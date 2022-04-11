Мюррей Мэрилин - Узник иной войны
Уинчито, штат Канзас, был далек от полей сражений, в отличие от душных джунглей Лусона и Минданао или заснеженных деревень и городов Лидице и Варшавы. Застывшие черно-белые изображения тел в униформе, небрежно разбросанных в снегу, проносились на экранах кинотеатров, отпечатываясь в памяти жителей Уичито. Но этим людям было мало дела до слухов о таких местах, как Бухенвальд и Освенцим, где люди с изможденными лицами стоят, потухшим взором глядя сквозь бесконечные ряды колючей проволоки.
Заснеженные поля Канзаса никогда не были залиты кровью солдат, сражавшихся, чтобы защитить ее от чужеземных захватчиков. В его полуденном воздухе никогда не раздавались крики ребенка, пытаемого охранниками концентрационного лагеря.
Но война и боль здесь были. Хоть это был и Канзас.
«Мама! Я не могу дышать! Посиди со мной, мама. Я ненавижу этот сон. Он такой страшный». «Тише», - отзывается моя мать. «Мама здесь, золотце».
Я чувствую, будто я тону в белом клее. На моем лице что-то липкое. Я задыхаюсь и кашляю, пытаясь вздохнуть.
«Пожалуйста, мама, держи меня за руку, не давай мне заснуть, чтобы не видеть этот сон». У меня было во всех отношениях замечательное детство.
Мэрилин Мюррей - Узник иной войны. Удивительный путь исцеления от детской травмы
М. : Издательство HRI Press, 2004. - 179 с.
Мэрилин Мюррей - Узник иной войны. Удивительный путь исцеления от детской травмы - Содержание
- От редакции оригинального издания
- Вступление. Боль и шок
Часть первая. Возникновение Контролирующего ребенка
- Глава 1. Военное время – 1944
- Глава 2. Свобода и похороны
- Глава 3. Картины и тюрьмы
- Глава 4. Больше чем друзья
Часть вторая. Всвобождение Плачущего обиженного ребенка
- Глава 5. Вулкан
- Глава 6. Коробка карандашей
- Глава 7. Конфликт между детьми
- Глава 8. Осколки стекла
Часть третья. Обретение Естественного ребенка
- Глава 9. Возвращение
- Глава 10. Сочувствующие лица и землетрясения
- Глава 11. Болота и бикини
- Глава 12. Комья глины
- Глава 13. Забор из колючей проволоки
Часть четвертая. Развитие чувствующего взрослого
- Глава 14. Недостающая часть
- Глава 15. Песок и огонь
- Глава 16. Хрупкая броня
- Глава 17. Румба и ракеты
- Глава 18. Все мои жертвы
- Глава 19. Реальный мир, реальная война
Эпилог. Круг замкнулся
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