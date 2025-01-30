Изучая Новый Завет, и особенно Евангелия, можно заметить, что основным содержанием проповеди Господа нашего Иисуса Христа было учение о Царстве Божием. Иногда на страницах Нового Завета ис- пользуется выражение Царство Небесное. Хотя между этими понятиями существует некоторая разница, о которой будет сказано в дальнейшем, но сейчас мы примем точку зрения большинства толкователей Священного Писания, которые эти выражения считают синонимами, то есть словами, обозначающими одно и то же понятие. Не только все притчи Христа были посвящены выяснению тайн Царства Божия, но даже после Своего воскресения Иисус Христос в продолжение сорока дней являлся Своим ученикам и говорил им о Царстве Божием (Деян. 1:3).

Одной из основных тем, содержащихся в посланиях всех Апостолов и особенно Апостола Павла тоже было учение о Царстве Божьем. Это видно из беседы Апостола Павла в Риме с руководителями Иудейской общины, где Апостол «от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем» (Деян. 28:22-23). В своих посланиях Апостол Павел уточнил и конкретизировал это учение (2Петр. 1:11; Рим. 14:17; 1К0р. 6:9, 15:50; Гал. 5:21).

Поэтому, чтобы понять, в чем суть истинного живого христианства, что представляет собой истинная живая Церковь Христова, необходимо выяснить суть учения о Царстве Божьем. Как полагает большинство толкователей Библии, выражение «Царство Божье» имеет в Библии четыре значения. Перечислим их.

Под Царством Божьим понимается вся Вселенная, весь духовный и материальный мир. Все это создал Бог, Который является Царем и Владыкой всего сущего. «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли господства ли, начальства ли, ела- стили, - все Им и для Него создано» (Кол. 1:16). «И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18).

И. В. Музычко – Живое христианство и тайна беззакония

Третье издание, переработанное и дополненное. – Киев: ВСО ЕХБ, 2006. – 352 с.

ISBN 966-8481-94-1

И. В. Музычко – Живое христианство и тайна беззакония – Содержание

Книга «Живое христианство и тайна беззакония» и ее автор

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Введение

Часть первая. СТУПЕНИ ВОЗРАСТА ХРИСТОВА

Глава 1. ДУХОВНОЕ ДЕТСТВО 1.1 Рождение свыше Сеяние семени Слова Божия В чем состоит рождение свыше? Результаты рождения свыше 1.2 Законы духовного возрастания Закон духовного дыхания Закон духовного питания Закон духовного общения Закон духовного труда 1.3 Возможность потери спасения

Глава 2. ДУХОВНОЕ ОТРОЧЕСТВО 2.1 Церковь Христова и спасенные народы Церковь Христова - главная цель Божьего плана спасения Спасение в Ветхом Завете Царство Божье в Вечности Крещение Духом Святым Условия присоединения к Церкви Христовой Рождение Церкви Христовой Значение святого водного крещения Отношение к водному крещению во время Реформации Отношение к водному крещению в братстве ЕХБ Последствия несерьезного отношения к водному крещению 85 2.2 Путь освящения Образ и подобие Божие Утрата подобия Божия Восстановление подобия Божия Слово веры Вера Божия Слово веры в деле освящения Старание в деле освящения Духовные и плотские христиане

Глава 3. ДУХОВНАЯ ЮНОСТЬ 3.1 Исполнение Духом Святым Дары Духа Святого Подделки под Духа Святого Водительство Духа Святого 3.2 Слово Божье в жизни христианина Внутреннее проявление слова Божьего Внешнее проявление слова Божьего 3.3 Духовная борьба и победа Церковь борющаяся Духовное оружие христианина Анализ всеоружия Божия Методы духовной борьбы

Глава 4. ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ 4.1 Духовный отец-наставник 4.2 Стояние в проломе 4.3 Духовный душепопечитель 4.4 Приготовление Церкви к встрече со Христом



Часть вторая. ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ

Глава 5. МАЛОЕ СТАДО 5.1 Опасность утраты первой любви 5.2 Угроза со стороны иудействующих христиан 5.3 Дела в жизни христианина 5.4 Период гонений 5.5 Начало отступления 5.6 Отступление становится массовым 5.7 Живая Церковь Христова - малое стадо 5.8 Церковь Христова во время Реформации 5.9 Духовная сторона Реформации

Глава 6. ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ 6.1 Гуманизм 6.2 Либеральное богословие 6.3 Модернизм 6.4 Оккультизм 6.5 Движение Нью Эйдж 6.6 Экуменическое движение 6.7 Харизматическое движение Первая волна харизматического движения Вторая волна харизматического движения Третья волна харизматического движения

Глава 7. ТАЙНА БЛАГОЧЕСТИЯ 7.1 Что же делать? 7.2 Готовность к восхищению 7.3 Верность в малом 7.4 Берегитесь



Заключение

Приложение

Приложение

Библиография