Мужи Ветхого Завета

Адам

Жизнь наших прародителей в раю навсегда останется тайной для нас. Мы даже и представить себе не можем такой жизни, в которой не было ни смерти, ни ее печальных спутников — греха, ежедневных забот о насущном куске хлеба, болезней и скорби. Мы не можем представить себе в полной мере то блаженное состояние, зато во всех подробностях знаем об искушении и падении Адама и Евы, то есть о том, что нам полезно знать, ибо грехопадение первых людей так похоже на то, что мы сами ежедневно переживаем. Мы находим в себе ту же тайную силу зла, когда грешим наперекор сознанию добра, лишаем себя духовной силы, избираем смерть вместо жизни и готовы отказаться от Бога ради красивых и мишурных соблазнов.

В Св. Писании мы читаем, что Бог сотворил человека по образу и подобию Своему и дал ему способность познавать и любить Его в такой степени и форме, в какой все остальные живые существа не могли. Новое Божье создание было наделено всеми дарами, каких требовало совершенство его природы. В человека вложено было разумение всех тварей. Адам свободно дал каждому из них подходящее имя, и Бог одобрил эти имена.

Господь поместил Адама в рай и даровал ему подругу, с которой Адам как с подобной себе мог быть связан тесными узами любви. Но все эти блага бледнели и уступали перед делом Божественной любви Бога и человека, когда Господь Сам беседовал с Адамом и ходил с ним по саду, а Адам, говоря с Богом, не ощущал ни стыда, ни страха.

Итак, Бог сотворил Адама по образу Своему, одарил его одного между существами разумом и украсил как внутренними, так и внешними совершенствами. Но это было не все: Господь заключил с ним завет, обещая ему вечную жизнь в награду за послушание.

В саду среди других деревьев находилось «древо жизни», а возле него, в средине сада, «древо познания добра и зла», которое должно было служить как бы мерилом послушания Адама воле Божией. Этот завет благодати, отвлекая Адама от всех земных удовольствий и стяжаний, должен был направить его на более совершенный путь любви — любви, которая не поддается никаким соблазнам, никогда не ослабевает, не жаждет знания, порождающего гордость, которая повинуется, потому что любит, любит, потому что верит, которая привыкла обращать свои взоры к Богу и искать в Нем опоры пока вера не укоренится, не утвердится в любви и, усовершенствовавшись через послушание, не достигнет в человеке высшего и неизменного блаженства в общении с Самим Богом на небесах.