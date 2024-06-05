Волшебство — это чары, которые окутывают нас, аура фантазий и эмоций, что может поселиться в сердце и либо растревожить его, либо погрузить в восторг и мечтания. В один прекрасный день вы влюбляетесь, и тот же самый человек, что ещё вчера был неотличим от всех остальных, неожиданно озаряется нездешней красотой, обретая неземную ценность. Вы наталкиваетесь на грохочущий, сверкающий водопад посреди тихого леса — как некогда произошло со мной — и погружаетесь в глубокое очарование. Ошеломляющее видение запечатлевается в вашей памяти, и вы желаете пережить другие подобные волшебные, возвышающие душу мгновения.

В заколдованной жизни есть немало тех часов, когда сердце переполняется красотой, а воображение пробуждается каким-то особым чарующим аспектом мира, духом или голосом, что обращается к тебе из глубинной природы вещи, места или человека. Околдованность может быть состоянием восторга и экстаза, когда душа выступает вперёд, и на мгновение отходят на задний план повседневные заботы, и даже само стремление сохранить свою жизнь.

Душа абсолютно, безоговорочно нуждается в путешествиях по заколдованному миру. Они нужны ей, как пища — телу, а мысль — уму. И всё же наша культура столь часто гордится тем, что опровергает и разрушает источники волшебства, разоблачает тайны, ниспровергая драгоценные святилища, разоряя тем самым наш общий семейный дом, что веками был приютом для духов цивилизации, оскверняя ради выгоды священные горы и ручьи. Что ж, нам предстоит узнать, что мы не можем выжить без заколдованного мира, и что исчезновени его убивает нас.

Культура, признающая волшебство, признает нашу потребность жить в мире как фактов, так и Священного воображения. Она не объясняет все в материалистических терминах, но понимает, что мудрость и глубокий интеллект требуют от нас честно признать существующие тайны. Она ищет переживаний, которые могут умиротворить нашу ментальную гордыню — и открыть путь к некоему трансцендентному видению, переживаниям, которые наполняют сердце и расширяют границы веры и понимания. Околдованность — это одновременно притупление ума и обострение восприятия.

Околдованность — не всегда благо, нас могут охватить страх, паранойя, ревность, зависть, депрессия, гнев и разочарование. Иногда сильные, трудные эмоции захватывают нас словно, если использовать старое слово, чародейные ковы; они окружают нас, словно стенки пузыря, туманят наш рассудок и, как нам кажется, препятствуют нашей свободе. В расколдованном мире мы обычно ищем психологические объяснения и химические тонизирующие средства, чтобы избавиться от этих тревожных эмоций и состояний, и все же нам необходимы даже дурманящие чары и тревожные случаи.

Томас Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир

M.: Касталия, 2024. - 358 с.

ISBN 978-524082-1־521־

Томас Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир – Содержание

Благодарности

Введение

Природа

Духи природы

Живая вода

Говорящие деревья

Кровь камней

Дом

Экология дома

Заколдованный ребенок.

Сакральность пищи

Прикосновение руки

Среда обитания

Исконный дом

Руины и память

Райский сад

Шум и тишина

Мир

Духовность политики

Волшебный бизнес

Мистический транспорт

Уникальность места

Психе

Секси душа

Марс и агрессия

Наставления в сновидениях

Кресло терапевта

Искусство

Архетипы и мистерии

Объекты искусства

Musica Humana

Музыка обстановки

Слово

Мифология повседневности

Истории несовершенные и невозможные

Книги и каллиграфия

Смысл в бессмыслице

Сакральное

Священный колодец

Повседневные святыни и скинии

Теменос и святилище

Нуминозность и сияние

Ритуал

Теология мира

Истина астрологии

Чудеса спорта

Земная духовность

Духи

Посредничество ангелов

Демоны колдовства

Достоверные предсказания

Эта волшебная жизнь

Заключение