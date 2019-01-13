Юзеф Мурдахаев - Растения Торы

Мурдахаев - Растения Торы
Тора и жизнь
С Б-жьей помощью ознакомился с книгой доктора биологических наук, ботаника Юзефа Мурдахаева.
Тора всемирно признанная Книга Книг из которой мы познаём законы Природы и бытия. Из глубины веков она доносит историю евреев, периоды возраждения и упадка. В ней приводятся законы бытия, гигиены и медицины, сведения о минералах, растениях и животных, их применении и многое другое. Тора около 3300 лет настольная книга.
По Торе написаны много книг, защищены сотни диссертаций. Но на каждом этапе развития общества мы глубже и шире познаём сведения содержащиеся в ней. "Растения Торы" - актуальная работа. Она поможет прихожанам глубже понять жизнь праотцов и праматерей, узнать древние растения и потенциальные возможности их применительно к современности.
В заключении приведу притчу из Торы.
«Молодого человека на пустынной дороге мучили жажда и голод, очень устал. Вдали увидел дерево. Из последних сил дошёл, сел под тенью. Услышал звук родничка, уходящего под камни. С наслаждением утолил жажду. Прилёг и, о, Б-же! Увидел среди листьев сочные плоды. Насытился. Заснул. Проснувшись, радостный сказал: "О, прекрасное дерево! Ты спасло мою жизнь. Что же тебе пожелать? Тень есть, плодов и воды в достатке. Всё у тебя есть. Так, благославляю твоё будущее потомство, чтобы оно не нуждалось в воде, имело густую тень и обилие плодов. Омен!» Растения и их семена https://33stakana.com/sativa магазин семян подсолнечника - и обилие плодов вам обеспечено!
В знак признательности за Ваш труд, такое же благословение примите от меня. Ждём новых книг.
Главный раввин США и Канады Ицхак Йеошува
Значение Торы для евреев и всего человечества трудно переоценить. "Вникай и вновь вникай в неё, ибо всё в ней", говорят наши мудрецы (авот 5:26). В Торе закодировано всё связанное с жизнью человека и существованием всего мироздания. Она актуальна всем, и молодым, и пожилым, мужчинам и женщинам, и, благодаря науки, она раскрывает всё новые и новые грани. Впервые в нашей общине создан труд в качестве связующего звена религиозного и светского. Раскрыты аспекты древнего и современного использования растений Торы. Книга снабжена качественными иллюстрациями. Она невелика по объёму, но не в ущерб качеству самой книги.
Конечно, в Торе упомянуты не все используемые древними растения, но даже те, которые упомянуты, к сожалению, не все известны широкому кругу нашей общины, в особенности разнообразное их применение. Растения эти ритуальные, пищевые, лекарственные, технические, пряно-ароматические, прошедшие с человеком тысячеления и не утратившие своё назначение. Как писал великий Рамбам, все растения мира полезны. И тот, кто считает, что то или иное растение не имеет назначения, глубоко ошибается.
Считаю труд доктора биологических наук Юзефа Мурда-хаева "Растения Торы" актуальным и ценным, а качественный перевод на английский делает книгу доступным не только русскоязычным, но и англоязычным, расширяя читательский круг.
Пользуясь случаем хочу пожелать автору чтобы Всевысший дал ему здоровье и благополучие, чтобы он мог продолжать плодотворно трудиться во благо нашего народа. Амен.
Раввин Авралам Табибов
Растения, представленные в Торе, древнейшие спутники человечества. Использовались как пищевые, лекарственные, ритуальные и технические. Благодаря им человечество смогло выжить и развиться. В основном все они потребны и в настоящее время, но с развитием науки раскрылись их новые грани полезных свойств.
С ботаничес кой точки зрения, как специалист, хочу заверить читателя в тщательности определения, описания видов и сортов, написания их названий, естественного и культи-генного ареала, а также химического состава используемых органов. Более широко представлены данные современного использования в виде рецептов от различных заболеваний и в кулинарии.
Издание "Растения Торы" на русском и английском языках расширяют круг читателей. Мы, христиане, считаем Тору "Ветхим заветом", чтим её, как основу "Библии". Поэтому книга будет интересна и христианам. А снабжение её множи-ством качественных цветных иллюстраций, ставят её в ряд ценных полиграфических работ.
Ведущий ботаник Ботанического сада Квинса - Фред Гербер
Юзеф Мурдахаев - Растения Торы
Книга на русском и английском языках.
Publishing House Life Trans, Inc. 701 7th Avenue, 4 Floor, New York, NY 10036.
New York, 2009
ISBN: 0979499348
Library of Congress Cataloging Number: 2009903696 Copyright© Yuzef Murdakhayev Printed in USA
Дизайн и верстка - Кайков Медия
Английский перевод, - Исаак Тендлер, фармацевт
The Plants of the Torah
Yuzef Murdakhayev, PhD The Plants of theTorah
Юзеф Мурдахаев - Растения Торы - Содержание
Введение............................................... Introduction
Растения Торы The Plants of the Torah
Акация аравийская............................... Acacia arabica
Алоэ древовидное................................ Aloe tree- lice
Бальзам и мирра................................... Balzam and Mirra
Верба (ива)............................................ Willow
Виноград............................................... Grape
Гвоздика................................................ Clove
Гранат.................................................... Pomegranatum
Дуб......................................................... Oak
Ежевика................................................. Dewberry
Инжир (смоковница)............................ Fig
Иссоп..................................................... Hissopus
Кассия.................................................... Senna
Каштан.................................................. Sweet Chestnut
Кедр....................................................... Cedar
Кориандр............................................... Coreander
Корица................................................... Cinnamon
Ладанник................................................ Rock Rosa
Лён......................................................... Flax
Мандрагора........................................... Mandrake
Миндаль................................................ Almond
Мирт...................................................... Myrtle
Олива (маслина)................................... Olive
Пальма финиковая.............................. Date Palm
Полынь................................................. Warm wood
Пшеница................................................ Wheat
Тополь.................................................. Popular
Ферула гальбан.................................... Giant fennel
Фисташка.............................................. Pistacio nut
Цитрон.................................................. Cedrat
Ячмень.................................................. Barley
Использованная литература................ Used literature
Принятые сокращения........................ Accepted abbreviations
Юзеф Мурдахаев - Растения Торы - Введение
Дорогой читатель! В иммиграции многие из нас стали верующими, приобщились к нашей древней религии - иудаизму. Главная священная книга - Пятикнижье и Талмуд, вобрала в себя колоссальную историческую информацию о путях миграции, законах, регулировавших жизнь еврейской общности после выхода из египетского рабства и в государстве Израиль. Десять основополагающих заповедей Торы приняты всеми цивилизованными государствами мира, включены в конституции.
В Торе приведены ряд растений, используемые в религиозных ритуалах, гигиене, строительстве ковчега, а также перечисляются некоторые растения периода проживания в Египте. Большая часть из них не знакома современникам.
Цель данной брошюры - ознакомить с растениями, используемыми нашими праотцами и праматерями, чтобы полнее понять их жизнь.
Из описаний растений становится понятным, что большинство пряностей, благовоний и лекарственных растений поступало из тропиков и субтропиков соседних стран. Один из Великих караванных путей шёл со стороны Персидского и Красного морей, проходил через Израиль в Сирию и далее в город Тир, расположенный на Восточном побережье Средиземноморья. По этой торговой артерии из Южной Азии поступали чёрный перец, кубеба, корица, кассия, гвоздика, имбирь; из Африки - мирра и кардамон (амомум); из Среднего Востока - ферула ассафетида; из Малой Азии - шафран и многие другие. В самом Израиле произрастали акация аравийская, мандрагора, либа-нотис (иссоп) и другие полезные растения.
Представленные сведения из Торы указывают, что ещё до существования Первого и Второго Храмов Израиль имел широкий доступ к пряностям и благовоньям. Они использовались в религиозных ритуалах, медицинских целях, кулинарии и косметике.
Применение их в религиозных ритуалах имело исключительно важное значение с медико-санитарной точки зрения. Так, если представить жаркий климат Израиля и количество жертвоприношений в Храме, причём, при дефиците воды в летние месяцы, столь необходимой для уборки после жертвенных ритуалов с животными, становится понятным острая необходимость пряностей и благовоний. Они обладают антисептическими свойствами, нейтрализуют неприятные запахи.
Далее, набор самых изысканных пряностей составлял священную мазь для ритуала назначения на высокие посты священос-лужителей и царей, при котором мазали их руки, грудь, голову и одежду. Называли помазанниками Бжьими. В состав священных мазей входило много видов пряностей, которые в сочетании образовывали очень стойкий аромат, сохранявшийся десятилетиями.
Вопрос. Изменились ли за прошедшие тысячелетия растения, приведенные в Торе? Есть примеры, подтверждающие, что не изменились. Так, возраст семян лотоса орехоносного, обнаруженных в залежах торфа в Монголии методом углеродного распада установлен в 1200 лет. При посеве дали вполне жизнеспособные всходы, цвели и плодоносили. Сравнение с современными "собратьями" показало отсутствие морфологических и физиологических различий. А вот древняя пальма Израиля "Мафусаил" исчезла. И сейчас, через 2 тысячи лет (73года новой эры) биологи из семян, найденных при раскопках древних укреплений крепости Масад, её восстановили. Но это искусственно созданный сорт или отбор, который, известно, сохраняет свои свойства при постоянном уходе, а при отсутствии его, перерождается в исходного, дикого своего предка. Поэтому с большой достоверностью можно сказать, что описанные в брошюре растения действительно произрастали в эпоху появления в свет Торы.
При написании брошюры придерживались следующего плана. Вначале представили выдержки из Торы, где приводятся упоминания о библейских растениях. Затем дано описание их по схеме: название латинское, английское, на иврите (в русской транскрипции) и других языках; семейство, родина или естественные места и области распространения, перечень культивирующих стран; краткое ботаническое описание, химический состав используемого органа, применение - пищевое и лекарственное значение и некоторые рецепты современной народной медицины.
Юзеф Мурдахаев
Доктор биологических наук, ботаник, народный целитель-фитотерапевт, 1935 года рождения, уроженец г. Баку. С1961 по 1994 гг. работал в Ботаническом саду Академии наук Узбекистана, прошел путь от лаборанта до заведующего лабораторией медицинской ботаники.
Научный интерес - обогащение культурной флоры республики новыми видами лекарственных растений. Коллекция живых растений насчитывала 550 видов, считалась одной из лучших в СНГ. Опубликовано около 200 научных работ.
Эмигрировал в США в 1997 г., где издал монографии: "Культура лекарственных растений в Узбекистане" (1999), "Восточный базар: лекарства и пряности" (2001), "Прозвища (лакамхо) бухарских евреев" (в соавторстве, 2002), "Время познаний" (2005), брошюру об основных заболеваниях эмигрантов в США и лечении их растениями "Домашнему целителю" (2008). Опубликовал более 300 публицистических статей и очерков. Работает над исторической повестью "Жизнь еврея бухарского" на примере обширного рода Моше Москови, а также над справочником "Полезные растения. Родник здоровья".
Общественный деятель, член Союза писателей и поэтов бухарских евреев США, а также член редакционного совета журнала "Надежда".
2016-12-11
Проста в прочтении. Как прочитал про алоэ, особенно рецепт, так нахлынули воспоминания с детства: у бабули возле окон на стуле росли большие алоэ в старых кастрюлях и когда нападала какая-нибудь хворь, то мы пили настойку на алоэ и ели колючие листья с мёдом. А мама дома при насморке капала в нос и мы чихали. Хорошо было бы если у каждого в доме было алоэ.
Сейчас много где можно встретить информацию, где говорят, что нужно есть РАСТИТЕЛЬНУЮ ПИЩУ( каши, злаки, приправы, овощи, фрукты…), как первоисточник, и не бояться, что если не съешь мясо, то не будет сил – это ложь. И в книге наглядно показано, как она, растительная пища богата на витамины, макроэлементы, полезные жиры, белки и углеводы.
Благодарим за труд! Молодцы!
"Растения и их семена (ссылка) магазин семян подсолнечника - и обилие плодов вам обеспечено!" в описании ссылка ведущая на магазин семян канабиса, так и надо ?
Спасибо, Игорь!
Отличное издание!