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Моя первая тетрадь

Моя первая тетрадь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family
Цель задания: вызвать у ребенка интерес к новой тетради. Он должен провести линию от мальчика к его новой книге, не пересекая при этом других линий. Сначала он должен сделать это простым карандашом, а потом раскрасить правильную дорожку цветным.
Пояснение к обложке: все рисунки на обложке находятся также и в рабочей тетради. Ребенок должен искать их по мере выполнения заданий или после прохождения всей тетради.
Цель задания: научить детей бережно обращаться с книгами, брать их чистыми руками, а после чтения аккуратно ставить на свое место.
Выполнение задания: ребенок должен раскрасить только тот рисунок, на котором показано, как нужно правильно держать книгу.

Моя первая тетрадь

Издательство: Grace Press, Inc. 2175 Division Highway Ephrata PA 17522 U.S.A. Напечатано с разрешения изд-ва «Rod and Staff Publishers, Inc.» © Grace Press, Inc. (русское издание), 2015 г. 68стр

Моя первая тетрадь - Содержание

  • Что мне нужно?
  • Для чего это нужно?
  • Сначала раскрась верхнюю картинку
  • Потом раскрась нижнюю картинку
  • Обведи кружками два одинаковых рисунка
  • Вы режь и наклей фигуры
  • Какой рисунок отличается от других?
  • Проведи линии и нарисуй фигуры
  • Маленький Ваньфу
  • Любит мой Иисус меня
Views 150
Rating 4.8 / 5
Added 10.06.2025
Author brat Vital
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4.8/5 (3)

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