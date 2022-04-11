Уинчито, штат Канзас, был далек от полей сражений, в отличие от душных джунглей Лусона и Минданао или заснеженных деревень и городов Лидице и Варшавы. Застывшие черно-белые изображения тел в униформе, небрежно разбросанных в снегу, проносились на экранах кинотеатров, отпечатываясь в памяти жителей Уичито. Но этим людям было мало дела до слухов о таких местах, как Бухенвальд и Освенцим, где люди с изможденными лицами стоят, потухшим взором глядя сквозь бесконечные ряды колючей проволоки.

Заснеженные поля Канзаса никогда не были залиты кровью солдат, сражавшихся, чтобы защитить ее от чужеземных захватчиков. В его полуденном воздухе никогда не раздавались крики ребенка, пытаемого охранниками концентрационного лагеря.

Но война и боль здесь были. Хоть это был и Канзас.

«Мама! Я не могу дышать! Посиди со мной, мама. Я ненавижу этот сон. Он такой страшный». «Тише», - отзывается моя мать. «Мама здесь, золотце».

Я чувствую, будто я тону в белом клее. На моем лице что-то липкое. Я задыхаюсь и кашляю, пытаясь вздохнуть.

«Пожалуйста, мама, держи меня за руку, не давай мне заснуть, чтобы не видеть этот сон». У меня было во всех отношениях замечательное детство.

Мэрилин Мюррей - Узник иной войны. Удивительный путь исцеления от детской травмы

М. : Издательство HRI Press, 2004. - 179 с.

Мэрилин Мюррей - Узник иной войны. Удивительный путь исцеления от детской травмы - Содержание

От редакции оригинального издания

Вступление. Боль и шок

Часть первая. Возникновение Контролирующего ребенка

Глава 1. Военное время – 1944

Глава 2. Свобода и похороны

Глава 3. Картины и тюрьмы

Глава 4. Больше чем друзья

Часть вторая. Всвобождение Плачущего обиженного ребенка

Глава 5. Вулкан

Глава 6. Коробка карандашей

Глава 7. Конфликт между детьми

Глава 8. Осколки стекла

Часть третья. Обретение Естественного ребенка

Глава 9. Возвращение

Глава 10. Сочувствующие лица и землетрясения

Глава 11. Болота и бикини

Глава 12. Комья глины

Глава 13. Забор из колючей проволоки

Часть четвертая. Развитие чувствующего взрослого

Глава 14. Недостающая часть

Глава 15. Песок и огонь

Глава 16. Хрупкая броня

Глава 17. Румба и ракеты

Глава 18. Все мои жертвы

Глава 19. Реальный мир, реальная война

Эпилог. Круг замкнулся

Выражение благодарности