Муми - Откровение вашего предназначения в Царстве
Многие люди достигают конца своей жизни, так и не узнав уготованного им Богом предназначения, не говоря уже о том, чтобы исполнить его. Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам 4:1 говорит: "Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих...". Он напоминает нам, что мы являемся домостроителями Божьих тайн. Домостроитель — это распорядитель или управляющий домом либо имением. Будучи управляющими, мы не являемся владельцами имения, но обладаем привилегией служить и управлять тем, что нам было доверено. Независимо от того, являемся ли мы Божьими управителями уже давно, или совсем недавно уверовали, или вернулись к Господу, нам будет полезно сосредоточить свое внимание на тайнах Божьих. Многие из Божьих тайн, которые были доверены нам, как сыновьям и дочерям Божьим, раскрываются на страницах этой книги.
Когда мы поймем, что такое Царство Божье и каковы намерения Бога Отца относительно Его Царства на земле, мы больше не будем оставаться в неведении относительно нашего предназначения в Нем. В этой книге мы хотим систематически представить вам серию событий. Бог является Богом порядка, и у Него есть конкретные стандарты и правила, в соответствии с которыми Он действует на земле.
Первая глава этой книги "Да приидет Царствие Твое" подготавливает место действия. В ней описывается, как Господь желает утверждать Свои цели на земле через Божье Небесное Царство. Здесь открываются "Принципы Царства". В каждой сфере жизни есть свои принципы действия, конечной целью которых является полная реализация потенциала человека. Когда у нас будет понимание Божьего Царства и Божьего порядка, тогда и только тогда мы сможем войти в "План Царства". Всякое большое достижение, совершенное либо Богом, либо человеком, имело под собой план и цель. Мы молимся о том, чтобы Божий великий план для вас и для других людей раскрылся в этой главе.
Затем мы переходим к "Силе Царства". Для исполнения какого бы то ни было плана всегда требуется сила. Эта сила, необходимая для достижения Царства Божьего и исполнения Его плана, доступна всем верующим. Однако сила без инструментов и средств, необходимых для ее проявления, бесполезна. Быть исполненным Святым Духом, но не подготовленным для выполнения задачи бесполезно, поэтому в следующей главе мы рассмотрим "Инструменты Царства".
Изначальное намерение Бога Отца заключалось не только в том, чтобы воплотить жизнь Божью или Царство Божье в сердце человека, но в том, чтобы каждый верующий стал каналом, в котором смогут быть воспроизведены результаты Царства. Это приводит нас к "Результатам Царства". Мы верим, что измененные жизни людей являются результатами цели, природы и характера нашего Отца, Бога. Самое главное — это "Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе".
В заключительной главе этой книги мы делимся личными историями людей, действующих в Царстве. Мы молимся о том, чтобы эти реальные свидетельства измененных жизней вдохновили вас сделать шаг к полной реализации вашего потенциала, чтобы вы позволили Царству Божьему проявиться в вас и через вас, когда вы будете нести его в жизни других людей. Мы заранее благодарим Господа за то, что вы исполните Его волю на земле, служа Ему. Аминь!
Брайан Муми - Откровение вашего предназначения в Царстве
К.: Кириченко, 2010. - 136 с.
ISBN 978-966-426-186-6
Брайан Муми - Откровение вашего предназначения в Царстве - Содержание
Введение
- Глава 1. Да приидет Царствие Твое
- Глава 2. Откровение принципов Царства
- Глава 3. Откровение плана Царства
- Глава 4. Откровение Божьей силы
- Глава 5. Откровение инструментов Царства
- Глава 6. Откровение результатов Царства
- Глава 7. Откровение личных историй Царства
Ответы на вопросы для изучения
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