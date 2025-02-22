СКІЛЬКИ СЕБЕ ПАМ’ЯТАЮ, я завжди була залучена до якогось церковного служіння. Я народилася й виросла в церкві. Прийняла Ісуса Христа як свого Господа й Спасителя, коли була студенткою коледжу, і відтоді вірно служу Йому.

За ці роки я виконувала різну роботу: була учителькою у недільній школі, музиканткою й регенткою, лідеркою жіночого служіння, викладачкою у біблійній школі, адміністраторкою і бухгалтеркою у церкві.

1995 р. я здобула диплом проповідниці Євангелія Ісуса Христа, а 2001 р. мене призначили служити у місцевій церкві. Згодом я стала помічницею пастора в одному з його служінь. Невдовзі вступила до семінарії і навчалася там протягом кількох років. Це тривало до 2008 р., коли я удостоїлась честі бути обраною на посаду старшого пастора Emmanuel Missionary Baptist Church в місті Ґастонія штату Північна Кароліна.

Моє обрання стало історичною подією в окрузі Ґастон. Я — перша жінка, яка служить старшим пастором у Місіонерському баптистському товаристві округу Ґастон, а якщо говорити про штат Північна Кароліна в цілому, то я одна з дуже небагатьох жінок на такій посаді. Зайве нагадувати про недостатнє представництво жінок серед церковних проповідників, особливо в баптистській церкві. У такій ситуації в мені прокинулося бажання бути наставницею для інших, і я почала заохочувати жінок до служіння в церкві: я ділилася з ними тими знаннями та досвідом, які здобувала роками.

Я вдячна Богові за те, що Він так дивовижно благословив моє життя, радію, що можу поділитися з вами деякими уроками й думками. У цій книжці я з радістю писала про свої улюблені біблійні сюжети — вірю, що ти відкриєш для себе щось нове й отримаєш оновлене розуміння звичних речей. Часто ми уникаємо читання Біблії і навіть не беремося за це, бо її текст написано складною мовою й нам узагалі не зрозуміло, про що йдеться. Книжка, яку ти зараз тримаєш у руках, має тобі допомогти. Ти навчишся читати й розуміти Біблію, а ще застосовувати її до свого щоденного життя. Біблійні цитати у книжці наведено з двох перекладів українською: Рафаїла Турконяка (власні назви у тексті наведено також у редакції цього перекладу) та сучасною мовою (ПСМ). Ці українські переклади зроблено сучасною доступною мовою, завдяки чому читання цієї книжки стане приємною частиною твого щоденного розпорядку.

Сподіваюся, що, читаючи цю книжку разом зі Словом Господнім, ти захочеш бути собою найкращою і знайдеш відповіді на питання, які довго шукала. Ми, жінки, підбадьорюємо й підсилюємо інших. Ми дмухаємо на чиїсь рани, щоби вони припинили боліти. А хто ж підбадьорює нас? Хто підсилює нас і перев'язує наші рани? Я молюся, щоб ця книжка піднесла твій дух, дарувала Боже зцілення твоїх болів і нагадала тобі, якою надзвичайною ти є.

Кімберлі Мур - Біблія за 52 тижні - Рік вивчення Божого Слова для жінок

Тернопіль: Християнське видавництво Кама, 2024. — 208 с.

ISBN 978-617-95258-0-3 (Християнське видавництво Кана, тверда палітурка)

ISBN 978-617-95258-1-0 (Християнське видавництво Кана. м’яка обкладинка)

ISBN 978-966-938-695-3 (Видавництво «Свічадо», тверда палітурка)

ISBN 978-966-938-700-4 (Видавництво «Свічадо», м’яка обкладинка)

Кімберлі Мур - Біблія за 52 тижні – Зміст

Вступ

Як користуватися цієї книжкою

Тиждень 1: Для Бога немає нічого неможливого!

Тиждень 2 : Капітуляція — це не варіант

Тиждень 3 : Усе має свої призначення й мету

Тиждень 4 : Дякуй Богові за роздавлення

Тиждень 5 : Я потребую того, що маєш ти

Тиждень б: Зруйнуй кордони

Тиждень 7 : Нехай Бог буде розкіш твоя

Тиждень 8 . Благословення

Тиждень 9 : Відтермінувати — не означає відмовити

Тиждень 10 : Я всього лише посудина

Тиждень 11: Носіть тягарі одне одного

Тиждень 12 : Благословенна чи проклята?

Тиждень із : Твій особистий Йордан

Тиждень 14 : Я — переможниця!

Тиждень 15 : Довіряй «репутаційній історії» Бога

Тиждень 16: Перестань стресувати й почни молитися

Тиждень 17: Перенесення Ковчега

Тиждень 18: Бог не забув про тебе

Тиждень 19 : Посуха майже закінчилась

ТИЖДЕНЬ 20 : Вставай!

Тиждень 21: Чи можеш ти пройти випробування?

Тиждень 22 : Вгамуйся!

Тиждень 23 : Те, що по-Божому — це і є правильно

Тиждень 24 : Час ДЛЯ МОЛИТВИ

Тиждень 25 : Сила СЛІВ

Тиждень 26 : Краще разом

Тиждень 27 : Покликані саме для цього часу

Тиждень 28 : Вистояти

Тиждень 29 : Ти маєш це знати

Тиждень зо: Його призначення, її мета

Тиждень зі: На все своя пора

Тиждень 32 : Оце Любов!

Тиждень 33 : Я негідна, але піду!

Тиждень 34: Твоє завтра починається сьогодні

Тиждень 35 : Думай про велике

Тиждень 36: Молитва працює й нині

Тиждень 37 : Ти зможеш

Тиждень 38 : Бог мене беріг

Тиждень 39 : Мета і процес

Тиждень 40 : Просто ГОВОРИ ЦЄ

Тиждень 41 : Засвоєний урок

Тиждень 42 : Я знаю, ХТО Я

Тиждень 43 : Милосердя Його вічне!

Тиждень 44 : Бог тобі відшкодує

Тиждень 45 : Чекати Бога

Тиждень 46 : Дякувати Богу за благодать

Тиждень 47 : Сподівайся, уявляй — і осягай

Тиждень 48 : Повернення втраченого

Тиждень 49 : Просто ЙДИ ТЭ роби!

Тиждень 50 : Використовуй свій дар

Тиждень 51: Якщо любиш Його — доведи

Тиждень 52 : Доступ надано

Література

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Подяки

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