Мур - Когда праведники поступают неправедно

«Боюсь...» В этом стихе речь идет не о детском беспокойстве, а о чем-то вызывающем серьезные опасения. Я убеждена, именно это и имел в виду апостол Павел, когда писал: «Боюсь, чтобы, как змий хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2 Кор. 11:3).

Люди склонны преувеличивать свои страхи. Они настолько размыли значение глагола «бояться», что в современном языке он употребляется в выражениях типа: «Боюсь, из-за дождя игра не состоится». Не такой смысл вкладывал в него пламенный апостол.

Греческое слово фобео означает куда большую тревогу, чем временную обеспокоенность. Представьте себе голос апостола Павла, прерывающийся от волнения за юную церковь в Коринфе. Думаю, его тревога за людей была неподдельной. При этом сам апостол не боялся змея. Павел призывал быть начеку и активно противостоять нападкам, он не проповедовал фобию. Он опасался, что столь юная и неопытная церковь может угодить в ловушку змея.

Возможно, я никогда не постигну и толики духовной перспективы Павла, но его пророческую тревогу, заключенную в Писании, разделяю целиком и полностью. Я боюсь.

После выхода в свет книг «Освобождение» и «Молясь Словом Божьим» стали происходить странные вещи. Видимо, благодаря тому, что я рассказала в них о собственном греховном прошлом, на мой адрес стали приходить пачки писем от верующих, в которых они, возможно впервые, каялись в своих прегрешениях и делились преследующей их чередой поражений от рук дьявола.

Наверное, вы думаете: «Эка новость! Со времен сотворения мира сатана не оставлял человека в покое».

Смею предположить, что что-то новое в этом духовном феномене все-таки есть, что-то перенесшее демонические атаки на «новый» уровень. В рамках служения восстановления я перечитала множество писем и научилась отличать неискренние заявления о милостивом прощении непослушания от тех свидетельств, о которых собираюсь рассказать.

Меня пугает растущее число писем от тех верующих, которые на протяжении многих лет искренне любили Бога и верно служили Ему, а потом неожиданно для себя оказались накрыты волной искушения.

Многие считают, что подобное не может произойти с «хорошим христианином». Они ошибаются. Именно об этом я хочу рассказать на страницах этой книги.

Скептики скажут: «Откуда ты знаешь, что люди не лгут, пытаясь представить себя невинными жертвами?» Знаю. Последние несколько лет я отчаянно молила Бога дать мне дух различения, и Он дал мне его в такой степени, что порой я чувствую себя неловко.

Мур Б. - Когда праведники поступают неправедно

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2024. — 320 с.

ISBN 978-5-8445-0412-9

Мур Б. - Когда праведники поступают неправедно – Содержание

Содержание

Благодарность

Пролог

Часть I. Предостережение

Глава 1. Живая мишень

Глава 2. Дьявол и его «университеты»

Глава 3. Признаки обольщения

Глава 4. Восприимчивость к обольщению

Глава 5. Допускающая воля Божья

Часть 2. Страж

Глава 6. Как защитить свою жизнь от обольщения....

Глава 7. Убежище любви

Глава 8. Прозрачная жизнь

Глава 9. Горячие сердца, мудрые головы

Глава 10. Чистые связи

Глава 11. Прочные стены и сокровенные уголки

Часть 3. Путь домой

Глава 12. Назови его по имени

Глава 13. Начиная путь домой

Глава 14. Путь надежды и восстановления

Глава 15. Руководствуясь фактами, оставить страх ....

Глава 16. Шаги, след от которых не исчезнет

Глава 17. Возвращение к Кресту

Глава 18. Дорога Домой

Примечания