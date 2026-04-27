Книга Ларри Мойера представляет собой концентрированное практическое руководство, основанное на тридцатипятилетнем опыте автора в области евангелизации. Основная цель труда — помочь верующему преодолеть внутренние барьеры и сделать свидетельство о Христе не разовым мероприятием, а естественной частью повседневной жизни. Мойер предлагает понятную методологию общения, которая позволяет переходить от светских бесед к глубоким духовным истинам без давления и дискомфорта.
Книга является ценным пособием для тех, кто ищет баланс между теологической точностью и человеческой чуткостью в общении. Благодаря вопросам для размышления после каждой главы, материал легко адаптируется для учебных программ и практических семинаров по миссиологии.
Ларри Мойер — «Покажи мне, как делиться Евангелием»
Издание: Электронное издание ESXATOS, 2026. Оригинал: Show Me How to Share the Gospel (Kregel Publications, 1998). Объем: 157 стр.
Ларри Мойер — «Покажи мне, как делиться Евангелием» - Содержание
Введение Автор определяет благовестие как соработничество с Богом и самое значимое дело во вселенной. Он подчеркивает, что участие в миссии наполняет жизнь христианина вечным смыслом и радостью.
Глава 1 — Как сделать благовестие своим образом жизни В этой главе рассматриваются духовные основы свидетельства: сострадание к людям, молитва и послушание Великому поручению. Автор призывает не позволять страху парализовать инициативу и учит устанавливать живые контакты с миром.
Глава 2 — Как переводить разговор на духовные темы Практический раздел, в котором раскрывается принцип «плыви и направляй». Мойер предлагает конкретные вопросы о жизни, семье и работе, которые помогают мягко и тактично перевести беседу от повседневных дел к вопросам веры.
Глава 3 — Как объяснять Плохую новость / Хорошую новость Методологическое ядро книги. Автор учит четко разделять две стороны Евангелия: «Плохую новость» о грехе и его последствиях и «Хорошую новость» о заместительной жертве Христа и Его воскресении, призывая собеседника к простому доверию Богу.
Глава 4 — Как достигать своих родственников Глава посвящена специфике свидетельства в кругу семьи. Мойер дает советы, как проявлять терпение, избегать ненужного давления и свидетельствовать не только словами, но и чистотой своего образа жизни перед теми, кто знает нас лучше всего.
Глава 5 — Как отвечать представителям сект Апологетический блок, обучающий взаимодействию с людьми, находящимися в заблуждении. Автор рекомендует фокусироваться на Личности Христа и Его завершенном труде спасения, избегая бесплодных споров о второстепенных доктринах.
