Женщины, написавшие эту книгу, изначально были незнакомками, которые случайно встретились на занятиях по мемуарам, которые я вела в рамках программы для писателей UCLA Extension в середине девяностых годов, и за прошедшие годы стали сильными союзницами. После окончания занятий эти девять женщин в возрасте от сорока пяти до семидесяти девяти лет решили продолжать писать вместе и попросили меня продолжить работу с ними. Они не могли представить себе, что потеряют возможность услышать развивающийся рассказ о жизни друг друга.

Сначала мы встречались еженедельно в моем доме в Венеции, а когда я переехала в Санта-Барбару, мы продолжили встречаться ежемесячно. В первый понедельник каждого месяца эти девять отважных душ отправляются на машине на побережье к моему дому на холмах с видом на поле, где играют стареющая кобыла, один осел и две резвые кобылки. Восьмидесятилетний владелец поля, мистер Поцебон, также перебрасывает камни с одного участка поля на другой, как мы думаем, для нашего развлечения.

Мы встречаемся уже пять лет, слушая рассказы друг дружки о различных жизненных событиях, которые произошли за полдесятилетия: уход подростков из дома, рождение детей, смерть родителей, хронические болезни друзей, достижения детей, беды увеличивающейся талии, боль от подтяжки лица, разлука и развод, покупка дома в одиночку, выход на пенсию и тайные любовные связи в отелях. На протяжении всего этого процесса реконструкции нашей жизни мы выбирали слова, чтобы описать наши тоску, страхи, боль, сомнения, удивление, радость, юмор, печаль и надежды на будущее.

Утренние мемуары понедельника. Женщины во второй половине жизни. Сборник статей под редакцией Морин Мёрдок

«Касталия», 2021. — 208 с.

ISBN 978-5-521-16328-1

Утренние мемуары понедельника. Женщины во второй половине жизни. Сборник статей под редакцией Морин Мёрдок - Содержание

Введение

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Детство

Цена вопроса - Жаклин Коннолли

Сэндвичи с коричневым сахаром - Брук Андерсон

Мудрец прерий - Дороти Хьюбел

ГЛАВА ВТОРАЯ Семья

Стол - Мэрилин Кирси

Афродита говорит - Рут Бохнер

Иерархия обмана - Дороти С. Хьюбел

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Матери

Торт из грез - Рут Брекен

Загадки - Морин Мёрдок

Трюизмы со льдом - Дороти С. Хьюбел

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Отцы

Я называла своего отца Винсентом - Барбр Даулинг

Мудрость Соломона - Дороти С. Хьюбел

Распухший пенис - Хилари Хоран

ГЛАВА ПЯТАЯ. Дети

Импринты - Жаклин Коннолли

Переезд - Рут Брекен

Мисс Роуз Кэтлин - Хилари Хоран

Психоз при свете рождественской елки: Моему маленькому сыну - Морин Мёрдок

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Брак

Оставьте это Бобру - Дороти С. Хьюбел

Мой мир с коптильней - Мэрилин Кирси

О доверии - Хилари Хоран

Наши - Джанет Смит

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Тело

Восхождение по лестнице к вершине - Брук Андерсон

Мой живот - Морин Мёрдок

Обязанность омовения - Барбр Даулинг

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Размышления