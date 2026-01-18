Одной из моих любимых детских книг была «Как они это делают?». Канал Discovery на этой же идее создал телепрограмму, которая тоже называлась «Как они это делают?». В Интернете есть сайт, посвящённый тому, как всё устроено: howstuffworks.com. Эти и другие подобные им книги, программы и сайты ориентированы на естественное человеческое любопытство. Мы хотим знать, что скрывается за поверхностью, что привело к определённому открытию, что из чего возникает.

Книга, которую вы держите в руках, тоже отвечает на вопрос «Как они это делают?», только о проповеди. Если бы это был веб-сайт или канал, мы бы назвали его «Как устроена проповедь».

Я писал эту книгу для четырёх целевых групп. Во-первых, она предназначена для семинаристов, которые хотели бы получить краткое практическое руководство по подготовке и прочтению проповеди. Во время обучения они будут читать множество отличных классических трудов по гомилетике, но многим также нужно что-то короткое и сразу применимое.

Во-вторых, эта книга может быть полезна пасторам, особенно молодым и начинающим, которые только входят в служение. В ней они найдут обзор основных этапов подготовки проповеди, советы по экзегезе, структуре, применению и произнесению проповеди.

В-третьих, я надеюсь, что книга окажется полезной для членов церкви, чтобы они понимали, как устроена проповедь и почему это так важно. И наконец, она может быть полезна преподавателям гомилетики как компактное введение в курс.

Дэвид Мюррей — Как устроена проповедь — Краткое руководство по подготовке и произнесению проповеди

Самара: Благая Весть, 2025. — 184 с.

ISBN 978-5-7454-1936-2

Дэвид Мюррей — Как устроена проповедь — Содержание