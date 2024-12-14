В этом разделе я хотел бы на основе Библии предложить свою версию смысла каждой буквы слова «Х-Р-И-С-Т-И-А-Н-С-Т-В-О-». Начнем с первой.

Христос

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.

От Матфея 1:21

Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь.

От Луки 2:11

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

От Луки 2:14

Ибо младенец родился нам – Сын дан нам … и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

Исаия 9:6

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям.

От Луки 2:10

Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего, Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

От Луки 2:6-7

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.

От Матфея 1:22-23

Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил.

Исаия 7:14

И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.

От Луки 2:20

Ибо уставы народов – пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они – как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах.

Иеремия 10:3-5

Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.

От Луки 2:4-5

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.

От Луки 1:35

Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго.

От Матфея 1:20

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.

От Луки 1:30-31

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.

От Матфея 2:1-2

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных.

От Матфея 5:2

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.

От Матфея 1:18

Равенство

Христианство внесло самый большой вклад в достижение равенства между людьми. Христианство – духовное убежище для женщин и детей, где их любят и уважают. Христианство – единственная религия, где существует равенство между полами. Например, в протестантизме женщины имеют право стать пасторами. И их уже много.

В 2012 году в Южной Корее, где христианство является основной религией и сильны традиции демократии, президентом страны впервые была избрана женщина – Пак Кынхе.

Идея равенства людей в правах – краеугольный камень современной светской системы ценностей – в определенном смысле выросла из христианства, родилась именно в христианской культуре.

Представление о том, что все люди наделены от природы равными правами, которые ничем и никем не могут быть отменены, не взялось из ниоткуда. Во многом оно основывается на понимании личности, которое было сформировано в христианстве.

Хеун Мун - От Христа до наших дней - 2000 лет закономерностей

«Автор», 2024. – 135 с.

Хеун Мун - От Христа до наших дней - 2000 лет закономерностей – Содержание