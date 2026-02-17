Моторина - Философская антропология

Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy, Psychology Psychotherapy
Series Gaudeamus (40 books)

Учебник Л.Е. Моториной «Философская антропология» представляет собой систематическое изложение основных проблем и концепций, связанных с природой и сущностью человека. Автор прослеживает эволюцию представлений о человеке от античности до наших дней, уделяя особое внимание тому, как философская мысль пыталась разрешить дуализм души и тела, разума и чувств. В книге подробно рассматриваются классические и неклассические подходы, включая экзистенциализм, персонализм и психоанализ, что позволяет студентам сформировать целостное представление о месте человека в мироздании.

Особое внимание в учебнике уделяется многомерности человеческого бытия: биологическим, социальным и духовным основаниям личности. Моторина анализирует такие категории, как свобода, ответственность, смерть и бессмертие, а также проблему самоидентификации в условиях современного техногенного общества. Книга структурирована как учебное пособие, содержащее четкие определения, сравнительный анализ различных философских школ и контрольные вопросы, что делает сложный метафизический материал доступным для освоения в рамках вузовской программы.

Моторина Л.Е. - Философская антропология - Учебник для вузов

2­е изд. — М.: Академический Проект, 2020. — 270 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3260-6

Моторина Л.Е. - Философская антропология – Содержание

Предисловие

Глава 1. Эволюция философскоантропологической мысли

  • § 1. Идея человека в западной традиции

  • § 2. Открытие субъективности как метафизиче­скаяпредпосылка антропологий всех видов

  • § 3. Антропологическая тема в русской философии

Глава 2. Философская антропология: предметное определение и функции

  • § 1. Философская антропология как самостоятельная область знания

  • § 2. Философская антропология как мировоззрение

  • § 3. Философская антропология как методология

Глава 3. Антропологическая целостность: структура и методы изучения

  • § 1. Фундаментальные антропологические константы как регулятивные идеи

  • § 2. Системный подход

  • § 3. Герменевтика как искусство понимания цельного жизненного опыта человека

Глава 4. Человек в мире

  • § 1. Аналитика человеческого бытия в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера

  • § 2. Отношение человека к вещам. Предметное бытие

  • § 3. Отношение человека к другому человеку.

  • § 4. Отношение человека к Абсолюту

Глава 5. Мир человека

  • § 1. Индивидуальность как особая форма бытия личности

  • § 2. Феномен сознания и его модели

  • § 3. «Образ­Я» и проблема идентичности

  • § 4. Человек в поисках смысла. Теория логотерапии

Заключение

Глоссарий

Программа курса «Философская антропология»

Темы контрольных работ и рефератов

Views 131
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books