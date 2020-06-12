После смерти этого замечательного пастыря кто-то сказал: «Умер последний московский духовник». И хотя это высказывание несло на себе отпечаток скорее отчаяния, чем реальности, значение личности отца Николая было подмечено очень правильно: «пастырь добрый» — трудно подобрать другие слова, более точно выражающие отношение отца Николая ко всем людям, которые встречались на его жизненном пути.

Московский старец протоиерей Николай Голубцов

Сост. мон. Иулиания (Самсонова).

М.: Изд. Московского Подворья Свято Троицкой Сергиевой Лавры, 2008.— 515 с.: ил.

ISBN 978–5–7789–0204–2

Московский старец протоиерей Николай Голубцов - Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Часть I МОСКОВСКИЙ СТАРЕЦ

Протодиакон Сергий Голубцов, Наталия Михайловна Соболева - Протоиерей Николай Голубцов

Примечания

Рогнеда Владимировна Маева - Воспоминания об отце Николае Голубцове

Лидия Владимировна Карпинская - Мое общение с отцом Николаем

Мария Григорьевна Яковлева - Воспоминания

Мария Александровна Крашенинникова - Воспоминания об отце Николае Голубцове

Ольга Николаевна Вышеславцева - Воспоминания

Неизвестный автор - Об отце Николае Голубцове

Наталия Д. Б. - Мои воспоминания об отце Николае

Светлана Иосифовна Аллилуева - Один из лучших московских священников

Часть II ЧЕСТНА ПРЕД ГОСПОДЕМ СМЕРТЬ ПРЕПОДОБНЫХ ЕГО

Наталия Михайловна Соболева - О кончине отца Николая Голубцова

Н. Н. - Протоиерей Николай Александрович Голубцов (Некролог)

Неизвестный автор - Некролог

Сергей Иосифович Фудель - Воспоминания об отце Николае Александровиче Голубцове

Отец Николай Голубцов (Некролог)

Антоний (Блум), митрополит Сурожский - Слово, произнесенное на панихиде по отцу Николаю Голубцову

Неизвестный автор - Пастырь добрый

Письма о кончине протоиерея Николая Голубцова

Письмо к архиепископу Сергию (Голубцову) в Новгород

Письмо к Елене Дмитриевне в Таллин

Сергей Иосифович Фудель - Письмо к Марии Францевне Голубцовой

Часть III ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ГОЛУБЦОВА

Воспоминания протоиерея Николая Голубцова

Воспоминания детства

Из воспоминаний начала 30-х годов

Письма протоиерея Николая Голубцова

Письма к родным

Письмо к невесте, Марии Францевне

Письма к брату, архиепископу Сергию

Письма к духовным чадам и иным лицам

Гимнографические труды

Служба с акафистом Пресвятей Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии ради иконы Ея, именуемыя «Донская»

Служба с акафистом Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь и память честныя иконы Ея, именуемыя «Взыскание погибших»

Богословские труды

От составителя

Николай Александрович Голубцов - Пресвятая Троица и домостроительство (Размышления «зрителя» у иконы «Святая Троица» Андрея Рублева)

Московский старец протоиерей Николай Голубцов - Светлана Иосифовна Аллилуева - Один из лучших московских священников

Весной 1962 года я крестилась в православной церкви в Москве, потому что я хотела приобщиться к тем, кто верует. Я чувствовала эту потребность сердцем: догматы мало что значили для меня. Благодаря моим друзьям мне выпало счастье встретиться с одним из лучших московских священников. Его уже нет в живых, и с тех пор я не видела никого, кто служил бы так проникновенно и просто, кто говорил бы с прихожанами так, как это делал отец Николай.

Он был строг и не скрывал этого. Говорил о жизни повседневным, будничным языком, без елея, без стремления во что бы то ни стало оправдать ошибку, без попыток сделки с совестью. Не нравится — уходи. <…> Взгляд его был пронзителен. Он был суров, как сама правда, не терпящая уловок, и в этом была его милость и великая помощь. От него нельзя было увернуться.

<…> Он отлично понимал, что, принимая Крещение, я нарушаю правила партии, что это опасно для меня и для него, и потому не занес мое имя в церковную книгу.

Я никогда не забуду наш первый разговор в пустой церкви после службы. Я волновалась, потому что никогда в жизни не разговаривала со священником. От своих друзей я знала, что отец Николай прост, говорить с ним легко и что он всегда беседует, прежде чем крестить. Подошел быстрой походкой пожилой человек с таким лицом, как у Павлова, Сеченова, Пирогова — больших русских ученых. Лицо одновременно простое и интеллигентное, полное внутренней силы. Он быстро пожал мне руку, как будто мы старые знакомые, сел на скамью у стены… и пригласил меня сесть рядом. Я растерялась, потому что его поведение было обыкновенным. Он расспрашивал меня о детях, о работе, и я вдруг начала говорить ему все, еще не понимая, что это — исповедь. Наконец я призналась ему, что не знаю, как нужно разговаривать со священником, и прошу меня простить за это. Он улыбнулся и сказал: «Как с обыкновенным человеком». Это было сказано серьезно и проникновенно. И все-таки перед тем как уйти, когда он протянул мне для обычного рукопожатия руку, я поцеловала ее, повинуясь какому-то порыву. Он опять улыбнулся. Его лицо было сдержанным и строгим, улыбка этого лица стоила многого...