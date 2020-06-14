В этой брошюре вы найдете краткое изложение церковной истории для еврейского народа. Многие плохо знакомы с данной темой, и христиане-евреи не раз говорили мне: «Это не наша история». Из-за погромов и крестовых походов прошлых веков церковь пользуется дурной репутацией у евреев.

Действительно, в прошлом было немало страшных событий, но я знаю также, что множество христиан рисковали жизнью, чтобы помочь еврейскому народу. То, что творили многие люди во имя Христа, прискорбно и ужасно. Во время Второй мировой войны много евреев погибло от рук нацистов, но нацисты не были истинными христианами. Истинный христианин любит евреев, потому что Мессия христиан – это Мессия евреев, и через рождение свыше Он создает Свое Тело, или Свою Невесту, как из евреев, так и язычников.

Д-р К. Й. Мьюсе - Невеста Мессии

Страниц 212

Мьюсе - Невеста Мессии - Содержание

ЧАСТЬ 1. Обещанный Жених

А. Период от Адама до Авраама

Б. Период от Авраама до Моисея

ЧАСТЬ 2. Израиль – Невеста Божья

А. Период от Моисея до Мессии

Б. Период упадка еврейского народа

ЧАСТЬ 3. Приход Жениха и разделение

А. Время Первого пришествия Жениха

Б. Невеста отказывается от своих корней

ЧАСТЬ 4. Невеста в плену

Влияние папства на Церковь в Средние века

ЧАСТЬ 5. Новая красота для Невесты Мессии

Эпоха Реформации

ЧАСТЬ 6. Не бывает невесты без любви

Плюраризм в Церкви

А. Вторая реформация в Англии, Шотландии и Америке

Б. Вторая реформация в Нидерландах

В. Пиетизм

ЧАСТЬ 7. Не бывает невесты без жениха

А. Невеста во тьме

Б. Невеста пробуждается

В. Есть только одна Невеста

Мьюсе - Невеста Мессии - От автора

Я назвал эту брошюру «Невеста Мессии», чтобы подчеркнуть, что церковная история начинается в Эдемском саду. Истинная Церковь – Невеста Мессии. Люди, которых Дух Святой обращает к Богу, принадлежат Мессии (Христу). В Песне песней Соломона об этих людях говорится как о Его Невесте. Апостол Павел также называет их «чистою девою» (2 Кор. 11:2). В Еф. 5 Церковь Христова названа Его Женой. В откровении она названа Женой Агнца (Откр. 19:7 и 21:9). Не все, именующие себя христианами, действительно принадлежат Невесте Мессии. Во все времена было множество номинальных христиан. Они называют себя христианами, но они не пережили настоящего обращения и не желают во всем повиноваться Богу. Мессия – не Вождь их спасения, и у них нет подлинной веры и любви, соединяющей истинных детей Божьих с Господом Иисусом. Когда мы изучаем историю церкви, нам всегда нужно искать истинных верующих, настоящих детей Божьих. Они пережили рождение

свыше и принадлежат Невесте Мессии. Нам нужно спросить самих себя, действительно ли мы – дети Божьи и принадлежим к этой Церкви-Невесте. Да благословит Господь эту небольшую историческую брошюру. Есть великое множество книг по церковной истории, и я надеюсь, что написанное здесь пробудит в вашем сердце желание узнать больше о том, что совершал Бог Дух Святой во все века, чтобы дать Христу Его Невесту-Церковь.