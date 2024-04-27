Мюррей Эндрю - В школе молитвы со Христом
Из всех качеств, свойственных жизни, подобной жизни Христа, нет ничего выше и славнее, чем участвовать с Ним в труде, которым Он постоянно занят перед лицом Отца: в Его всемогущем ходатайстве. Чем больше мы пребываем в Нем и возрастаем, чтобы быть похожими на Него, тем больше Его священническая жизнь будет действовать в нас. Наша жизнь станет такой же, как Его - жизнью постоянной молитвы за людей.
Среди верующих слишком мало понимания, какое место занимает молитва и какую силу имеет она в христианской жизни. Пока мы рассматриваем молитву всего лишь как средство для поддержания собственной христианской жизни, мы не поймем в полноте, чем в действительности она должна быть. Но когда мы научимся видеть в ней важнейшую часть врученного нам дела, корень и силу всякого другого труда, то поймем, что нет ничего нужнее, чем изучать и применять на практике искусство молитвы.
Моя молитва к Богу, чтобы Он мог использовать эту книгу и сделать ясным, хотя бы некоторым из Его детей, какое удивительное место силы и воздействия Он сохраняет для них.
Отец ждет и готов услышать всякую молитву веры, Он хочет дать нам все, что бы мы ни попросили во имя Иисуса. Бог подразумевает, что на молитву есть ответ, и никто еще до конца не постиг, что Бог сделает для своего чада: что его молитва будет услышана. Бог слышит молитву.
Многие жалуются, что они не имеют силы возносить действенные молитвы веры, совершающие многое. И я хочу донести им весть, что благословенный Иисус ждет и очень хочет научить их этому.
Пусть Бог откроет наши глаза, чтобы понять святое служение ходатайства, для которого, как царственное священство, Он отделил нас. Пусть Он даст нам большое и сильное сердце, чтобы верить, какое мощное воздействие могут оказать наши молитвы. И пусть все наши страхи о нашей неспособности совершить это призвание отступают, когда мы видим Иисуса, вечно живого, живущего в нас, чтобы молиться и гарантировать результаты нашей молитвенной жизни.
Эндрю Мюррей - В школе молитвы со Христом
Перевод с английского. –
Эндрю Мюррей - В школе молитвы со Христом - Содержание
Предислование
Введение
- Глава 1. Единственный Учитель
- Глава 2. Истинные поклонники
- Глава 3. Наедине с Богом
- Глава 4. Образец молитвы
- Глава 5. Несомненный ответ на молитву
- Глава 6. Бесконечное отцовство Бога
- Глава 7. Всеобъемлющий дар
- Глава 8. Смелость Божьих друзей
- Глава 9. По молитве Бог высылает тружеников
- Глава 10. Молитва должна быть конкретной
- Глава 11. Вера, которая получает
- Глава 12. Секрет молитвы веры
- Глава 13. Молитва и пост
- Глава 14. Молитва и любовь
- Глава 15. Сила совместной молитвы
- Глава 16. Сила упорной и стойкой молитвы
- Глава 17. Молитва в согласии с Богом
- Глава 18. Молитва в согласии с предназначением человека.
- Глава 19. Сила для молитвы и труда
- Глава 20. Главное окончание молитвы
- Глава 21. Всеобъемлющее условие
- Глава 22. Слово и молитва
- Глава 23. Послушание - путь к силе в молитве
- Глава 24. Всемогущее имя
- Глава 25. Святой Дух и молитва
- Глава 26. Христос Ходатай
- Глава 27. Христос Первосвященник
- Глава 28. Христос - жертва
- Глава 29. Наше дерзновение в молитве
- Глава 30. Служение ходатайства
- Глава 31. Жизнь молитвы
Приложение. Д.Мюллер и секрет его силы в молитве
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