Мур - Отец, сын и призраки исцеления

Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Esotericism Mysticism Kabbalah

Книга Энтони Т. Мура «Отец, сын и призраки исцеления» — это глубоко личное и психологически насыщенное исследование процесса примирения и духовного восстановления. Автор обращается к сложной теме отцовства, рассматривая её через призму семейных травм, «призраков» прошлого и поиска подлинного исцеления души.

В центре повествования находятся отношения между отцом и сыном, которые часто обременены невысказанными обидами, неоправданными ожиданиями и эмоциональной дистанцией. Мур анализирует, как прошлые раны (те самые «призраки») продолжают влиять на настоящее, мешая полноценному общению и духовному росту. Автор подчеркивает, что истинное исцеление начинается не с простого забывания обид, а с готовности встретиться лицом к лицу со своей болью и признать человеческую несовершенность обоих сторон.

Работа сочетает в себе элементы пастырского душепопечения и психологического консультирования. Мур предлагает читателю путь выхода из тупика отчуждения через прощение, сострадание и обретение новой идентичности во Христе. Книга служит путеводителем для тех, кто стремится разорвать круг деструктивных семейных сценариев и построить отношения, основанные на любви и взаимном уважении, превращая «путь скорби» в путь обретения целостности.

Энтони Т. Мур - Отец, сын и призраки исцеления

«Касталия», 2023. — 198 с.

ISBN 978-5-521-23787-6

Энтони Т. Мур - Отец, сын и призраки исцеления – Содержание

Благодарности

  • Глава 1 Предисловие

  • Глава 2. План путешествия «Поле чудес»

  • Глава 3. Первые шаги Внутреннее путешествие

  • Глава 4. Только вперёд! Путешествие во внешнем мире

  • Глава 5. Конец путешествия Возвращение домой

  • Глава 6. Послесловие

Примечания

Библиография

Added 18.02.2026
Author AlexDigger
zalservik 1 month ago
Благодарю.

