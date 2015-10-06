Данилевский - Россия и Европа
Летом 1866 года совершилось событие огромной исторической важности. Германия, раздробленная в течение столетий, начала сплачиваться, под руководством гениального прусского министра в одно сильное целое. Европейское status quo, очевидно, нарушено, и нарушение это, конечно, не остановится на том, чему мы были недавними свидетелями. Хитро устроенная политическая машина, ход которой был так тщательно уравновешен, оказалась расстроившеюся.
Всем известно, что события 1866 года были только естественным последствием происшествий 1864 года. Тогда, собственно, произошло расстройство политико-дипломатической машины, хотя оно и не обратило на себя в должной мере внимания приставленных для надзора за ней механиков. Как ни важны, однако же, оказались последствия австро-прусско-датской войны 1864 года, я совсем не на эту сторону ее желаю обратить внимание читателей.
В 1864 году Пруссия и Австрия, два первоклассные государства, имевшие в совокупности около 60 000 000 жителей и могущие располагать чуть не миллионной армией, нападают на Данию – одно из самых маленьких государств Европы, населенное двумя с половиной миллионами жителей, не более, – государство невоинственное, просвещенное, либеральное и гуманное в высшей степени. Они отнимают у этого государства две области с двумя пятыми общего числа его подданных, – две области, неразрывная связь которых с этим государством была утверждена не далее тринадцати лет тому назад Лондонским трактатом, подписанным в числе прочих держав и обеими нападающими державами.
И это прямое нарушение договора, эта обида слабого сильным не возбуждают ничьего противодействия. Ни оскорбление нравственного чувства, ни нарушение так называемого политического равновесия не возбуждают негодования Европы, ни ее общественного мнения, ни ее правительств – по крайней мере, не возбуждают настолько, чтобы от слов заставить перейти к делу, – и раздел Дании спокойно совершается. Вот что было в 1864 году.
Н. Я. Данилевский - РОССИЯ И ЕВРОПА
Составление и комментарии А. В. Белова
Отв. ред. О. А. Платонов. Изд. 2-е — М.: Институт русской цивилизации, Благословение, 2011. — 816 с.
ISBN 978-5-902725-73-2
Н. Я. Данилевский - РОССИЯ И ЕВРОПА - Содержание
Д. Кузнецов. ПРЕДИСЛОВИЕ
Н. Я. Данилевский РОССИЯ И ЕВРОПА.
Взгляд на на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо - Романскому
- Глава I. 1864 и 1854 годы. Вместо введения
- Глава II. Почему Европа враждебна России?
- Глава III. Европа ли Россия?
- Глава IV. Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческой?
- Глава V. Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения или развития.
- Гава VI. Отношение народного к общечеловеческому
- Глава VII. Гниет ли Запад?
- Глава VIII. Различия в психическом строе
- Глава IX. Различие вероисповедное
- Глава X. Различия в ходе исторического воспитания
- Глава XI. Европейничанье – болезнь русской жизни
- Глава XI. Европейничанье – болезнь русской жизни
- Глава ХШ. Место Австрии в Восточном вопросе
- Глава XIV. Царьград
- Глава XV. Всеславянский союз
- Глава XVI. Борьба
- Глава XVII. Славянский культурно-исторический тип. Вместо заключения
Н. Я. Данилевский - Политические статьи
- Несколько слов по поводу конституционных вожделений нашей «либеральной прессы»
- Происхождение нашего нигилизма. По поводу статьи “Этюды господствующего мировоззрения”
- Владимир Соловьев о православии и католицизме
ПРИЛОЖЕНИЕ
В. Я. Данильченко-Данилевская. Семейная хроника рода Николая Яковлевича Данилевского
Именной указатель
Комментарии
Н. Я. Данилевский - РОССИЯ И ЕВРОПА - Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому
Россия, государство, также причисляемое к политической системе европейских государств, правда, очень большое и могущественное, оскорбляется в самых священных своих интересах (в интересах религиозных) Турцией – государством варварским, завоевательным, которое хотя уже и расслаблено, но все еще одним только насилием поддерживает свое незаконное и несправедливое господство, государством, тогда еще не включенным в политическую систему Европы, целость которого поэтому не была обеспечена никаким положительным трактатом. На эту целость никто, впрочем, и не посягает. От Турции требуется только, чтобы она ясно и положительно подтвердила обязательство не нарушать религиозных интересов большинства своих же собственных подданных, – обязательство не новое какое-либо, а уже восемьдесят лет тому назад торжественно данное в Кючук-Кайнарджийском мирном договоре.
И что же! Это справедливое требование, каковым признало его дипломатическое собрание первостепенных государств Европы, религиозные и другие интересы миллионов христиан, ставятся ни во что; варварское же государство превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации и свободы. В 1854 году, как раз за десять лет до раздела Дании, до которого никому не было дела, Англия и Франция объявляют войну России, в войну вовлекается Сардиния, Австрия принимает угрожающее положение, и, наконец, вся Европа грозит войной, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действуют правительства Европы; общественное же ее мнение еще более враждебно и стремится увлечь за собой даже те правительства, которые, как прусское и некоторые другие германские, по разного рода побуждениям не желали бы разрыва с Россией. Откуда же это равнодушие к гуманной, либеральной Дании и эта симпатия к варварской, деспотической Турции, – эта снисходительность даже к несправедливым притязаниям Австрии с Пруссией и это совершенное неуважение к самым законным требованиям России? Дело стоит того, чтобы в него вникнуть.
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