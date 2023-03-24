Мур - Темные ночи души

Та сладкая ночь – секрет.

Никто меня не видел;

Я ничего не видел.

Нет другого света, нет другого проводника

Чем тот, что горит в моем сердце.

Иоанн Крестa

В тот или иной период жизни большинство людей проходит через периоды печали, испытаний, потерь, фрустрации или неудач, которые являются настолько мучительными и кажутся настолько бесконечными, что их можно назвать своего рода темной ночью души. Если ваш самый главный интерес в жизни связан со здоровьем, вы можете попытаться быстро преодолеть темноту. Но если вы ищете смысл, характер и внутреннюю сущность, то можете обнаружить, что темная ночь способна преподнести вам множество бесценных даров.



Сегодня мы быстро навешиваем ярлык «депрессия» на все, что напоминает подобный опыт. Однако не все темные ночи являются депрессией, и зачастую это слово является слишком поверхностным клиническим термином, недостаточным для описания того, что заставляет вас задавать вопрос о самом смысле вашей жизни. Мне кажется, пришла пора изменить представление об этом важном человеческом опыте, а также представление о том, как с ним обходиться. Но я хочу предупредить вас, что это очень тонкий вопрос, и вам придется всмотреться очень глубоко в себя и в те примеры, которые я вам приведу, чтобы показать, как глубоко болезненный эпизод может стать ценным моментом трансформации.



Каждая человеческая жизнь состоит из светлого и темного, радостного и печального, оживляющего и умертвляющего. То, как вы будете относиться к этим естественным ритмам настроения, является решающим. Будете ли вы прятаться за самообманом и отвлекающими вас развлечениями? Станете ли вы циничными и подавленными? Или вы откроете свое сердце тайне, которая является такой же естественной, как солнце и луна, день и ночь, весна и лето?



Как и большинство людей, вы наверняка проходили через темные ночи души. Возможно, что вы сейчас проживаете одну из таких ночей. Может быть, у вас сейчас трудный период в браке, проблемы с ребенком или вы обнаружили себя пойманными в ловушку зловещего и ужасного настроения. Может быть, вы горюете о потере супруга или родителя. Или вас предал возлюбленный или бизнес-партнер, или, возможно, вы сейчас находитесь в бракоразводном процессе. Кто-то смотрит на эти ситуации как на проблемы, которые надо решить, а для кого-то подобное является источником глубокого отчаяния. Подлинная темная ночь души является не поверхностной трудной задачей, но неким развитием, которое уводит человека от радости его обыденной жизни. Внешнее событие или внутреннее настроение потрясает вас до самых глубинных основ вашего существования. Это не просто чувство, но некий глубокий надлом в самом вашем существе, и может понадобиться много времени, прежде чем вы доберетесь до другого края.

Томас Мур - Темные ночи души - Руководство по поиску своего пути - через жизненные испытания

«Касталия», 2022. — 324 c.

ISBN 978-5-519-60737-7

Томас Мур - Темные ночи души - Руководство по поиску своего пути - через жизненные испытания - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ. ТЕМНАЯ НОЧЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРЕХОДЫ

Путешествие по ночному морю

Обряды перехода

Разобрать и начать сначала

Вид с Луны

Ирония жизни

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДУШЕВНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

Любовная болезнь

Свадебные ночи

Ночной Эрос

Творчество, Ребенок и Козерог

Темная красота

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТЯЖЕЛЫЕ СОСТОЯНИЯ