Библейские методы

Мария боролась со страхом, который переполнял все ее существо. Боль от неведомых ранее родовых схваток пронизывала мышцы спины. Охваченная страхом, Мария пыталась мысленно цитировать стихи из Писания, которые она заучила еще в детстве. После процитированных слов волнение ушло, и она снова успокоилась. Ведь казалось, ей действительно было о чем беспокоиться. Она же ни разу в своей жизни не была с мужчиной, а уже вот-вот родит сына. Иосиф, стоявший возле жены, низким голосом напевал под нос знакомую мелодию. А Марии казалось, что это звук той мелодии, к которой именно ей предстоит найти слова для новой лирической песни.

В промежутках между схватками Мария пыталась тихонечко петь песню, которую она сочинила за несколько месяцев до этого: О, как моя душа величает Тебя! Как лее мой дух возрадовался в Боге Спасителе моем! Ибо Он призрел на Свою сокрушенную рабу, и отныне все поколения будут называть меня блаженной. Как бы там ни было, но эта сладкозвучная песня родилась в мыслях Марии во время ее размышлений о Божьем обещании, которое Он некогда дал еще Еве: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей». Последние схватки оказались самими тяжелыми. Тело молодой девушки, казалось, сжималось в тисках времени и бесконечности. В продолжение многих веков сатана настоятельно пытался уничтожить все возможности для рождения этого Младенца, но воля Небесного Отца была в том, чтобы при наступлении полноты времени все случилось так, как должно было случиться. Марии приходилось тужиться все сильнее и сильнее, пока наконец она не услышала долгожданный первый крик своего новорожденного сына. Его крохотные младенческие легкие вдохнули воздух этой земли, подобно всем рожденным человеческим существам. Среди хаотичных звуков, которыми изобиловала Вифлеемская ночь, Мария услышала тихий голос своего мужа: «Мы назовем Его Иисусом, потому что Он спасет людей Своих от грехов их». Спустя десятилетия Апостол Иоанн опишет это необычайное событие с помощью всего лишь восьми обычных слов: «И Слово стало плотию, и обитало с нами».

Фил Мозер - Уподобляясь Учителю

Одесса :Феникс; Ирпень, 2017. - 98 с. (Серия: Библейские методы)

ISBN 978-066-928-144-9

Фил Мозер - Уподобляясь Учителю - Оглавление

ПОДОБНО ИИСУСУ

Первое средство: МОЛИТВА

Иисус и практика молитвы

Иисус и образец для молитвы

Иисус и развитие в молитве

Второе средство: ПРЕБЫВАНИЕ В СЛОВЕ

Первая область: изучение Слова для познания

Вторая область: применение Слова для изменения

Третья область: запоминание Слова для быстрого извлечения.

Третье средство: ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СВЯТОГО ДУХА

Иисус был исполнен Духом Святым

Иисус был направляем Духом Святым

Отдаться Тому, Кого я не могу видеть

ОТОБРАЖАЯ ИИСУСА СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Приложение: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

БИБЛЕЙСКИХ МЕТОДОВ

Сноски