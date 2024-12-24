Многие люди достигают конца своей жизни, так и не узнав уготованного им Богом предназначения, не говоря уже о том, чтобы исполнить его. Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам 4:1 говорит: "Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих...". Он напоминает нам, что мы являемся домостроителями Божьих тайн. Домостроитель — это распорядитель или управляющий домом либо имением. Будучи управляющими, мы не являемся владельцами имения, но обладаем привилегией служить и управлять тем, что нам было доверено. Независимо от того, являемся ли мы Божьими управителями уже давно, или совсем недавно уверовали, или вернулись к Господу, нам будет полезно сосредоточить свое внимание на тайнах Божьих. Многие из Божьих тайн, которые были доверены нам, как сыновьям и дочерям Божьим, раскрываются на страницах этой книги.

Когда мы поймем, что такое Царство Божье и каковы намерения Бога Отца относительно Его Царства на земле, мы больше не будем оставаться в неведении относительно нашего предназначения в Нем. В этой книге мы хотим систематически представить вам серию событий. Бог является Богом порядка, и у Него есть конкретные стандарты и правила, в соответствии с которыми Он действует на земле.

Первая глава этой книги "Да приидет Царствие Твое" подготавливает место действия. В ней описывается, как Господь желает утверждать Свои цели на земле через Божье Небесное Царство. Здесь открываются "Принципы Царства". В каждой сфере жизни есть свои принципы действия, конечной целью которых является полная реализация потенциала человека. Когда у нас будет понимание Божьего Царства и Божьего порядка, тогда и только тогда мы сможем войти в "План Царства". Всякое большое достижение, совершенное либо Богом, либо человеком, имело под собой план и цель. Мы молимся о том, чтобы Божий великий план для вас и для других людей раскрылся в этой главе.

Затем мы переходим к "Силе Царства". Для исполнения какого бы то ни было плана всегда требуется сила. Эта сила, необходимая для достижения Царства Божьего и исполнения Его плана, доступна всем верующим. Однако сила без инструментов и средств, необходимых для ее проявления, бесполезна. Быть исполненным Святым Духом, но не подготовленным для выполнения задачи бесполезно, поэтому в следующей главе мы рассмотрим "Инструменты Царства".

Изначальное намерение Бога Отца заключалось не только в том, чтобы воплотить жизнь Божью или Царство Божье в сердце человека, но в том, чтобы каждый верующий стал каналом, в котором смогут быть воспроизведены результаты Царства. Это приводит нас к "Результатам Царства". Мы верим, что измененные жизни людей являются результатами цели, природы и характера нашего Отца, Бога. Самое главное — это "Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе".

В заключительной главе этой книги мы делимся личными историями людей, действующих в Царстве. Мы молимся о том, чтобы эти реальные свидетельства измененных жизней вдохновили вас сделать шаг к полной реализации вашего потенциала, чтобы вы позволили Царству Божьему проявиться в вас и через вас, когда вы будете нести его в жизни других людей. Мы заранее благодарим Господа за то, что вы исполните Его волю на земле, служа Ему. Аминь!

Брайан Муми - Откровение вашего предназначения в Царстве

К.: Кириченко, 2010. - 136 с.

ISBN 978-966-426-186-6

Брайан Муми - Откровение вашего предназначения в Царстве - Содержание

Введение

Глава 1. Да приидет Царствие Твое

Глава 2. Откровение принципов Царства

Глава 3. Откровение плана Царства

Глава 4. Откровение Божьей силы

Глава 5. Откровение инструментов Царства

Глава 6. Откровение результатов Царства

Глава 7. Откровение личных историй Царства

Ответы на вопросы для изучения