Моторина - Философская антропология

Учебник Л.Е. Моториной «Философская антропология» представляет собой систематическое изложение основных проблем и концепций, связанных с природой и сущностью человека. Автор прослеживает эволюцию представлений о человеке от античности до наших дней, уделяя особое внимание тому, как философская мысль пыталась разрешить дуализм души и тела, разума и чувств. В книге подробно рассматриваются классические и неклассические подходы, включая экзистенциализм, персонализм и психоанализ, что позволяет студентам сформировать целостное представление о месте человека в мироздании.
Особое внимание в учебнике уделяется многомерности человеческого бытия: биологическим, социальным и духовным основаниям личности. Моторина анализирует такие категории, как свобода, ответственность, смерть и бессмертие, а также проблему самоидентификации в условиях современного техногенного общества. Книга структурирована как учебное пособие, содержащее четкие определения, сравнительный анализ различных философских школ и контрольные вопросы, что делает сложный метафизический материал доступным для освоения в рамках вузовской программы.
Моторина Л.Е. - Философская антропология - Учебник для вузов
2е изд. — М.: Академический Проект, 2020. — 270 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-3260-6
Моторина Л.Е. - Философская антропология – Содержание
Предисловие
Глава 1. Эволюция философскоантропологической мысли
§ 1. Идея человека в западной традиции
§ 2. Открытие субъективности как метафизическаяпредпосылка антропологий всех видов
§ 3. Антропологическая тема в русской философии
Глава 2. Философская антропология: предметное определение и функции
§ 1. Философская антропология как самостоятельная область знания
§ 2. Философская антропология как мировоззрение
§ 3. Философская антропология как методология
Глава 3. Антропологическая целостность: структура и методы изучения
§ 1. Фундаментальные антропологические константы как регулятивные идеи
§ 2. Системный подход
§ 3. Герменевтика как искусство понимания цельного жизненного опыта человека
Глава 4. Человек в мире
§ 1. Аналитика человеческого бытия в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера
§ 2. Отношение человека к вещам. Предметное бытие
§ 3. Отношение человека к другому человеку.
§ 4. Отношение человека к Абсолюту
Глава 5. Мир человека
§ 1. Индивидуальность как особая форма бытия личности
§ 2. Феномен сознания и его модели
§ 3. «ОбразЯ» и проблема идентичности
§ 4. Человек в поисках смысла. Теория логотерапии
Заключение
Глоссарий
Программа курса «Философская антропология»
Темы контрольных работ и рефератов
