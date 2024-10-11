Мун - Обзор Нового Завета - Учебное пособие

На протяжении всей истории человечества люди размышляли о тайнах божества. Где обитает Бог? Какой Он, как Он выглядит?

Как Бог относится к человеку? В Ветхом Завете Он являл Себя в огненном и в облачном столпе. Но и при этом Он продолжал оставаться тайной.

В Новом Завете Бог открывает Себя человеку через Иисуса Христа, Своего Сына. Наш Господь говорил: «...Я и Отец - одно» (Ин 10:30) и «Видевший Меня, видел Отца...»(Ин 14:9). Земное служение Иисуса Христа явило людям нескончаемую любовь и сострадание Отца. Истины о любви и святости Бога достигли сердец Его учеников. Все служение нашего Господа было сплошным дарением. Отец отдал Своего Сына, Сын отдал Себя Самого в жертву за грехи мира, чтобы восстановить утраченную связь человека с Богом Отцом.

Совершив Свое земное служение, Иисус поручил ученикам продолжить Его дело. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас»(Ин 20:21), - говорит Иисус Своим ученикам. Именно ученики описали события Его жизни в Евангелиях. Все авторы Нового Завета (за исключением апостола Павла и Луки) жили и ходили с Иисусом Христом. Встреча с Ним в корне изменила жизнь Павла, который перестал быть гонителем христиан и превратился в одного из наиболее горячих и преданных свидетелей и проповедников Евангелия. Бог избрал этого ревностного, образованного и самоотверженного еврея, чтобы он передал Благую Весть языческому миру и в своих посланиях дал нам наиболее полное представление о христианском учении и основные принципы полноценной христианской жизни.

Новый Завет начинается с откровения Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего во плоти, ставшего Человеком. Его земное царство не было величественным или прославленным в человеческих глазах. Люди увенчали Его терновым венцом... Но последняя книга Нового Завета содержит новое откровение Иисуса Христа, возвеличенного и прославленного, сидящего одесную Бога Отца. В Его земном царстве люди били Его, смеялись и издевались над Ним, увенчали терновым венцом и наконец распяли Его!.. Но в Его Небесном Царстве мы будем собраны у Его престола и будем воспевать Ему вместе со святыми, собранными из всех времен и из всех народов. И это будет полным и окончательным откровением Бога человеку.

В этом обзорном курсе Нового Завета вы получите более полное представление об Отце, о том, как мы можем увидеть Его в Сыне; это даст вам возможность более успешно возрастать в Господе и, подобно апостолу Павлу, нести весть о Господе и Спасителе потерянному и умирающему миру.

Джесс К. Мун - Обзор Нового Завета - Учебное пособие

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000. — 544 с.

ISBN 5-87727-026-5

Джесс К. Мун - Обзор Нового Завета – Содержание

Введение

РАЗДЕЛ I. МИР НОВОГО ЗАВЕТА

УРОКИ: 1. Политическая, общественная и экономическая жизнь новозаветного периода

2. Религии и культы

РАЗДЕЛ II. ЕВАНГЕЛИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА. (Период зарождения: 6 г. до н.э. - 29 г.н.э.)

3. Общий обзор Евангелий

4. Евангелие от Матфея

5. Евангелие от Марка

6. Евангелие от Луки

7. Евангелие от Иоанна

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ (Период распространения: 30 г.н.э. - 60 г.н.э.)

8. Учреждение церкви и переходный период

9. Церковь из язычников

10. Переписка с коринфянами

11. Заключение апостола Павла

РАЗДЕЛ IV. ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ЦЕРКВИ (Период объединения: 60 г.н.э - 100 г.н.э)

12. Учрежденная церковь. Страдающая церковь. Разрыв с иудаизмом

13. Опасность ересей

14. Ожидающая церковь: Откровение Иоанна

15. Канон и текст Нового Завета

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

ГЛОССАРИЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пособие для студентов

Задания по чтению и уроки из учебного пособия

Письменные и практические задания

Указатель географических названий

ТАБЛИЦЫ: Структура книг Нового Завета

Римские императоры в эпоху Нового Завета

Провинции Римской империи

Языческое господство в Палестине

Политические правители Палестины, упомянутые в Новом Завете

Мировая культура в эпоху Нового Завета

Языческие религии в эпоху Нового Завета

Философские учения в эпоху Нового завета

Основные организации и группы иудаизма

Секты иудаизма в 1 веке

Сравнительная таблица Евангелий и Деяний

Послания Павла

Соборные Послания и Откровение

КОНТУРНЫЕ КАРТЫ: Римские провинции в эпоху Нового Завета

Палестина

Галилея

Первое миссионерское путешествие Павла

Второе миссионерское путешествие Павла

Третье миссионерское путешествие Павла

Путешествие Павла в Рим

Иерусалим и его окрестности

ЭКЗАМЕНЫ:

Зачетный экзамен 1

Зачетный экзамен 2

Зачетный экзамен 3

Заключительный экзамен