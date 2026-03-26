Мюррей - Забытый Сперджен
Не зная религиозной обстановки, сложившейся в Англии в середине прошлого века, когда началось служение Сперджена, невозможно должным образом оценить значение его жизни. В ту пору страна еще была христианской: воскресенье строго соблюдалось. Библия считалась богодухновеной книгой; везде, за исключением некоторых районов в больших городах, было принято ходить в церковь. Все это было так привычно и обыденно, что духовные перемены, которые в скором времени захлестнули нацию, казались англичанам викторианской эпохи такими же невероятными, как автомобили и самолеты. Тем не менее уже в середине девятнадцатого века церковь перестала быть похожей на церковь Нового Завета: она стала слишком модной, слишком уважаемой, слишком снисходительной к этому миру. Создавалось впечатление, что новозаветные утверждения типа «весь мир лежит во зле» больше не верны.
У церкви было богатство, много членов, уважение в обществе, но, к сожалению, не было помазания и силы. Появилось стремление уничтожить различия между человеческим знанием и истиной, явленной Духом Божьим. С кафедр звучали красноречивые проповеди образованных ораторов, но эти проповеди не сокрушали человеческих сердец. Но хуже всего было то, что мало кто осознавал, что происходит. Внешне церковь благоденствовала. Именно поэтому не было причины менять церковный уклад жизни, складывавшийся годами. Один тогдашний писатель, сокрушаясь по поводу церковного формализма, заметил: «Проповедник проговаривает свое обычное время, люди терпеливо отсиживают его проповедь, поется обычное количество песен, и дело сделано - обычно больше ничего не происходит. Вряд ли кто-то будет оспаривать, что именно так обстоят дела сегодня. Случись проповеднику уронить свой платок на Псалтирь или ударить кулаком сильнее обычного, это сразу же замечают, запоминают и обсуждают. Содержание же проповеди моментально предается забвению».
Сперджену пришлось бороться с этими безжизненными традициями. Он выражался без обиняков: «Вы думаете, что если вещь старинная, значит, она достойна почтения. Любители старины! Вы не хотите мостить дорогу, потому что еще ваш прадед ехал в своем экипаже по этой колее. "Пусть колея остается, - говорите вы, - пусть она всегда будет глубиной по колено. Если мой прадед жил по уши в грязи, почему бы мне не делать то же самое? Если его это устраивало, то устроит и меня". Вам удобно сидеть в церкви. Вы никогда не видели пробуждения, вы не хотите его видеть!» Евангельские церкви не смогли избежать господствующих тенденций тех времен. Уитфилдом и Уэсли восхищались, но за ними не следовали. Лезвие евангельской истины постепенно затупилось. Суровые методистские учения, потрясшие страну столетие назад, еще не забылись (кое-кто их все еще ревностно проповедовал), но обществом уже овладела мысль, что в викторианскую эпоху Евангелие нужно проповедовать более утонченно.
Иан Мюррей - Забытый Сперджен
Пер. с англ. - Мн.: «Евангелие и Реформация», 2003. - 304 с.
Иан Мюррей - Забытый Сперджен - Содержание
Почему «Забытый Сперджен»?
1. Проповедник на Парк Стрит
2. Спор, преданный забвению
3. Арминианство против Писания
4. Арминианство и благовестие
5. Обострение церковного конфликта
6. Богословский либерализм
7. Распространение либерализма
8. От спора о благодати к конфликту с либерализмом
9. «Хотя бы небеса упали...»
10. Дальнейшая судьба Метрополитан Табернакл
Приложение
