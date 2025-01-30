Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Музычко - Живое христианство и тайна беззакония

И. В. Музычко – Живое христианство и тайна беззакония
Download
Свет Откровения - Модуль комментария для программы BibleQuote - 30/01/2025
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Изучая Новый Завет, и особенно Евангелия, можно заметить, что основным содержанием проповеди Господа нашего Иисуса Христа было учение о Царстве Божием. Иногда на страницах Нового Завета ис- пользуется выражение Царство Небесное. Хотя между этими понятиями существует некоторая разница, о которой будет сказано в дальнейшем, но сейчас мы примем точку зрения большинства толкователей Священного Писания, которые эти выражения считают синонимами, то есть словами, обозначающими одно и то же понятие. Не только все притчи Христа были посвящены выяснению тайн Царства Божия, но даже после Своего воскресения Иисус Христос в продолжение сорока дней являлся Своим ученикам и говорил им о Царстве Божием (Деян. 1:3).

Одной из основных тем, содержащихся в посланиях всех Апостолов и особенно Апостола Павла тоже было учение о Царстве Божьем. Это видно из беседы Апостола Павла в Риме с руководителями Иудейской общины, где Апостол «от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем» (Деян. 28:22-23). В своих посланиях Апостол Павел уточнил и конкретизировал это учение (2Петр. 1:11; Рим. 14:17; 1К0р. 6:9, 15:50; Гал. 5:21).

Поэтому, чтобы понять, в чем суть истинного живого христианства, что представляет собой истинная живая Церковь Христова, необходимо выяснить суть учения о Царстве Божьем. Как полагает большинство толкователей Библии, выражение «Царство Божье» имеет в Библии четыре значения. Перечислим их.

Под Царством Божьим понимается вся Вселенная, весь духовный и материальный мир. Все это создал Бог, Который является Царем и Владыкой всего сущего. «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли господства ли, начальства ли, ела- стили, - все Им и для Него создано» (Кол. 1:16). «И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18).

И. В. Музычко – Живое христианство и тайна беззакония

Третье издание, переработанное и дополненное. – Киев: ВСО ЕХБ, 2006. – 352 с.

ISBN 966-8481-94-1

И. В. Музычко – Живое христианство и тайна беззакония – Содержание

Книга «Живое христианство и тайна беззакония» и ее автор

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Введение

Часть первая. СТУПЕНИ ВОЗРАСТА ХРИСТОВА

  • Глава 1. ДУХОВНОЕ ДЕТСТВО

    • 1.1 Рождение свыше

      • Сеяние семени Слова Божия

      • В чем состоит рождение свыше?

      • Результаты рождения свыше

    • 1.2 Законы духовного возрастания

      • Закон духовного дыхания

      • Закон духовного питания

      • Закон духовного общения

      • Закон духовного труда

    • 1.3 Возможность потери спасения

  • Глава 2. ДУХОВНОЕ ОТРОЧЕСТВО

    • 2.1 Церковь Христова и спасенные народы

      • Церковь Христова - главная цель Божьего плана спасения

      • Спасение в Ветхом Завете

      • Царство Божье в Вечности

      • Крещение Духом Святым

      • Условия присоединения к Церкви Христовой

      • Рождение Церкви Христовой

      • Значение святого водного крещения

      • Отношение к водному крещению во время Реформации

      • Отношение к водному крещению в братстве ЕХБ

      • Последствия несерьезного отношения к водному крещению 85

    • 2.2 Путь освящения

      • Образ и подобие Божие

      • Утрата подобия Божия

      • Восстановление подобия Божия

      • Слово веры

      • Вера Божия

      • Слово веры в деле освящения

      • Старание в деле освящения

      • Духовные и плотские христиане

  • Глава 3. ДУХОВНАЯ ЮНОСТЬ

    • 3.1 Исполнение Духом Святым

      • Дары Духа Святого

      • Подделки под Духа Святого

      • Водительство Духа Святого

    • 3.2 Слово Божье в жизни христианина

      • Внутреннее проявление слова Божьего

      • Внешнее проявление слова Божьего

    • 3.3 Духовная борьба и победа

      • Церковь борющаяся

      • Духовное оружие христианина

      • Анализ всеоружия Божия

      • Методы духовной борьбы

  • Глава 4. ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

    • 4.1 Духовный отец-наставник

    • 4.2 Стояние в проломе

    • 4.3 Духовный душепопечитель

    • 4.4 Приготовление Церкви к встрече со Христом

Часть вторая. ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ

  • Глава 5. МАЛОЕ СТАДО

    • 5.1 Опасность утраты первой любви

    • 5.2 Угроза со стороны иудействующих христиан

    • 5.3 Дела в жизни христианина

    • 5.4 Период гонений

    • 5.5 Начало отступления

    • 5.6 Отступление становится массовым

    • 5.7 Живая Церковь Христова - малое стадо

    • 5.8 Церковь Христова во время Реформации

    • 5.9 Духовная сторона Реформации

  • Глава 6. ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

    • 6.1 Гуманизм

    • 6.2 Либеральное богословие

    • 6.3 Модернизм

    • 6.4 Оккультизм

    • 6.5 Движение Нью Эйдж

    • 6.6 Экуменическое движение

    • 6.7 Харизматическое движение

      • Первая волна харизматического движения

      • Вторая волна харизматического движения

      • Третья волна харизматического движения

  • Глава 7. ТАЙНА БЛАГОЧЕСТИЯ

    • 7.1 Что же делать?

    • 7.2 Готовность к восхищению

    • 7.3 Верность в малом

    • 7.4 Берегитесь

Заключение

Приложение

Приложение

Библиография

Views 590
Rating 5.0 / 5
Added 30.01.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books