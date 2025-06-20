ОПИСАНИЕ КУРСА - ОБЗОР НОВОГО ЗАВЕТА

Этот курс дает общее представление о Новом Завете путем изучения:

Хронологической последовательности написания его книг и хода событий. Важной географической информации. Наиболее важных упоминаемых личностей. Основ и обзоров содержания книг Нового Завета. Выдающихся доктрин, текстов, терминов и событий.

Этот курс стремится обобщить сведения из различных книг, доктрин и о личностях Нового Завета. Это делается путем анализа вклада каждой книги в общее сообщение. Для этого необходимо сделать анализ основных сведений об авторе (включая биографические факты), об исторических периодах, целях, литературных стилях, адресатах (включая сведения о культурном историческом, политическом и религиозном поклонении) и месте написания каждой книги.

ЦЕЛИ КУРСА

Общие цели курса (Обзор Нового Завета) троякие:

Для ума - Дать знание и понимание студентам (цели для понимания). Для сердца - Донести знания до сердца студента и изменить его характер (цели для переживания). Для рук - Побудить студентов к служению (цели для служения).

Учебное пособие предназначено для использования с книгой Обзор Нового Завета, Меррил С. Тенни.

Джесси Мун - Обзор Нового Завета – Учебное пособие – BEE

Brussels: Editeurs de Litterature Biblique, 1990. – 390 с.

Джесси Мун - Обзор Нового Завета – Учебное пособие – Содержание