Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир
Волшебство — это чары, которые окутывают нас, аура фантазий и эмоций, что может поселиться в сердце и либо растревожить его, либо погрузить в восторг и мечтания. В один прекрасный день вы влюбляетесь, и тот же самый человек, что ещё вчера был неотличим от всех остальных, неожиданно озаряется нездешней красотой, обретая неземную ценность. Вы наталкиваетесь на грохочущий, сверкающий водопад посреди тихого леса — как некогда произошло со мной — и погружаетесь в глубокое очарование. Ошеломляющее видение запечатлевается в вашей памяти, и вы желаете пережить другие подобные волшебные, возвышающие душу мгновения.
В заколдованной жизни есть немало тех часов, когда сердце переполняется красотой, а воображение пробуждается каким-то особым чарующим аспектом мира, духом или голосом, что обращается к тебе из глубинной природы вещи, места или человека. Околдованность может быть состоянием восторга и экстаза, когда душа выступает вперёд, и на мгновение отходят на задний план повседневные заботы, и даже само стремление сохранить свою жизнь.
Душа абсолютно, безоговорочно нуждается в путешествиях по заколдованному миру. Они нужны ей, как пища — телу, а мысль — уму. И всё же наша культура столь часто гордится тем, что опровергает и разрушает источники волшебства, разоблачает тайны, ниспровергая драгоценные святилища, разоряя тем самым наш общий семейный дом, что веками был приютом для духов цивилизации, оскверняя ради выгоды священные горы и ручьи. Что ж, нам предстоит узнать, что мы не можем выжить без заколдованного мира, и что исчезновени его убивает нас.
Культура, признающая волшебство, признает нашу потребность жить в мире как фактов, так и Священного воображения. Она не объясняет все в материалистических терминах, но понимает, что мудрость и глубокий интеллект требуют от нас честно признать существующие тайны. Она ищет переживаний, которые могут умиротворить нашу ментальную гордыню — и открыть путь к некоему трансцендентному видению, переживаниям, которые наполняют сердце и расширяют границы веры и понимания. Околдованность — это одновременно притупление ума и обострение восприятия.
Околдованность — не всегда благо, нас могут охватить страх, паранойя, ревность, зависть, депрессия, гнев и разочарование. Иногда сильные, трудные эмоции захватывают нас словно, если использовать старое слово, чародейные ковы; они окружают нас, словно стенки пузыря, туманят наш рассудок и, как нам кажется, препятствуют нашей свободе. В расколдованном мире мы обычно ищем психологические объяснения и химические тонизирующие средства, чтобы избавиться от этих тревожных эмоций и состояний, и все же нам необходимы даже дурманящие чары и тревожные случаи.
Томас Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир
M.: Касталия, 2024. - 358 с.
ISBN 978-524082-1־521־
Томас Мур - Возвращение волшебства в расколдованный мир – Содержание
Благодарности
Введение
Природа
- Духи природы
- Живая вода
- Говорящие деревья
- Кровь камней
Дом
- Экология дома
- Заколдованный ребенок.
- Сакральность пищи
- Прикосновение руки
Среда обитания
- Исконный дом
- Руины и память
- Райский сад
- Шум и тишина
Мир
- Духовность политики
- Волшебный бизнес
- Мистический транспорт
- Уникальность места
Психе
- Секси душа
- Марс и агрессия
- Наставления в сновидениях
- Кресло терапевта
Искусство
- Архетипы и мистерии
- Объекты искусства
- Musica Humana
- Музыка обстановки
Слово
- Мифология повседневности
- Истории несовершенные и невозможные
- Книги и каллиграфия
- Смысл в бессмыслице
Сакральное
- Священный колодец
- Повседневные святыни и скинии
- Теменос и святилище
- Нуминозность и сияние
Ритуал
- Теология мира
- Истина астрологии
- Чудеса спорта
- Земная духовность
Духи
- Посредничество ангелов
- Демоны колдовства
- Достоверные предсказания
- Эта волшебная жизнь
Заключение
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