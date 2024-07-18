Мур - Когда праведники поступают неправедно
«Боюсь...» В этом стихе речь идет не о детском беспокойстве, а о чем-то вызывающем серьезные опасения. Я убеждена, именно это и имел в виду апостол Павел, когда писал: «Боюсь, чтобы, как змий хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2 Кор. 11:3).
Люди склонны преувеличивать свои страхи. Они настолько размыли значение глагола «бояться», что в современном языке он употребляется в выражениях типа: «Боюсь, из-за дождя игра не состоится». Не такой смысл вкладывал в него пламенный апостол.
Греческое слово фобео означает куда большую тревогу, чем временную обеспокоенность. Представьте себе голос апостола Павла, прерывающийся от волнения за юную церковь в Коринфе. Думаю, его тревога за людей была неподдельной. При этом сам апостол не боялся змея. Павел призывал быть начеку и активно противостоять нападкам, он не проповедовал фобию. Он опасался, что столь юная и неопытная церковь может угодить в ловушку змея.
Возможно, я никогда не постигну и толики духовной перспективы Павла, но его пророческую тревогу, заключенную в Писании, разделяю целиком и полностью. Я боюсь.
После выхода в свет книг «Освобождение» и «Молясь Словом Божьим» стали происходить странные вещи. Видимо, благодаря тому, что я рассказала в них о собственном греховном прошлом, на мой адрес стали приходить пачки писем от верующих, в которых они, возможно впервые, каялись в своих прегрешениях и делились преследующей их чередой поражений от рук дьявола.
Наверное, вы думаете: «Эка новость! Со времен сотворения мира сатана не оставлял человека в покое».
Смею предположить, что что-то новое в этом духовном феномене все-таки есть, что-то перенесшее демонические атаки на «новый» уровень. В рамках служения восстановления я перечитала множество писем и научилась отличать неискренние заявления о милостивом прощении непослушания от тех свидетельств, о которых собираюсь рассказать.
Меня пугает растущее число писем от тех верующих, которые на протяжении многих лет искренне любили Бога и верно служили Ему, а потом неожиданно для себя оказались накрыты волной искушения.
Многие считают, что подобное не может произойти с «хорошим христианином». Они ошибаются. Именно об этом я хочу рассказать на страницах этой книги.
Скептики скажут: «Откуда ты знаешь, что люди не лгут, пытаясь представить себя невинными жертвами?» Знаю. Последние несколько лет я отчаянно молила Бога дать мне дух различения, и Он дал мне его в такой степени, что порой я чувствую себя неловко.
Мур Б. - Когда праведники поступают неправедно
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2024. — 320 с.
ISBN 978-5-8445-0412-9
Мур Б. - Когда праведники поступают неправедно – Содержание
Содержание
Благодарность
Пролог
Часть I. Предостережение
- Глава 1. Живая мишень
- Глава 2. Дьявол и его «университеты»
- Глава 3. Признаки обольщения
- Глава 4. Восприимчивость к обольщению
- Глава 5. Допускающая воля Божья
Часть 2. Страж
- Глава 6. Как защитить свою жизнь от обольщения....
- Глава 7. Убежище любви
- Глава 8. Прозрачная жизнь
- Глава 9. Горячие сердца, мудрые головы
- Глава 10. Чистые связи
- Глава 11. Прочные стены и сокровенные уголки
Часть 3. Путь домой
- Глава 12. Назови его по имени
- Глава 13. Начиная путь домой
- Глава 14. Путь надежды и восстановления
- Глава 15. Руководствуясь фактами, оставить страх ....
- Глава 16. Шаги, след от которых не исчезнет
- Глава 17. Возвращение к Кресту
- Глава 18. Дорога Домой
Примечания
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