Мун - Обзор Нового Завета
ОПИСАНИЕ КУРСА - ОБЗОР НОВОГО ЗАВЕТА
Этот курс дает общее представление о Новом Завете путем изучения:
Хронологической последовательности написания его книг и хода событий.
Важной географической информации.
Наиболее важных упоминаемых личностей.
Основ и обзоров содержания книг Нового Завета.
Выдающихся доктрин, текстов, терминов и событий.
Этот курс стремится обобщить сведения из различных книг, доктрин и о личностях Нового Завета. Это делается путем анализа вклада каждой книги в общее сообщение. Для этого необходимо сделать анализ основных сведений об авторе (включая биографические факты), об исторических периодах, целях, литературных стилях, адресатах (включая сведения о культурном историческом, политическом и религиозном поклонении) и месте написания каждой книги.
ЦЕЛИ КУРСА
Общие цели курса (Обзор Нового Завета) троякие:
Для ума - Дать знание и понимание студентам (цели для понимания).
Для сердца - Донести знания до сердца студента и изменить его характер (цели для переживания).
Для рук - Побудить студентов к служению (цели для служения).
Учебное пособие предназначено для использования с книгой Обзор Нового Завета, Меррил С. Тенни.
Джесси Мун - Обзор Нового Завета – Учебное пособие – BEE
Brussels: Editeurs de Litterature Biblique, 1990. – 390 с.
Джесси Мун - Обзор Нового Завета – Учебное пособие – Содержание
Введение
Раздел первый - МИР НОВОГО ЗАВЕТА. Период подготовки
Урок 1. Политические, общественные и экономические характеристики мира в период Нового Завета. Тенни (стр. 1-80)
Урок 2. Мир Нового Завета: Другие религии, иудаизм. Тенни (стр. 81-132)
Раздел второй - ЕВАНГЕЛИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЖИЗНИ ХРИСТА. Период зарождения: 6 г. до н.э.-29 г. н.э.
Урок 3. Новый Завет; Евангелия как литературные произведения; Жизнь Иисуса Христа. Тенни (стр. 133-152, 207-232)
Урок 4. Евангелие от Матфея. Тенни (стр. 153-164); Матфей
Урок 5. Евангелие от Марка. Тенни (стр. 165-178); Марк
Урок 6. Евангелие от Луки. Тенни (стр. 179-192); Лука
Урок 7. Евангелие от Иоанна. Тенни (стр. 193-206); Иоанн
Раздел третий - ИСТОРИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ. Период распространения: 29-60 гг. н.э.
Урок 8. Учреждение и переходный период церкви. Деян. 1:1 - 11:18; Тенни (стр. 233-260)
Урок 9. Языческая церковь: программа и служение Ап. Павла. Деян. 11:19 - 15:35; Послания Иакова; Послание к Галатам; Деян. 15:36 - 21:16; 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам; Тенни (стр. 261-300)
Урок 10. Переписка с коринфянами. 1-ое и 2-ое Послание к Коринфянам; Римлянам; Тенни (стр. 301- 314)
Урок 11. Заключение Ап. Павла. Деян. 21:17-28:31; Послания к Филимону; Ефесянам; Колоссянам; Филиппийцам; Тенни (стр. 315-334)
Раздел четвертый - ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ЦЕРКВИ. Период консолидации: 60-100 гг. н.э.
Урок 12. Учреждённая церковь; Страдающая церковь; Разрыв с иудаизмом. Послания: 1-ое к Тимофею; к Титу; 2-ое к Тимофею, 1-ое Петра, к Евреям; Тенни (стр. 335-370)
Урок 13. Опасность ересей. Послания: 2-ое Петра; Иуды; 1,2,3 Иоанна; Тенни (стр. 371-388)
Урок 14. Ожидающая церковь. Откровение; Тенни (стр. 389-402)
Урок 15. Канон и текст Нового Завета. Тенни (стр. 403-428)
Ответы на контрольные самопроверки
Приложения
A. Цитаты из Ветхого Завета в Евангелиях
Б. Чудеса Христа
B. Молитвы Христа
Г. Краткое введение в структуру книг Нового Завета
Д. Карта расстояний
Е. Притчи Христа
Ж. Личности, упомянутые в Евангелиях
З. Места, упомянутые в Евангелиях
И. Другие чудеса, упомянутые в Новом Завете
Студенческий пакет
Сегодня проверил все ссылки - все рабочие, битые заменены.
Большое спасибо!
Большое спасибо!