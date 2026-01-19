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«Liber Falxifer I» — это первый фундаментальный гримуар, открывающий тайны Культа Жнеца Левой Стороны. Книга представляет собой уникальный синтез южноамериканского колдовства и эзотерического культа Каина, рассматриваемого как Первый Жнец и Владыка Смерти. Автор, скрывающийся под аббревиатурой N.A-A.218 (связанный с традицией Temple of the Black Light), предлагает глубокое погружение в магические практики, которые веками находились в тени официальных религий.

Первая часть книги детально исследует аргентинский культ Señor la Muerte (Святой Смерти). Здесь раскрываются методы подготовки алтаря, создания талисманов и освещения статуэток бога смерти. Практический аспект включает в себя как защитные обряды, так и агрессивное колдовство — от очищения жилища до наложения смертельных проклятий. Автор проводит параллели между аргентинской традицией и бразильской Кимбандой, указывая на их общие магические корни.

Вторая часть переходит к более глубокому, гностическому пласту — Культу Каина. Каин здесь предстает не просто как библейский персонаж, а как мистический «Землепашец Сада Смерти», первый, кто открыл врата в мир теней. Читатель найдет инструкции по созданию «фетишей черепа», приобретению «почвы мертвых» и работе с Розарием Смерти. Книга является незаменимым источником для практикующих некромантию и магию «Левой Стороны», стремящихся обрести силу и знание, сокрытые за завесой смерти.

N.A-A.218 — Liber FALXIFER I

Книга Жнеца Левой Стороны. — Μ.: ТД Велигор, 2022. — 220 с. : ил. ISBN 978-5-91742-115-5

N.A-A.218 — Liber FALXIFER I — Содержание

Введение: Культ Смерти как путь к тайному знанию и некромантии.

Часть 1. Аргентинский Культ (Señor la Muerte): История, праздники и тайные аспекты SLM. Магическая работа: Алтарь, подношения и освящение статуэток. Ритуалы: Защита, очищение, отражение сглаза и практика проклятий.

Часть 2. Культ Каина: Каин — Первый Убийца и Владыка Сада Смерти. Инструментарий: Сигильные ключи, Скипетр Теней, Череп-фетиш и Жезл Каина. Практики: Работа с почвой мертвых, Магия Табака и призыв демона Амиахзатана. Rosarium Mortis (Розарий Смерти) и Сигила Воскрешения.

Приложения: Список соответствий и магический эпилог.

«Liber Falxifer II» — это монументальный гримуар, углубляющий доктрину Каинитского Гнозиса, представленную в первой части. Если первая книга была сосредоточена на фольклорных и народных формах культа Смерти, то второй том, получивший название «Книга Анамалкаина», переносит адепта в область эзотерической теургии и высокой некрософии. Центральной темой здесь становится объединение мужского и женского начал в Лике Смерти — союз Мастера Каина и его верной спутницы Каламаны (Лилувы), Владычицы Серпа и Королевы Роз и Шипов.

Особое место в книге занимает «Черный Травник» — подробный каталог деревьев и растений, рассматриваемых как «Зеленые Воины Мастера». Автор раскрывает теневые аспекты флоры: от ядовитых аконита и белладонны до священных дуба и тиса. Каждое растение наделяется магическими атрибутами, описываются способы активации их «темных сил», создание одухотворяющих настоек, колдовских чернил и защитных гомункулов. Это не просто ботанический список, а руководство по взаимодействию с духами природы в контексте Пути Левой Руки.

Заключительная часть книги посвящена тайнам «Черного Креста» и мистической Голгофы. Здесь описываются ритуалы инвокации Могущественных Мертвых, способы выкупа кладбищенской почвы и создание фетишей Владыки Курганов. Книга «Liber Falxifer II» предназначена для тех, кто уже встал на проклятый и благословенный путь Нод, предлагая ключи к трансцендентальному освобождению через работу с силами распада и духовного возрождения.

N.A-A.218 — Liber FALXIFER II

Книга Анамалкаина. — М.: ТД Велигор, 2022. — 500 с. : ил. ISBN 978-5-91742-118-6

N.A-A.218 — Liber FALXIFER II — Содержание

Часть 1. Каинитский Гнозис и Святая Матерь: Происхождение Каинитов и Печать Каина. Культ Каламаны (Лилувы): Сигилы, ключи и формула призыва Владычицы Серпа. Розариум Королевы Роз и Клинки Королевы.

Часть 2. Ветви греха (Черное в Зеленом): Магический травник: от Ольхи и Терновника до Мандрагоры и Дурмана. Колдовские технологии: Активация сил Тьмы в растениях, травяные формулы, создание защитных гомункулов и рабочих фетишей. Магия против Закона: Талисманы защиты от закона, масла победы и ослепление ока врага.

Часть 3. Зенит и Надир Черного Креста: Тайны Голгофы: Инвокация Могущественных Мертвых и Звезда Родословной Каина. Некромантия: Черная рука Славы, Авель Черный (Гончая Гульгаты), ритуалы выкупа почвы. Трансцендентальные аспекты Близнецового Пламени.



Третий том серии «Liber Falxifer» представляет собой практический компендиум, сосредоточенный на сакральной геометрии и сигиллярной магии Каинитского Пути. В центре внимания — 52 Крестовые Печати, которые автор описывает как «подписи Духа Каина». Эти символы служат одновременно и вратами для призыва Мастера в его различных ипостасях, и мощным оружием в руках адепта. Каждая печать привязана к конкретной магической функции, позволяя практикующему устанавливать прямой контакт с силами Ситра Ахра (Другой Стороны).

Книга структурирована по четырем линиям Пути Нод, каждая из которых содержит тринадцать печатей. Линия Акелдама (Путь Кровавого Акра) фокусируется на колдовстве земли и растений; Гульгальта (Путь Обители Черепов) посвящена некромантии и работе на кладбищах; Дерех ха-Дам Лахат раскрывает аспекты свирепой крови и черного света нефилим. Особое место занимает скрытая линия Пеша — путь беззакония и преступления, который пересекает все остальные линии, инициируя процесс освобождения духа от оков космического порядка.

Это издание является наиболее прикладным в серии, предлагая адепту четкие инструменты для теургической работы и духовного становления. Через работу с печатями, такими как Печать Каина Спинифера или Владыки Черного Креста, практик стремится к «Становлению» по стопам Первого Убийцы. «Книга 52 Крестовых Печатей» адресована тем, чья воля направлена на служение Черному Свету и разрушение фундаментальных законов космического рабства.

N.A-A.218 — Liber FALXIFER III

Книга 52 Крестовых Печатей Нода. — М.: ТД Велигор, 2022. — 274 с. : ил. ISBN 978-5-91742-114-8

N.A-A.218 — Liber FALXIFER III — Содержание