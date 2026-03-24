Мозер - Безопасность во время бури
Наблюдая за происходящим, я с трудом верил, что такая спокойная прежде река может так быстро превратиться в столь неистово бурлящую массу. Капли дождя, разбиваясь, образовывали широкую пелену внизу. А я, защищенный скалой, наблюдал за всем со стороны, пребывая в безопасности во время бури. По мере того как ветер гнал бурю через ущелье, я заметил из своего безопасного укрытия, как темные тучи уносились дальше на запад. Постепенно река угомонилась, дождь утих, а бурный ветер оставил после себя лишь легкую прохладу. Выбравшись из-под ветвей сосны, я улыбнулся с иронией. Я забрался сюда, чтобы восхититься видом Большой скалы Карамельной горы, но, оказывается, более важная для меня скала находилась вот здесь, в ущелье на берегу реки, и это был всего лишь двухметровый обломок горной породы. Именно под покровом этого камня я нашел себе убежище.
Одесса : Фенжс; Ирпень, 2016. - 110 с.
(Серия: Библейские методы)
ISBN 978-066-928-065-7
Фил Мозер - Безопасность во время бури - Оглавление
КОГДА НАСТУПАЕТ БУРЯ
Часть 1: МЫСЛИТЕ ТАК, КАК МЫСЛИТ БОГ
Первый принцип: вера Верьте Слову, а не чувствам
Второй принцип: изменение Меняйте свое мышление, а не обстоятельства
Третий принцип: желание Желайте Бога больше, чем избавления от тревоги
Часть 2: ПОСТУПАЙТЕ ТАК, КАК ПОСТУПАЛ ХРИСТОС
Сосредоточьтесь исключительно на вечном
Усильте молитву
Пересмотрите Божьи обетования
Часть 3: СЛЕДУЙТЕ СООБРАЗНО ТОМУ, КАК ВЕДЕТ ДУХ СВЯТОЙ
Избегайте мыслей: «Если бы...» и «Что, если..?»
Начните мыслить по-новому
ХРАБРОСТЬ ВО ВРЕМЯ БУРИ
Приложение 1: Практическое применение библейских методов
Приложение 2: Учебное пособие и план отчетности...
Сноски
Comments (1 comment)