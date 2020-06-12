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Московский старец протоиерей Николай Голубцов

Московский старец протоиерей Николай Голубцов
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy
После смерти этого замечательного пастыря кто-то сказал: «Умер последний московский духовник». И хотя это высказывание несло на себе отпечаток скорее отчаяния, чем реальности, значение личности отца Николая было подмечено очень правильно: «пастырь добрый» — трудно подобрать другие слова, более точно выражающие отношение отца Николая ко всем людям, которые встречались на его жизненном пути.

Московский старец протоиерей Николай Голубцов

Сост. мон. Иулиания (Самсонова).
М.: Изд. Московского Подворья СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, 2008.— 515 с.: ил.
ISBN 978–5–7789–0204–2

Московский старец протоиерей Николай Голубцов - Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Часть I МОСКОВСКИЙ СТАРЕЦ
  • Протодиакон Сергий Голубцов, Наталия Михайловна Соболева - Протоиерей Николай Голубцов
  • Примечания
  • Рогнеда Владимировна Маева - Воспоминания об отце Николае Голубцове
  • Лидия Владимировна Карпинская - Мое общение с отцом Николаем
  • Мария Григорьевна Яковлева - Воспоминания
  • Мария Александровна Крашенинникова - Воспоминания об отце Николае Голубцове
  • Ольга Николаевна Вышеславцева - Воспоминания
  • Неизвестный автор - Об отце Николае Голубцове
  • Наталия Д. Б. - Мои воспоминания об отце Николае
  • Светлана Иосифовна Аллилуева - Один из лучших московских священников
Часть II ЧЕСТНА ПРЕД ГОСПОДЕМ СМЕРТЬ ПРЕПОДОБНЫХ ЕГО
  • Наталия Михайловна Соболева - О кончине отца Николая Голубцова
  • Н. Н. - Протоиерей Николай Александрович Голубцов (Некролог)
  • Неизвестный автор - Некролог
  • Сергей Иосифович Фудель - Воспоминания об отце Николае Александровиче Голубцове
  • Отец Николай Голубцов (Некролог)
  • Антоний (Блум), митрополит Сурожский - Слово, произнесенное на панихиде по отцу Николаю Голубцову
  • Неизвестный автор - Пастырь добрый
  • Письма о кончине протоиерея Николая Голубцова
  • Письмо к архиепископу Сергию (Голубцову) в Новгород
  • Письмо к Елене Дмитриевне в Таллин
  • Сергей Иосифович Фудель - Письмо к Марии Францевне Голубцовой
Часть III ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ГОЛУБЦОВА
  • Воспоминания протоиерея Николая Голубцова
  • Воспоминания детства
  • Из воспоминаний начала 30-х годов
  • Письма протоиерея Николая Голубцова
  • Письма к родным
  • Письмо к невесте, Марии Францевне
  • Письма к брату, архиепископу Сергию
  • Письма к духовным чадам и иным лицам
  • Гимнографические труды
  • Служба с акафистом Пресвятей Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии ради иконы Ея, именуемыя «Донская»
  • Служба с акафистом Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь и память честныя иконы Ея, именуемыя «Взыскание погибших»
  • Богословские труды
  • От составителя
  • Николай Александрович Голубцов - Пресвятая Троица и домостроительство (Размышления «зрителя» у иконы «Святая Троица» Андрея Рублева)

Московский старец протоиерей Николай Голубцов - Светлана Иосифовна Аллилуева - Один из лучших московских священников

Весной 1962 года я крестилась в православной церкви в Москве, потому что я хотела приобщиться к тем, кто верует. Я чувствовала эту потребность сердцем: догматы мало что значили для меня. Благодаря моим друзьям мне выпало счастье встретиться с одним из лучших московских священников. Его уже нет в живых, и с тех пор я не видела никого, кто служил бы так проникновенно и просто, кто говорил бы с прихожанами так, как это делал отец Николай.
Он был строг и не скрывал этого. Говорил о жизни повседневным, будничным языком, без елея, без стремления во что бы то ни стало оправдать ошибку, без попыток сделки с совестью. Не нравится — уходи. <…> Взгляд его был пронзителен. Он был суров, как сама правда, не терпящая уловок, и в этом была его милость и великая помощь. От него нельзя было увернуться.
<…> Он отлично понимал, что, принимая Крещение, я нарушаю правила партии, что это опасно для меня и для него, и потому не занес мое имя в церковную книгу.
Я никогда не забуду наш первый разговор в пустой церкви после службы. Я волновалась, потому что никогда в жизни не разговаривала со священником. От своих друзей я знала, что отец Николай прост, говорить с ним легко и что он всегда беседует, прежде чем крестить. Подошел быстрой походкой пожилой человек с таким лицом, как у Павлова, Сеченова, Пирогова — больших русских ученых. Лицо одновременно простое и интеллигентное, полное внутренней силы. Он быстро пожал мне руку, как будто мы старые знакомые, сел на скамью у стены… и пригласил меня сесть рядом. Я растерялась, потому что его поведение было обыкновенным. Он расспрашивал меня о детях, о работе, и я вдруг начала говорить ему все, еще не понимая, что это — исповедь. Наконец я призналась ему, что не знаю, как нужно разговаривать со священником, и прошу меня простить за это. Он улыбнулся и сказал: «Как с обыкновенным человеком». Это было сказано серьезно и проникновенно. И все-таки перед тем как уйти, когда он протянул мне для обычного рукопожатия руку, я поцеловала ее, повинуясь какому-то порыву. Он опять улыбнулся. Его лицо было сдержанным и строгим, улыбка этого лица стоила многого...
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Added 12.06.2020
Author brat christifid
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