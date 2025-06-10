Цель задания: вызвать у ребенка интерес к новой тетради. Он должен провести линию от мальчика к его новой книге, не пересекая при этом других линий. Сначала он должен сделать это простым карандашом, а потом раскрасить правильную дорожку цветным.

Пояснение к обложке: все рисунки на обложке находятся также и в рабочей тетради. Ребенок должен искать их по мере выполнения заданий или после прохождения всей тетради.

Цель задания: научить детей бережно обращаться с книгами, брать их чистыми руками, а после чтения аккуратно ставить на свое место.

Выполнение задания: ребенок должен раскрасить только тот рисунок, на котором показано, как нужно правильно держать книгу.

Моя первая тетрадь

Издательство: Grace Press, Inc. 2175 Division Highway Ephrata PA 17522 U.S.A. Напечатано с разрешения изд-ва «Rod and Staff Publishers, Inc.» © Grace Press, Inc. (русское издание), 2015 г. 68стр

Моя первая тетрадь - Содержание