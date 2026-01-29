Многие женщины годами живут в ловушке: они либо отчаянно пытаются заслужить любовь отца, становясь «папиными дочками», либо всю жизнь бунтуют против него. Морин Мёрдок показывает, как этот невидимый сценарий заставляет женщин отрицать свою женскую природу ради успеха в «мужском» мире или искать в мужьях замену отцу.

Книга помогает увидеть эти «связующие узы» и бережно их разорвать, чтобы наконец стать собой.

Морин Мёрдок - Дочери своих отцов - как разорвать связующие узы

Исследование теневой стороны отцовской любви в мифах, сказках и юнгианской психологии — М: «Касталия», 2021. —286 с.

ISBN 978-5-521-16224-6

Морин Мёрдок - Дочери своих отцов - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. Личные обстоятельства

Глава 1. Дочери своих отцов Портрет взрослой дочери своего отца - Неприятие матери - Трудности в понимании характера отношений отца и дочери

Глава 2. Тип личности: что значит быть дочерью своего отца Хорошие девочки - Плохие девочки - Роль гендера в идентичности - Зеркало чувств своего отца - Выражение эмоций в треугольнике «отец — дочь — мать»

Глава 3. Дочери своего отца и сексуальность Отец как основа безопасности - Идеализированный отец и сексуальность его дочери - Отдать дочь... или нет - Нарушение границ - Ослиная шкура



Часть II. Дочь своего отца в мире

Глава 4. Отец как герой / Дочь как судьба Отец как герой - Мифологизируя отца - Отсутствующий герой - Дочь как судьба - Осуществление планов отца - Дочь как сын - Цена героизма: принесение женственности в жертву. - Смерть героя и рождение героини

Глава 5. Взращивание или обрубание творческого начала

Отец как наставник - Отец как ролевая модель в творческой деятельности - Отец как раненый творец - Девушка без рук

Глава 6. Женщины и власть

Внутренняя и внешняя власть - Гендер и власть - Женщины, которые работают на своих отцов - Сравнение отца и матери в качестве ролевой модели - Соревнование с властным отцом - «Фантомный» отец - Искупление отцовского бессилия - Смерть старого порядка: король Лир и Корделия - Женская власть

Глава 7. Женщины и духовность

Дочери своих отцов и духовность - Бог отказывается от нас - Духовные дочери патриархата - Воплощённая духовность - Изменение представлений о Боге

Часть III. Примирение двоих

Глава 8. Больше не дочь своего отца

Препятствия для сепарации от отца - Сохранение привязанности дочери - Иди, куда хочешь, но никогда не оставляй меня - Ты не такая, как другие женщины, ты похожа на меня - В ожидании спасения - Оставить прошлое позади: женщина обретает самостоятельность - Прекратить доступ к финансовым ресурсам, оставить сердечную связь - Свадебные колокола: сохранение связи, когда отдала сердце другому - Прыгай, я тебя поймаю: сепарация через предательство - Сепарация через болезнь - Смерть и отпускание - «Красавица и чудовище»: самостоятельность и эмоциональная связь

Глава 9. Примирение с отцом

Распутывание клубка проекций и ожиданий - У Девушки без рук вырастают новые руки - Исцеление старых ран - Дары отца

Эпилог

Будущим отцам

Библиография