Мёллер ван ден Брук - Миф о вечной империи и Третий рейх

Книга Артура Мёллера ван ден Брука «Миф о вечной империи и Третий рейх» (в оригинале часто известная под названием «Третий рейх», изданная в 1923 году) является одним из самых значимых и в то же время трагических текстов в интеллектуальной истории Германии XX века. Автор, будучи ведущим идеологом «консервативной революции», ввел в широкий политический оборот само понятие «Третий рейх», понимая его не как конкретный политический режим, а как идеальное, почти мистическое состояние национального единства. Труд представляет собой глубокую критику западного либерализма, парламентаризма и марксизма, которые автор считал чуждыми «германскому духу» и ведущими к упадку нации после поражения в Первой мировой войне.

В центре концепции ван ден Брука лежит идея преемственности немецкой государственности: от Священной Римской империи через империю Бисмарка к новой, грядущей империи, которая должна была примирить внутренние противоречия народа. Автор искал «особый путь» для Германии, который сочетал бы консервативные ценности с социальной справедливостью, утверждая, что «каждый народ имеет свой собственный социализм». Его работа наполнена мессианским ожиданием национального возрождения и верой в то, что Германия призвана стать духовным и политическим центром Европы, преодолев материализм современной ему эпохи.

Важно отметить, что трагедия этой книги заключается в ее последующей судьбе: нацисты заимствовали броское название «Третий рейх» и некоторые лозунги автора, однако исказили и вульгаризировали его идеи, превратив их в биологический расизм, который сам ван ден Брук не разделял. Увидев, как Гитлер интерпретирует его концепции, автор впал в глубокую депрессию и покончил с собой в 1925 году. Труд остается важнейшим памятником немецкой политической мысли, иллюстрирующим, как интеллектуальные поиски «вечной империи» могут стать идеологическим топливом для тоталитарных катастроф, если они лишаются гуманистического основания.

Артур Мёллер ван ден Брук - Миф о вечной империи и Третий рейх

Перевод с немецкого А.В.Васильченко

М. : Вече, 2009. — 368 с. : ил. — (Ariana Mystica)

Артур Мёллер ван ден Брук - Миф о вечной империи и Третий рейх - Содержание

Биография Мёллера ван ден Брука

Работы довоенного периода

Эссе о наследии Фридриха Ницше

«Варьете». Утренняя заря нового искусства?

«Современная литература»

«Немцы». Германский Плутарх?

«Театр Францез»: шовинизм в искусстве

История «движения кольца»: первые организационные попытки младоконсерваторов

Символ кольца

Истоки в военной пропаганде

«Объединение национальной и социальной солидарности»

«Антибольшевистская лига»

«Июньский клуб»

«Политический колледж»

Попытки активизации Ринг-движения

Финансирование Ринг-движения

Судьба «Июньского клуба» после гибели Мёллера ван ден Брука

Ринг-движение в политическом ландшафте Веймарской республики

9 ноября 1918 года

Версальский мирный договор

«Капповский путч» 1920 года

Убийства Ратенау и Ерцбергера

Младоконсерваторы против старого консерватизма

Миф о расе и империи

Профессионально-сословное мышление

Восточная идеология и национал-большевизм

Размежевание с национал-социализмом

Библиография Мёллера ван де Брука

Книги, брошюры, листовки

Список использованной литературы

А. Мёллер ван ден Брук Третья империя