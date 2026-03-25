Однако корень проблемы находится намного глубже. Вы не сможете до конца разобраться с тем, как перестать медлить, пока честно не признаете того, почему вы откладываете выполнение тех или иных дел на потом. Бездействие имеет скрытые причины, которые прячутся в наших сердцах. Я больше чем уверен, что никто и ничто, кроме Писания, не поможет разобраться с мыслями и стремлениями нашего сердца. Именно с помощью Божьего Слова мы раскроем все наши скрытые внутренние мотивы. В Ветхом и Новом Завете Бог демонстрирует различные примеры, ориентируясь на которые, мы сможем выявить свою предрасположенность к промедлению. Известно, что лукавый раб был боязливым, самонадеянный оптимист гордым,3 а неудачливый предприниматель ленивым. Хотя у каждого из них в отдельности были разные причины медлить, однако у всех троих проявилось одно и то же следствие - они отложили на завтра то, что нужно было сделать сегодня. Благодаря тому, что записано в Библии, мы можем узнать, как Сам Бог смотрит на такое явление, как промедление. А благодаря примеру земной жизни Христа мы сможем узнать, как преодолеть все тонкости искушения «промедлить» и как начать развивать новые духовные привычки посредством хождения в Духе Святом. А новые духовные привычки не допустят, чтобы мы откладывали на завтра то, что должны сделать уже сегодня. Не стоит больше медлить! Гора ничуть не уменьшится от того, что сегодня вы отложите свое восхождение на завтра. Если прямо сейчас вы чувствуете, как вам катастрофически не хватает времени, то именно сегодня начните возвращать время назад.

Фил Мозер - Возвращая время - Библейские методы преодоления бездействия

Одесса : Феникс; Ирпень, 2017. - 116 с.

(Серия: Библейские методы)

ISBN 978-966-928-094-7

Фил Мозер - Возвращая время - Библейские методы преодоления бездействия - Содержание

В ПЛЕНУ БЕЗДЕЙСТВИЯ

Часть 1. МЫСЛИТЕ ТАК, КАК МЫСЛИТ БОГ

Страх: тайный подстрекатель

Гордость: самоуверенный оптимист

Лень: упрямый сообщник

Часть 2. ПОСТУПАЙТЕ ТАК, КАК ПОСТУПАЛ ХРИСТОС

Положитесь на Божье Слово

Помните свою главную цель

Подкрепляйтесь Небесным Отцом

Посмотрите на близость вечности

Часть 3. ЖИВИТЕ ПО ДУХУ

Анализируйте

Расставьте приоритеты

Обратитесь к Библии

Исполняйте

БУДЬТЕ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ

Приложение 1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛЕЙСКИХ МЕТОДОВ

Приложение 2. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ И ПЛАН ОТЧЕТНОСТИ

Сноски