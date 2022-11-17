Мёрдок - Утренние мемуары понедельника
Женщины, написавшие эту книгу, изначально были незнакомками, которые случайно встретились на занятиях по мемуарам, которые я вела в рамках программы для писателей UCLA Extension в середине девяностых годов, и за прошедшие годы стали сильными союзницами. После окончания занятий эти девять женщин в возрасте от сорока пяти до семидесяти девяти лет решили продолжать писать вместе и попросили меня продолжить работу с ними. Они не могли представить себе, что потеряют возможность услышать развивающийся рассказ о жизни друг друга.
Сначала мы встречались еженедельно в моем доме в Венеции, а когда я переехала в Санта-Барбару, мы продолжили встречаться ежемесячно. В первый понедельник каждого месяца эти девять отважных душ отправляются на машине на побережье к моему дому на холмах с видом на поле, где играют стареющая кобыла, один осел и две резвые кобылки. Восьмидесятилетний владелец поля, мистер Поцебон, также перебрасывает камни с одного участка поля на другой, как мы думаем, для нашего развлечения.
Мы встречаемся уже пять лет, слушая рассказы друг дружки о различных жизненных событиях, которые произошли за полдесятилетия: уход подростков из дома, рождение детей, смерть родителей, хронические болезни друзей, достижения детей, беды увеличивающейся талии, боль от подтяжки лица, разлука и развод, покупка дома в одиночку, выход на пенсию и тайные любовные связи в отелях. На протяжении всего этого процесса реконструкции нашей жизни мы выбирали слова, чтобы описать наши тоску, страхи, боль, сомнения, удивление, радость, юмор, печаль и надежды на будущее.
Утренние мемуары понедельника. Женщины во второй половине жизни. Сборник статей под редакцией Морин Мёрдок
«Касталия», 2021. — 208 с.
ISBN 978-5-521-16328-1
Утренние мемуары понедельника. Женщины во второй половине жизни. Сборник статей под редакцией Морин Мёрдок - Содержание
Введение
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Детство
- Цена вопроса - Жаклин Коннолли
- Сэндвичи с коричневым сахаром - Брук Андерсон
- Мудрец прерий - Дороти Хьюбел
ГЛАВА ВТОРАЯ Семья
- Стол - Мэрилин Кирси
- Афродита говорит - Рут Бохнер
- Иерархия обмана - Дороти С. Хьюбел
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Матери
- Торт из грез - Рут Брекен
- Загадки - Морин Мёрдок
- Трюизмы со льдом - Дороти С. Хьюбел
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Отцы
- Я называла своего отца Винсентом - Барбр Даулинг
- Мудрость Соломона - Дороти С. Хьюбел
- Распухший пенис - Хилари Хоран
ГЛАВА ПЯТАЯ. Дети
- Импринты - Жаклин Коннолли
- Переезд - Рут Брекен
- Мисс Роуз Кэтлин - Хилари Хоран
- Психоз при свете рождественской елки: Моему маленькому сыну - Морин Мёрдок
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Брак
- Оставьте это Бобру - Дороти С. Хьюбел
- Мой мир с коптильней - Мэрилин Кирси
- О доверии - Хилари Хоран
- Наши - Джанет Смит
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Тело
- Восхождение по лестнице к вершине - Брук Андерсон
- Мой живот - Морин Мёрдок
- Обязанность омовения - Барбр Даулинг
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Размышления
- Под страхом смерти - Рут Бохнер
- Дражайший Ричард - Джанет Смит
- Воспоминания о романтике - Дороти С. Хьюбел
- Две недели в Мадриде, 1984 - Рут Бохнер
- Неистощимый источник - Жаклин Коннолли
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