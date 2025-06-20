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Мун - Обзор Нового Завета

Джесси Мун - Обзор Нового Завета – Учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

ОПИСАНИЕ КУРСА - ОБЗОР НОВОГО ЗАВЕТА

Этот курс дает общее представление о Новом Завете путем изучения:

  1. Хронологической последовательности написания его книг и хода событий.

  2. Важной географической информации.

  3. Наиболее важных упоминаемых личностей.

  4. Основ и обзоров содержания книг Нового Завета.

  5. Выдающихся доктрин, текстов, терминов и событий.

Этот курс стремится обобщить сведения из различных книг, доктрин и о личностях Нового Завета. Это делается путем анализа вклада каждой книги в общее сообщение. Для этого необходимо сделать анализ основных сведений об авторе (включая биографические факты), об исторических периодах, целях, литературных стилях, адресатах (включая сведения о культурном историческом, политическом и религиозном поклонении) и месте написания каждой книги.

ЦЕЛИ КУРСА

Общие цели курса (Обзор Нового Завета) троякие:

  1. Для ума - Дать знание и понимание студентам (цели для понимания).

  2. Для сердца - Донести знания до сердца студента и изменить его характер (цели для переживания).

  3. Для рук - Побудить студентов к служению (цели для служения).

Учебное пособие предназначено для использования с книгой Обзор Нового Завета, Меррил С. Тенни.

Джесси Мун - Обзор Нового Завета – Учебное пособие – BEE

Brussels: Editeurs de Litterature Biblique, 1990. – 390 с.

Джесси Мун - Обзор Нового Завета – Учебное пособие – Содержание

  • Введение

  • Раздел первый - МИР НОВОГО ЗАВЕТА. Период подготовки

    • Урок 1. Политические, общественные и экономические характеристики мира в период Нового Завета. Тенни (стр. 1-80)

    • Урок 2. Мир Нового Завета: Другие религии, иудаизм. Тенни (стр. 81-132)

  • Раздел второй - ЕВАНГЕЛИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЖИЗНИ ХРИСТА. Период зарождения: 6 г. до н.э.-29 г. н.э.

    • Урок 3. Новый Завет; Евангелия как литературные произведения; Жизнь Иисуса Христа. Тенни (стр. 133-152, 207-232)

    • Урок 4. Евангелие от Матфея. Тенни (стр. 153-164); Матфей

    • Урок 5. Евангелие от Марка. Тенни (стр. 165-178); Марк

    • Урок 6. Евангелие от Луки. Тенни (стр. 179-192); Лука

    • Урок 7. Евангелие от Иоанна. Тенни (стр. 193-206); Иоанн

  • Раздел третий - ИСТОРИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ. Период распространения: 29-60 гг. н.э.

    • Урок 8. Учреждение и переходный период церкви. Деян. 1:1 - 11:18; Тенни (стр. 233-260)

    • Урок 9. Языческая церковь: программа и служение Ап. Павла. Деян. 11:19 - 15:35; Послания Иакова; Послание к Галатам; Деян. 15:36 - 21:16; 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам; Тенни (стр. 261-300)

    • Урок 10. Переписка с коринфянами. 1-ое и 2-ое Послание к Коринфянам; Римлянам; Тенни (стр. 301- 314)

    • Урок 11. Заключение Ап. Павла. Деян. 21:17-28:31; Послания к Филимону; Ефесянам; Колоссянам; Филиппийцам; Тенни (стр. 315-334)

  • Раздел четвертый - ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ЦЕРКВИ. Период консолидации: 60-100 гг. н.э.

    • Урок 12. Учреждённая церковь; Страдающая церковь; Разрыв с иудаизмом. Послания: 1-ое к Тимофею; к Титу; 2-ое к Тимофею, 1-ое Петра, к Евреям; Тенни (стр. 335-370)

    • Урок 13. Опасность ересей. Послания: 2-ое Петра; Иуды; 1,2,3 Иоанна; Тенни (стр. 371-388)

    • Урок 14. Ожидающая церковь. Откровение; Тенни (стр. 389-402)

    • Урок 15. Канон и текст Нового Завета. Тенни (стр. 403-428)

  • Ответы на контрольные самопроверки

  • Приложения

    • A. Цитаты из Ветхого Завета в Евангелиях

    • Б. Чудеса Христа

    • B. Молитвы Христа

    • Г. Краткое введение в структуру книг Нового Завета

    • Д. Карта расстояний

    • Е. Притчи Христа

    • Ж. Личности, упомянутые в Евангелиях

    • З. Места, упомянутые в Евангелиях

    • И. Другие чудеса, упомянутые в Новом Завете

  • Студенческий пакет

Views 1 460
Rating 5.0 / 5
Added 20.06.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (4 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
E
esxatos 1 year ago

Сегодня проверил все ссылки - все рабочие, битые заменены.
V
vadimlugoff 2 years ago

Большое спасибо!
S
Sergey05 3 years ago

Большое спасибо!

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