Мозговий - Неоплатонізм і патристика
На украинском языке.
В иллюстрированной монографии на фоне драматических социально-политических и культурных коллизий раскрывается противоречивый и многоплановый процесс религиозно-философского развития в эпоху сумерек и падения греко-римской цивилизации. Уточняются предпосылки возникновения, утверждения и эволюции неоплатонизма (III-VI вв.) как непревзойдённого философского учения Античности и Средневековья и процесс освоения его представителями христианского богословия. Анализируется проблема богоискания в творчестве древних мудрецов, прослеживаются основные направления "освящения" эллинистического теоретизирования, использования его идей, методов и понятийного аппарата отцами Церкви с целью философского обоснования христианства. Осмысливается роль философского наследия Античности в духовном развитии народов Европы и Ближнего Востока.
В книге представлен "каталог" 240 античных философов и 729 отцов Церкви.
(Из аннотации, перевод).
Іван Мозговий - Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації: монографія
Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - 471 с., 38 д.а.
ISBN 978-966-8958-41-0
Іван Мозговий -
Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації: монографія - Неоплатонизм и патристика - Содержание (перевод)
Часть 1
Введение
Раздел 1. Неоплатонизм и патристика как объекты научного исследования
Раздел 1. Неоплатонизм и патристика как объекты научного исследования
- 1.1 Патристический период (III - конец VIII в.)
- 1.2 Схоластический период (конец VIII - XIV вв.)
- 1.3 Гуманистическо-просветительский период (XIV - XVIII вв.)
- 1.4 Четвертый период (эпоха Нового времени) (XIX - начало XX вв.)
- 1.5 Пятый (Новейший) период (с 20 гг. ХХ в.)
Раздел 2. Неоплатонизм и патристика как этапы историко-философского развития
- 2.1 Предпосылки неоплатонизма
- 2.2 Философия неоплатонизма
- 2.3 "Могильник" неоплатонизма (патристика)
Раздел 3. Неоплатонизм и патристика в диалоге систем: онтология
- 3.1 Первая ипостась
- 3.2 Вторая ипостась
- 3.3 Третья ипостась
Раздел 4. Неоплатонизм и патристика в диалоге систем: космология и антропология
- 4.1 Иерархия бытия
- 4.2 Психическая антропология
- 4.3 Соматическая антропология
Раздел 5. Неоплатонизм и патристика в диалоге систем: гносеология
- 5.1 Метод катафатики
- 5.2 Метод апофатики
- 5.3 Мистика богопознания
Выводы
Часть 2.
Предисловие
- Раздел 1. "Каталог" античных философов (доуниверсалистский период)
- Раздел 2. "Каталог" неоплатоников
- Раздел 3. "Каталог" отцов церкви.
Послесловие
Основные публикации автора
Список литературы
Summary
Некоторые отзывы о книге
професор О. Саган "Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації" (РІСУ)
д-р М. Черенков "Християнство і платонізм: дискусія триває"(РІСУ)
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