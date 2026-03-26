Мюррей - Забытый Сперджен

Не зная религиозной обстановки, сложившейся в Анг­лии в середине прошлого века, когда началось служение Сперджена, невозможно должным образом оценить зна­чение его жизни. В ту пору страна еще была христиан­ской: воскресенье строго соблюдалось. Библия считалась богодухновеной книгой; везде, за исключением некото­рых районов в больших городах, было принято ходить в церковь. Все это было так привычно и обыденно, что ду­ховные перемены, которые в скором времени захлестнули нацию, казались англичанам викторианской эпохи такими же невероятными, как автомобили и самолеты. Тем не менее уже в середине девятнадцатого века церковь пере­стала быть похожей на церковь Нового Завета: она стала слишком модной, слишком уважаемой, слишком снисхо­дительной к этому миру. Создавалось впечатление, что новозаветные утверждения типа «весь мир лежит во зле» больше не верны.

У церкви было богатство, много членов, уважение в обществе, но, к сожалению, не было помазания и силы. Появилось стремление уничтожить различия между чело­веческим знанием и истиной, явленной Духом Божьим. С кафедр звучали красноречивые проповеди образованных ораторов, но эти проповеди не сокрушали человеческих сердец. Но хуже всего было то, что мало кто осознавал, что происходит. Внешне церковь благоденствовала. Именно поэтому не было причины менять церковный ук­лад жизни, складывавшийся годами. Один тогдашний пи­сатель, сокрушаясь по поводу церковного формализма, заметил: «Проповедник проговаривает свое обычное вре­мя, люди терпеливо отсиживают его проповедь, поется обычное количество песен, и дело сделано - обычно больше ничего не происходит. Вряд ли кто-то будет оспа­ривать, что именно так обстоят дела сегодня. Случись проповеднику уронить свой платок на Псалтирь или уда­рить кулаком сильнее обычного, это сразу же замечают, запоминают и обсуждают. Содержание же проповеди мо­ментально предается забвению».

Сперджену пришлось бороться с этими безжизненны­ми традициями. Он выражался без обиняков: «Вы думае­те, что если вещь старинная, значит, она достойна почтения. Любители старины! Вы не хотите мостить до­рогу, потому что еще ваш прадед ехал в своем экипаже по этой колее. "Пусть колея остается, - говорите вы, - пусть она всегда будет глубиной по колено. Если мой прадед жил по уши в грязи, почему бы мне не делать то же са­мое? Если его это устраивало, то устроит и меня". Вам удобно сидеть в церкви. Вы никогда не видели пробужде­ния, вы не хотите его видеть!» Евангельские церкви не смогли избежать господ­ствующих тенденций тех времен. Уитфилдом и Уэсли восхищались, но за ними не следовали. Лезвие евангель­ской истины постепенно затупилось. Суровые методист­ские учения, потрясшие страну столетие назад, еще не забылись (кое-кто их все еще ревностно проповедовал), но обществом уже овладела мысль, что в викторианскую эпоху Евангелие нужно проповедовать более утонченно.

Иан Мюррей - Забытый Сперджен

Пер. с англ. - Мн.: «Евангелие и Реформация», 2003. - 304 с.

Иан Мюррей - Забытый Сперджен - Содержание

Почему «Забытый Сперджен»?

1. Проповедник на Парк Стрит

2. Спор, преданный забвению

3. Арминианство против Писания

4. Арминианство и благовестие

5. Обострение церковного конфликта

6. Богословский либерализм

7. Распространение либерализма

8. От спора о благодати к конфликту с либерализмом

9. «Хотя бы небеса упали...»

10. Дальнейшая судьба Метрополитан Табернакл

Приложение