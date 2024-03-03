В. Мосс - Крушение православия в Англии

Английский писатель и богослов Гилберт Честертон писал (в очерке под названием ״Что могло бы быть“): ״Показателем культуры и широты мышления человека является отношение его к вещам небывшим и событиям неслучившимся. Особенно это касается историков. Это экзамен на обладание ими истинным чувством Истории... Именно понимание вещей неслучившихся расширяет кругозор... Есть историки, которые никогда и не слыхали о событиях небывших. Таковые не выдержали экзамена. Под событиями неслучившимися я подразумеваю события, которые едва не произошли. Я не имею в виду легенды и сказки. Я имею в виду то, что могло бы быть, но по каким-то причинам не состоялось. Я имею в виду альтернативную историю Англии или Франции, или Римской империи“. Или России — прибавим мы. Ибо если бы события, изложенные в труде доктора Владимира Мосса, пошли иным путем, т. е. если бы Вильгельм Завоеватель потерпел поражение в битве при Гастингсе, то не разрушился бы единый, хотя и многоязычный, этнос Северо-Западной Европы, включающий Скандинавию (особенно Норвегию), Британские о-ва и Новгородскую Русь.

Насколько тесными были отношения в этом регионе, показывают родственные связи английских, скандинавских и русских царствующих фамилий; показывают пути христианизации, идущие с Британских о-вов в Скандинавию и Северо-Западную Русь (в частности Приладожье) и многое другое. Если бы этот этнос не был разрушен, то не произошло бы такого духовно-культурного расслоения между Востоком и Западом с вредом для обоих. Россия не оказалась бы в том положении, которое охарактеризовал император Александр III:״У нас нет союзников“; Англия не интриговала бы ״успешно“ против России на всем протяжении истории только для того, чтобы лишиться своих владений. Невозможны были бы и нынешние крушение и расчленение России, к осуществлению которых приложила руку и Англия (в числе прочих западных держав) только для того, чтобы, по словам Ивана Ильина, лишить и Россию и Англию плодов победы во 2-й мировой войне. Однако, по словам того же Ильина, Англия первой из западных держав очнется от гипноза, ведущего и ее и Россию к гибели, и кто знает, возможно, в какой-то мере духовный, религиозный и политический союз, существовавший до битвы при Гастингсе, будет восстановлен, отодвинув еще на некоторое время уже приблизившийся конец света.

В. Мосс - Крушение православия в Англии

Перевод с английского о. Стефана Красовицкого

Тверь, 1999

ISBN 5-89643-002-7

В. Мосс - Крушение православия в Англии - Отрывок из книги

В 1997 году англоязычные христиане отмечали весьма важную дату. 1400 лет тому назад в день Рождества Христова король Кента Этельберт и 10000 его подданных были крещены в реке Свэйл святителем Августином, первым архиепископом Кентерберийским, учеником святого Григория Двоеслова, Папы Римского. Это крещение, во многом напоминающее крещение русского народа святым Владимиром, имело не меньшее значение для народов Запада, чем крещение Киевской Руси для народов Востока.

Семя, посеянное св. Августином, принесло богатые плоды. Прибывшие из Рима монахи начали миссионерскую деятельность с Запада и Востока, ирландские монахи — с севера и юга. Они быстро завершили христианизацию язычников англов и саксов. В день Святой Пасхи в 627 году святой Павлин, член Римской Миссии, крестил в Йорке короля Эдвина, ставшего первым христианским королем Нортумбрии и впоследствии принявшего мученическую смерть за Христа. Вслед за этим было совершено массовое крещение в реке, также носившей название Свэйл. В 664 году на Синоде в Уитби, после дискуссии с западными кельтскими христианами, была окончательно определена правильная дата празднования Святой Пасхи. А в 681 году на Соборе в Хатфилде, в котором под председательством св. Феодора ״Грека“ приняли участие несколько святых иерархов английского происхождения, Единая Английская церковь единодушно осудила ересь монофелитов и поддержала учение первых шести Вселенских Соборов, восстановив таким образом статус Британских островов в границах ״Романитас“, т.е. Православной Римской империи, культурной и политической столицей которой был в то время Новый Рим — Константинополь.