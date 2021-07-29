Я буду врать, как очевидец, пытаясь рассказать мою личную историю, хотя она абсолютно правдива, если можно считать правдивыми воспоминания двадцати-тридцатилетней давности. Мне приходится полагаться на мою причудливую память и ворох учебных этюдов, набросков и зарисовок, ибо дневников я отродясь не вела, считая это занятие бессмысленным.

Хотя, возможно, я наберусь мужества и достану из-под маминой кровати старый чемодан с фотографиями, открою его и разберу сотни снимков, ведь на них есть даты и все плёнки разложены по годам. Но как бы мне не утонуть в том омуте памяти: такая мощная фото-машина времени может далеко меня занести. Уж лучше пусть там пока всё лежит, а я просто начну рассказывать с любого места, иначе лопну, потому что этот живой запутанный моток из проводов, цепочек, верёвок и ниточек моих историй теснится внутри меня, вопит, галдит, спорит и просится наружу, чтобы превратиться в эпизоды, литературных персонажей, сюжет, композицию и во что там ещё полагается.

Мой психотерапевт, прямо как у доктора Ватсона в сериале «Шерлок», тоже считает, что когда я запишу мою историю, то депрессии будет не за что во мне цепляться, и она уползёт, «слезя и стеня», — в моей голове всё ещё много церковно-славянских выражений. Я надеюсь, что, оказавшись в этом тексте, они тоже покинут меня.

Я специально не привожу здесь местных топонимов, кроме столиц и названия улиц, чтобы вам было проще разобраться в происходящем. Всем известно, что улицы с именами революционеров и писателей до сих пор есть в любом российском городе, и пусть другие города думают, что моя история случилась именно в них, так всем гораздо интересней и никому не обидно.

Валентина Николаевна Муренкова - Исповедь расстриги: как воскреснуть из мертвых

(Портрет эпохи)

М. : Издательство АСТ, 2021. — 320 с.; ил.

ISBN 978-5-17-136268-3

Валентина Николаевна Муренкова - Исповедь расстриги: как воскреснуть из мертвых - Содержание

ГЛАВА 1

Из огня да в полымя

Переезд

Братство Казанской иконы

Ольги и Татьяны

Вера, Надежда, Любовь

ГЛАВА 2

Духовная брань

Дивеевские сюрпризы

На пороге Армагеддона

ГЛАВА 3

Деревенские истории

Монашеская деревня Старец серафим и иже с ним

На новом месте

В глуши

Радикальное благословение

На красной дорожке

ГЛАВА 4. О бедной монашке замолвите слово

ГЛАВА 5. Дорога домой