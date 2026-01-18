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Мюррей — Как устроена проповедь

Дэвид Мюррей — Как устроена проповедь — Краткое руководство по подготовке и произнесению проповеди
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Homiletics, Educational

Одной из моих любимых детских книг была «Как они это делают?». Канал Discovery на этой же идее создал телепрограмму, которая тоже называлась «Как они это делают?». В Интернете есть сайт, посвящённый тому, как всё устроено: howstuffworks.com. Эти и другие подобные им книги, программы и сайты ориентированы на естественное человеческое любопытство. Мы хотим знать, что скрывается за поверхностью, что привело к определённому открытию, что из чего возникает.

Книга, которую вы держите в руках, тоже отвечает на вопрос «Как они это делают?», только о проповеди. Если бы это был веб-сайт или канал, мы бы назвали его «Как устроена проповедь».

Я писал эту книгу для четырёх целевых групп. Во-первых, она предназначена для семинаристов, которые хотели бы получить краткое практическое руководство по подготовке и прочтению проповеди. Во время обучения они будут читать множество отличных классических трудов по гомилетике, но многим также нужно что-то короткое и сразу применимое.

Во-вторых, эта книга может быть полезна пасторам, особенно молодым и начинающим, которые только входят в служение. В ней они найдут обзор основных этапов подготовки проповеди, советы по экзегезе, структуре, применению и произнесению проповеди.

В-третьих, я надеюсь, что книга окажется полезной для членов церкви, чтобы они понимали, как устроена проповедь и почему это так важно. И наконец, она может быть полезна преподавателям гомилетики как компактное введение в курс.

Дэвид Мюррей — Как устроена проповедь — Краткое руководство по подготовке и произнесению проповеди

Самара: Благая Весть, 2025. — 184 с.
ISBN 978-5-7454-1936-2

Дэвид Мюррей — Как устроена проповедь — Содержание

  • Благодарности
  • Введение. Как они это делают?
  • 1. Подготовка — Подготовка к проповеди
  • 2. Выбор — Выбор текста
  • 3. Исследование — Экзегеза текста
  • 4. Разнообразие — Разнообразие проповедей
  • 5. Введение — Начало проповеди
  • 6. Организация (1) — Принципы организации проповеди
  • 7. Организация (2) — Практические аспекты организации проповеди
  • 8. Применение (1) — Принципы применения
  • 9. Применение (2) — Практика применения
  • 10. Проповедование — Произнесение проповеди
Views 495
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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