Іван Мозговий

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В иллюстрированной монографии на фоне драматических социально-политических и культурных коллизий раскрывается противоречивый и многоплановый процесс религиозно-философского развития в эпоху сумерек и падения греко-римской цивилизации. Уточняются предпосылки возникновения, утверждения и эволюции неоплатонизма (III-VI вв.) как непревзойдённого философского учения Античности и Средневековья и процесс освоения его представителями христианского богословия. Анализируется проблема богоискания в творчестве древних мудрецов, прослеживаются основные направления "освящения" эллинистического теоретизирования, использования его идей, методов и понятийного аппарата отцами Церкви с целью философского обоснования христианства. Осмысливается роль философского наследия Античности в духовном развитии народов Европы и Ближнего Востока.