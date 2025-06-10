Моя первая тетрадь
Цель задания: вызвать у ребенка интерес к новой тетради. Он должен провести линию от мальчика к его новой книге, не пересекая при этом других линий. Сначала он должен сделать это простым карандашом, а потом раскрасить правильную дорожку цветным.
Пояснение к обложке: все рисунки на обложке находятся также и в рабочей тетради. Ребенок должен искать их по мере выполнения заданий или после прохождения всей тетради.
Цель задания: научить детей бережно обращаться с книгами, брать их чистыми руками, а после чтения аккуратно ставить на свое место.
Выполнение задания: ребенок должен раскрасить только тот рисунок, на котором показано, как нужно правильно держать книгу.
Моя первая тетрадь
Издательство: Grace Press, Inc. 2175 Division Highway Ephrata PA 17522 U.S.A. Напечатано с разрешения изд-ва «Rod and Staff Publishers, Inc.» © Grace Press, Inc. (русское издание), 2015 г. 68стр
Моя первая тетрадь - Содержание
- Что мне нужно?
- Для чего это нужно?
- Сначала раскрась верхнюю картинку
- Потом раскрась нижнюю картинку
- Обведи кружками два одинаковых рисунка
- Вы режь и наклей фигуры
- Какой рисунок отличается от других?
- Проведи линии и нарисуй фигуры
- Маленький Ваньфу
- Любит мой Иисус меня
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