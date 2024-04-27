Мюррей Эндрю - В школе молитвы со Христом

Из всех качеств, свойственных жизни, подобной жизни Христа, нет ничего выше и славнее, чем участвовать с Ним в труде, которым Он постоянно занят перед лицом Отца: в Его всемогущем ходатайстве. Чем больше мы пребываем в Нем и возрастаем, чтобы быть похожими на Него, тем больше Его священническая жизнь будет действовать в нас. Наша жизнь станет такой же, как Его - жизнью постоянной молитвы за людей.

Среди верующих слишком мало понимания, какое место занимает молитва и какую силу имеет она в христианской жизни. Пока мы рассматриваем молитву всего лишь как средство для поддержания собственной христианской жизни, мы не поймем в полноте, чем в действительности она должна быть. Но когда мы научимся видеть в ней важнейшую часть врученного нам дела, корень и силу всякого другого труда, то поймем, что нет ничего нужнее, чем изучать и применять на практике искусство молитвы.

Моя молитва к Богу, чтобы Он мог использовать эту книгу и сделать ясным, хотя бы некоторым из Его детей, какое удивительное место силы и воздействия Он сохраняет для них.

Отец ждет и готов услышать всякую молитву веры, Он хочет дать нам все, что бы мы ни попросили во имя Иисуса. Бог подразумевает, что на молитву есть ответ, и никто еще до конца не постиг, что Бог сделает для своего чада: что его молитва будет услышана. Бог слышит молитву.

Многие жалуются, что они не имеют силы возносить действенные молитвы веры, совершающие многое. И я хочу донести им весть, что благословенный Иисус ждет и очень хочет научить их этому.

Пусть Бог откроет наши глаза, чтобы понять святое служение ходатайства, для которого, как царственное священство, Он отделил нас. Пусть Он даст нам большое и сильное сердце, чтобы верить, какое мощное воздействие могут оказать наши молитвы. И пусть все наши страхи о нашей неспособности совершить это призвание отступают, когда мы видим Иисуса, вечно живого, живущего в нас, чтобы молиться и гарантировать результаты нашей молитвенной жизни.

Эндрю Мюррей - В школе молитвы со Христом

Перевод с английского. –

Эндрю Мюррей - В школе молитвы со Христом - Содержание

Предислование

Введение

Глава 1. Единственный Учитель

Глава 2. Истинные поклонники

Глава 3. Наедине с Богом

Глава 4. Образец молитвы

Глава 5. Несомненный ответ на молитву

Глава 6. Бесконечное отцовство Бога

Глава 7. Всеобъемлющий дар

Глава 8. Смелость Божьих друзей

Глава 9. По молитве Бог высылает тружеников

Глава 10. Молитва должна быть конкретной

Глава 11. Вера, которая получает

Глава 12. Секрет молитвы веры

Глава 13. Молитва и пост

Глава 14. Молитва и любовь

Глава 15. Сила совместной молитвы

Глава 16. Сила упорной и стойкой молитвы

Глава 17. Молитва в согласии с Богом

Глава 18. Молитва в согласии с предназначением человека.

Глава 19. Сила для молитвы и труда

Глава 20. Главное окончание молитвы

Глава 21. Всеобъемлющее условие

Глава 22. Слово и молитва

Глава 23. Послушание - путь к силе в молитве

Глава 24. Всемогущее имя

Глава 25. Святой Дух и молитва

Глава 26. Христос Ходатай

Глава 27. Христос Первосвященник

Глава 28. Христос - жертва

Глава 29. Наше дерзновение в молитве

Глава 30. Служение ходатайства

Глава 31. Жизнь молитвы

Приложение. Д.Мюллер и секрет его силы в молитве