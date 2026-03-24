Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Наблюдая за происходящим, я с трудом верил, что такая спокойная прежде река может так быстро превратиться в столь неистово бурлящую массу. Капли дождя, разбиваясь, образовывали широкую пелену внизу. А я, защищенный скалой, наблюдал за всем со стороны, пребывая в безопасности во время бури. По мере того как ветер гнал бурю через ущелье, я заметил из своего безопасного укрытия, как темные тучи уносились дальше на запад. Постепенно река угомонилась, дождь утих, а бурный ветер оставил после себя лишь легкую прохладу. Выбравшись из-под ветвей сосны, я улыбнулся с иронией. Я забрался сюда, чтобы восхититься видом Большой скалы Карамельной горы, но, оказывается, более важная для меня скала находилась вот здесь, в ущелье на берегу реки, и это был всего лишь двухметровый обломок горной породы. Именно под покровом этого камня я нашел себе убежище.

Фил Мозер - Безопасность во время бури

Одесса : Фенжс; Ирпень, 2016. - 110 с.

(Серия: Библейские методы)

ISBN 978-066-928-065-7

Фил Мозер - Безопасность во время бури - Оглавление

КОГДА НАСТУПАЕТ БУРЯ

Часть 1: МЫСЛИТЕ ТАК, КАК МЫСЛИТ БОГ

  • Первый принцип: вера Верьте Слову, а не чувствам

  • Второй принцип: изменение Меняйте свое мышление, а не обстоятельства

  • Третий принцип: желание Желайте Бога больше, чем избавления от тревоги

Часть 2: ПОСТУПАЙТЕ ТАК, КАК ПОСТУПАЛ ХРИСТОС

  • Сосредоточьтесь исключительно на вечном

  • Усильте молитву

  • Пересмотрите Божьи обетования

Часть 3: СЛЕДУЙТЕ СООБРАЗНО ТОМУ, КАК ВЕДЕТ ДУХ СВЯТОЙ

  • Избегайте мыслей: «Если бы...» и «Что, если..?»

  • Начните мыслить по-новому

ХРАБРОСТЬ ВО ВРЕМЯ БУРИ

  • Приложение 1: Практическое применение библейских методов

  • Приложение 2: Учебное пособие и план отчетности...

Сноски

Added 24.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

Related Books

All Books