
Э.Гассин Обряд прощения: психологическое, социальное и духовное становление человека
РЕФЛЕКСИЯ ПРОФЕССИИ
С.А.Белорусов Православие и производные от него психотерапевтические парадигмы
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