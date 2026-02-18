Книга Энтони Т. Мура «Отец, сын и призраки исцеления» — это глубоко личное и психологически насыщенное исследование процесса примирения и духовного восстановления. Автор обращается к сложной теме отцовства, рассматривая её через призму семейных травм, «призраков» прошлого и поиска подлинного исцеления души.

В центре повествования находятся отношения между отцом и сыном, которые часто обременены невысказанными обидами, неоправданными ожиданиями и эмоциональной дистанцией. Мур анализирует, как прошлые раны (те самые «призраки») продолжают влиять на настоящее, мешая полноценному общению и духовному росту. Автор подчеркивает, что истинное исцеление начинается не с простого забывания обид, а с готовности встретиться лицом к лицу со своей болью и признать человеческую несовершенность обоих сторон.

Работа сочетает в себе элементы пастырского душепопечения и психологического консультирования. Мур предлагает читателю путь выхода из тупика отчуждения через прощение, сострадание и обретение новой идентичности во Христе. Книга служит путеводителем для тех, кто стремится разорвать круг деструктивных семейных сценариев и построить отношения, основанные на любви и взаимном уважении, превращая «путь скорби» в путь обретения целостности.

«Касталия», 2023. — 198 с.

ISBN 978-5-521-23787-6

Энтони Т. Мур - Отец, сын и призраки исцеления – Содержание

Благодарности

Глава 1 Предисловие

Глава 2. План путешествия «Поле чудес»

Глава 3. Первые шаги Внутреннее путешествие

Глава 4. Только вперёд! Путешествие во внешнем мире

Глава 5. Конец путешествия Возвращение домой

Глава 6. Послесловие

Примечания

Библиография