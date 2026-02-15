Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мудій - Дорога до Бога

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Ця книга є однією з найвідоміших праць видатного євангеліста XIX століття Двайта Муді. У властивій йому простій і щирій манері автор звертається до кожного, хто шукає істину, роз’яснюючи шлях спасіння без складних теологічних термінів. Муді наголошує, що дорога до Бога відкрита для всіх без винятку, незалежно від минулого чи соціального статусу, і єдиною перешкодою на цій дорозі може бути лише власна гордість або небажання людини прийняти Божу любов.

Автор послідовно розбирає ключові етапи духовного пошуку: усвідомлення потреби в Бозі, значення віри та роль покаяння. Книга наповнена живими прикладами та зворушливими історіями, які допомагають читачеві зрозуміти, що Бог не чекає, поки ми станемо «достатньо хорошими», а сам шукає зустрічі з нами. Твір Муді залишається актуальним путівником для тих, хто прагне знайти внутрішній мир і впевненість у майбутньому, вказуючи на Христа як на єдині двері, що ведуть до вічного життя та справжньої радості.

Д. Л. Мудій – Дорога до Бога і як її можна знайти

Переклав з англійської мови Я. Гомінюк. – Saskatoon, Sask., Canada: The Gospel Press, 1955. – 156 с.

Д. Л. Мудій – Дорога до Бога і як її можна знайти – Зміст

Вступне слово

  • І. Любов, що перевищує розум

  • II. Двері в Царство Небесне

  • III. Дві кляси людей

  • IV. Слова поради

  • V. Божественний Спаситель

  • VI. Каяття і зворот

  • VII. Певність нашого спасіння

  • VIII. Ісус Христос — все й у всьому

  • IX. Відступники

Views 62
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

