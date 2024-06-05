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Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир

Томас Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Analytical/Depth Psychology, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Волшебство — это чары, которые окутывают нас, аура фантазий и эмоций, что может поселиться в сердце и либо растревожить его, либо погрузить в восторг и мечтания. В один прекрасный день вы влюбляетесь, и тот же самый человек, что ещё вчера был неотличим от всех остальных, неожиданно озаряется нездешней красотой, обретая неземную ценность. Вы наталкиваетесь на грохочущий, сверкающий водопад посреди тихого леса — как некогда произошло со мной — и погружаетесь в глубокое очарование. Ошеломляющее видение запечатлевается в вашей памяти, и вы желаете пережить другие подобные волшебные, возвышающие душу мгновения.
В заколдованной жизни есть немало тех часов, когда сердце переполняется красотой, а воображение пробуждается каким-то особым чарующим аспектом мира, духом или голосом, что обращается к тебе из глубинной природы вещи, места или человека. Околдованность может быть состоянием восторга и экстаза, когда душа выступает вперёд, и на мгновение отходят на задний план повседневные заботы, и даже само стремление сохранить свою жизнь.
Душа абсолютно, безоговорочно нуждается в путешествиях по заколдованному миру. Они нужны ей, как пища — телу, а мысль — уму. И всё же наша культура столь часто гордится тем, что опровергает и разрушает источники волшебства, разоблачает тайны, ниспровергая драгоценные святилища, разоряя тем самым наш общий семейный дом, что веками был приютом для духов цивилизации, оскверняя ради выгоды священные горы и ручьи. Что ж, нам предстоит узнать, что мы не можем выжить без заколдованного мира, и что исчезновени его убивает нас.
Культура, признающая волшебство, признает нашу потребность жить в мире как фактов, так и Священного воображения. Она не объясняет все в материалистических терминах, но понимает, что мудрость и глубокий интеллект требуют от нас честно признать существующие тайны. Она ищет переживаний, которые могут умиротворить нашу ментальную гордыню — и открыть путь к некоему трансцендентному видению, переживаниям, которые наполняют сердце и расширяют границы веры и понимания. Околдованность — это одновременно притупление ума и обострение восприятия.
Околдованность — не всегда благо, нас могут охватить страх, паранойя, ревность, зависть, депрессия, гнев и разочарование. Иногда сильные, трудные эмоции захватывают нас словно, если использовать старое слово, чародейные ковы; они окружают нас, словно стенки пузыря, туманят наш рассудок и, как нам кажется, препятствуют нашей свободе. В расколдованном мире мы обычно ищем психологические объяснения и химические тонизирующие средства, чтобы избавиться от этих тревожных эмоций и состояний, и все же нам необходимы даже дурманящие чары и тревожные случаи.

Томас Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир

M.: Касталия, 2024. - 358 с.
ISBN 978-524082-1־521־

Томас Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир – Содержание

Благодарности
Введение
Природа
  • Духи природы
  • Живая вода
  • Говорящие деревья
  • Кровь камней
Дом
  • Экология дома
  • Заколдованный ребенок.
  • Сакральность пищи
  • Прикосновение руки
Среда обитания
  • Исконный дом
  • Руины и память
  • Райский сад
  • Шум и тишина
Мир
  • Духовность политики
  • Волшебный бизнес
  • Мистический транспорт
  • Уникальность места
Психе
  • Секси душа
  • Марс и агрессия
  • Наставления в сновидениях
  • Кресло терапевта
Искусство
  • Архетипы и мистерии
  • Объекты искусства
  • Musica Humana
  • Музыка обстановки
Слово
  • Мифология повседневности
  • Истории несовершенные и невозможные
  • Книги и каллиграфия
  • Смысл в бессмыслице
Сакральное
  • Священный колодец
  • Повседневные святыни и скинии
  • Теменос и святилище
  • Нуминозность и сияние
Ритуал
  • Теология мира
  • Истина астрологии
  • Чудеса спорта
  • Земная духовность
Духи
  • Посредничество ангелов
  • Демоны колдовства
  • Достоверные предсказания
  • Эта волшебная жизнь
Заключение
Views 838
Rating 3.9 / 5
Added 05.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
3.9/5 (4)

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