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Мюррей Эндрю - В школе молитвы со Христом

Эндрю Мюррей - В школе молитвы со Христом
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Из всех качеств, свойственных жизни, подобной жизни Христа, нет ничего выше и славнее, чем участвовать с Ним в труде, которым Он постоянно занят перед лицом Отца: в Его всемогущем ходатайстве. Чем больше мы пребываем в Нем и возрастаем, чтобы быть похожими на Него, тем больше Его священническая жизнь будет действовать в нас. Наша жизнь станет такой же, как Его - жизнью постоянной молитвы за людей.
Среди верующих слишком мало понимания, какое место занимает молитва и какую силу имеет она в христианской жизни. Пока мы рассматриваем молитву всего лишь как средство для поддержания собственной христианской жизни, мы не поймем в полноте, чем в действительности она должна быть. Но когда мы научимся видеть в ней важнейшую часть врученного нам дела, корень и силу всякого другого труда, то поймем, что нет ничего нужнее, чем изучать и применять на практике искусство молитвы.
Моя молитва к Богу, чтобы Он мог использовать эту книгу и сделать ясным, хотя бы некоторым из Его детей, какое удивительное место силы и воздействия Он сохраняет для них.
Отец ждет и готов услышать всякую молитву веры, Он хочет дать нам все, что бы мы ни попросили во имя Иисуса. Бог подразумевает, что на молитву есть ответ, и никто еще до конца не постиг, что Бог сделает для своего чада: что его молитва будет услышана. Бог слышит молитву.
Многие жалуются, что они не имеют силы возносить действенные молитвы веры, совершающие многое. И я хочу донести им весть, что благословенный Иисус ждет и очень хочет научить их этому.
Пусть Бог откроет наши глаза, чтобы понять святое служение ходатайства, для которого, как царственное священство, Он отделил нас. Пусть Он даст нам большое и сильное сердце, чтобы верить, какое мощное воздействие могут оказать наши молитвы. И пусть все наши страхи о нашей неспособности совершить это призвание отступают, когда мы видим Иисуса, вечно живого, живущего в нас, чтобы молиться и гарантировать результаты нашей молитвенной жизни.

Эндрю Мюррей - В школе молитвы со Христом

Перевод с английского. –

Эндрю Мюррей - В школе молитвы со Христом - Содержание

Предислование
Введение
  • Глава 1. Единственный Учитель
  • Глава 2. Истинные поклонники
  • Глава 3. Наедине с Богом
  • Глава 4. Образец молитвы
  • Глава 5. Несомненный ответ на молитву
  • Глава 6. Бесконечное отцовство Бога
  • Глава 7. Всеобъемлющий дар
  • Глава 8. Смелость Божьих друзей
  • Глава 9. По молитве Бог высылает тружеников
  • Глава 10. Молитва должна быть конкретной
  • Глава 11. Вера, которая получает
  • Глава 12. Секрет молитвы веры
  • Глава 13. Молитва и пост
  • Глава 14. Молитва и любовь
  • Глава 15. Сила совместной молитвы
  • Глава 16. Сила упорной и стойкой молитвы
  • Глава 17. Молитва в согласии с Богом
  • Глава 18. Молитва в согласии с предназначением человека.
  • Глава 19. Сила для молитвы и труда
  • Глава 20. Главное окончание молитвы
  • Глава 21. Всеобъемлющее условие
  • Глава 22. Слово и молитва
  • Глава 23. Послушание - путь к силе в молитве
  • Глава 24. Всемогущее имя
  • Глава 25. Святой Дух и молитва
  • Глава 26. Христос Ходатай
  • Глава 27. Христос Первосвященник
  • Глава 28. Христос - жертва
  • Глава 29. Наше дерзновение в молитве
  • Глава 30. Служение ходатайства
  • Глава 31. Жизнь молитвы
Приложение. Д.Мюллер и секрет его силы в молитве
Views 357
Rating 5.0 / 5
Added 27.04.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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