Книга «Тель-авивские хроники» (2017) Александра Муравского представляет собой уникальный сборник художественных рассказов, основанных на реальных событиях из жизни современной мессианской общины в Израиле. Автор приоткрывает завесу над миром, который редко попадает в фокус внимания широкой публики: повседневной жизнью, радостями и скорбями израильских верующих в Иисуса Христа. На страницах книги разворачиваются драматические истории о том, как в условиях жесткого неприятия обществом, административного давления и открытых гонений рождаются и укрепляются общины в Яффо, Ашдоде и других городах Святой Земли.

Муравский не просто описывает быт, но задается глубокими вопросами о самой возможности и специфике благовестия среди еврейского народа сегодня. Нужно ли христианину «быть как иудей», чтобы свидетельствовать своим братьям? Как ветхозаветные пророчества буквально оживают на улицах современных израильских городов? Через захватывающее повествование, полное живых диалогов и ярких образов — от истории мудрой Фриды до рассказов о разгромах общинных центров — автор показывает, как Господь продолжает собирать «рассеянных сынов Авраама». Это книга о верности Великому поручению там, где за него приходится платить высокую цену.

Несмотря на остроту тем, книга лишена сухого академизма и написана легким, динамичным языком. Она служит не только источником вдохновения для верующих, но и важным свидетельством о религиозной ситуации в Израиле начала XXI века. Читатель проходит вместе с героями путь от Одессы до Тель-Авива, видя в переплетении человеческих судеб мудрый и величественный план Божий. Это искреннее повествование о любви к врагам, силе молитвы и невидимой руке Пастыря, которая ведет своих детей через любые испытания к истинной свободе во Христе.

Александр Муравский — Тель-авивские хроники

Missionswerk FriedensBote, 2017. — 167 с.

ISBN 978-3-946449-04-1

