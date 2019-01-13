Юзеф Мурдахаев - Растения Торы

Тора и жизнь

С Б-жьей помощью ознакомился с книгой доктора биологических наук, ботаника Юзефа Мурдахаева.

Тора всемирно признанная Книга Книг из которой мы познаём законы Природы и бытия. Из глубины веков она доносит историю евреев, периоды возраждения и упадка. В ней приводятся законы бытия, гигиены и медицины, сведения о минералах, растениях и животных, их применении и многое другое. Тора около 3300 лет настольная книга.

По Торе написаны много книг, защищены сотни диссертаций. Но на каждом этапе развития общества мы глубже и шире познаём сведения содержащиеся в ней. "Растения Торы" - актуальная работа. Она поможет прихожанам глубже понять жизнь праотцов и праматерей, узнать древние растения и потенциальные возможности их применительно к современности.

В заключении приведу притчу из Торы.

https://33stakana.com/sativa «Молодого человека на пустынной дороге мучили жажда и голод, очень устал. Вдали увидел дерево. Из последних сил дошёл, сел под тенью. Услышал звук родничка, уходящего под камни. С наслаждением утолил жажду. Прилёг и, о, Б-же! Увидел среди листьев сочные плоды. Насытился. Заснул. Проснувшись, радостный сказал: "О, прекрасное дерево! Ты спасло мою жизнь. Что же тебе пожелать? Тень есть, плодов и воды в достатке. Всё у тебя есть. Так, благославляю твоё будущее потомство, чтобы оно не нуждалось в воде, имело густую тень и обилие плодов. Омен!» Растения и их семенамагазин семян подсолнечника - и обилие плодов вам обеспечено!

В знак признательности за Ваш труд, такое же благословение примите от меня. Ждём новых книг.

Главный раввин США и Канады Ицхак Йеошува

Значение Торы для евреев и всего человечества трудно переоценить. "Вникай и вновь вникай в неё, ибо всё в ней", говорят наши мудрецы (авот 5:26). В Торе закодировано всё связанное с жизнью человека и существованием всего мироздания. Она актуальна всем, и молодым, и пожилым, мужчинам и женщинам, и, благодаря науки, она раскрывает всё новые и новые грани. Впервые в нашей общине создан труд в качестве связующего звена религиозного и светского. Раскрыты аспекты древнего и современного использования растений Торы. Книга снабжена качественными иллюстрациями. Она невелика по объёму, но не в ущерб качеству самой книги.

Конечно, в Торе упомянуты не все используемые древними растения, но даже те, которые упомянуты, к сожалению, не все известны широкому кругу нашей общины, в особенности разнообразное их применение. Растения эти ритуальные, пищевые, лекарственные, технические, пряно-ароматические, прошедшие с человеком тысячеления и не утратившие своё назначение. Как писал великий Рамбам, все растения мира полезны. И тот, кто считает, что то или иное растение не имеет назначения, глубоко ошибается.

Считаю труд доктора биологических наук Юзефа Мурда-хаева "Растения Торы" актуальным и ценным, а качественный перевод на английский делает книгу доступным не только русскоязычным, но и англоязычным, расширяя читательский круг.

Пользуясь случаем хочу пожелать автору чтобы Всевысший дал ему здоровье и благополучие, чтобы он мог продолжать плодотворно трудиться во благо нашего народа. Амен.

Раввин Авралам Табибов

Растения, представленные в Торе, древнейшие спутники человечества. Использовались как пищевые, лекарственные, ритуальные и технические. Благодаря им человечество смогло выжить и развиться. В основном все они потребны и в настоящее время, но с развитием науки раскрылись их новые грани полезных свойств.

С ботаничес кой точки зрения, как специалист, хочу заверить читателя в тщательности определения, описания видов и сортов, написания их названий, естественного и культи-генного ареала, а также химического состава используемых органов. Более широко представлены данные современного использования в виде рецептов от различных заболеваний и в кулинарии.

Издание "Растения Торы" на русском и английском языках расширяют круг читателей. Мы, христиане, считаем Тору "Ветхим заветом", чтим её, как основу "Библии". Поэтому книга будет интересна и христианам. А снабжение её множи-ством качественных цветных иллюстраций, ставят её в ряд ценных полиграфических работ.

Ведущий ботаник Ботанического сада Квинса - Фред Гербер