Мы идем в небо за Христом - Книга учителя

«Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петра 2:21).

Приветствуем Вас именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа!

Библейский стих, начинающий данное пособие, является центральным для всего цикла. Следы, которые оставил наш Господь Иисус, есть ни что иное, как события Его святой жизни и то учение, которое христиане стремятся воплощать в своей жизни и в жизни своих детей и учеников. Поэтому цель каждого библейского урока - научить ребят какой-то библейской истине, помочь им осознать свою нужду в применении этой истины, показать, как это делать на практике в жизни.

Что необходимо знать учителю Воскресной школы о тех, кого «есть Царствие Божие» (Луки 18:16)?

В людях заложено врожденное стремление к познанию Бога. В детском возрасте оно еше не заглушено: ребята готовы к принятию евангельской вести и сами являются лучшими, чем старшие, благовестниками. Обучая детей Божьим истинам, нельзя медлить: становление морального фундамента завершается к 9 годам, а развитие интеллекта на 90% завершено к 7 годам. Статистика показывает, что большая часть христиан уверовала в возрасте до 13 лет. Что это значит для вас как учителя? Нужно стремиться донести евангелие спасения до сердца каждого ребенка и усердно сеять зерна Слова Божьего в детские души.

Как развивается ребенок 6-11 лет физически? Дети этого возраста очень активны, они находятся в постоянном движении, поиске. Они совершенствуются каждый день, становясь все более ловкими. Важно помнить о том, что хотя ребенок стал более крепким в физическом плане, чем малыш, но степень концентрации внимания еше невелика, всего 13-15 минут. Учителю нужно эффективно использовать этот короткий промежуток, чтобы донести библейскую истину. Нужно менять виды деятельности, чередуя обучение с творческими идеями, молитву - с пением, повторение - с играми.

Память у детей 6-11 лет очень хорошая. Выученное в этом возрасте помнится до глубокой старости. Но дети еше плохо понимают абстракцию: их мышление - конкретно-образное. Это означает, что вы почаще должны связывать словесные понятия с их образами, действием, применением. Для этого используйте в работе разные виды наглядных пособий, сценки, игры.

В этом возрасте ребята еше эмоционально незрелы, поэтому будьте готовы утешить их, выразить свою любовь, поддержку, особенно, когда их обидели. Будьте для учеников образцом сдержанности, самообладания, терпения, дружелюбия. Ваши добрые слова помогут им преодолеть неприятные эмоции. Ребенок открыт для любви - он поглощает ее, как цветок влагу. Бог устроил ребенка так удивительно, что, поглощая любовь, он и фонтанирует ею. Поэтому и вы можете учиться у детей искренности, открытости, простому доверию.

Мы идем в небо за Христом - Книга учителя

Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2006. — 136 с. — (Библейское обучение для детей)

ISBN 966-8481-65-8

Мы идем в небо за Христом - Книга учителя - Содержание

Семестр 1

Введение

По следам Христа

Шаг 1. День для Господа

Шаг 2. Что лежит у дверей?

Шаг 3. К чему приводит гордость?

Шаг 4. Как хранить мир

Шаг 5. Как увидеть веру

Шаг 6. Чьи желания исполняет Бог?

Шаг 7. Что ты сеешь?

Шаг 8. Благословение

Шаг 9. Награда за верность

Шаг 10. Будь сострадателен

Шаг 11. Как общаться с Богом?

Шаг 12. Какой наш Бог?

Шаг 13. Ропот в пустыне

Шаг 14. Всё лучшее - Господу

Шаг 15. Скиния Господня

Шаг 16. Опасности мятежа

Шаг 17. Итоговый урок

Семестр 2