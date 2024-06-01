Нааман - Тоон – Неожиданный враг – Мусульманский боец за свободу встречает Иисуса Христа

Была очень холодная ночь, наступившая после 6 декабря 1949 г. Я ее живо вспоминаю еше, потому что она неизгладимо врезалась в мою память. В эту ночь я стоял лицом к лицу со смертью. Казалось, что больше не было абсолютно никакого выхода. Моя жизнь должна была стремительно кончиться. Так накануне вечером решили мои родственники, братья и их друзья. Они были расстроены и в отчаянии. Для них, это казалось, была единственная возможность, чтобы выйти из стыда и позора, которые я навлек на семью. Рано утром следующего дня, еше прежде чем станет светло, они хотели меня убить, разрезать мой труп на куски и, упакованный в мешок, предать волнам реки Рави, чтобы положить всей этой злополучной истории конец. Непосредственно после ужина с меня сняли всю одежду;'до нижней рубашки и набедренной повязки, чтобы я, лишенный чувств холодом, не смог оказать никакого сопротивления своим палачам. Затем меня закрыли в маленькое, темное помещение без окон и заперли дверь снаружи на замок.

Когда я так сидел на полу в мрачном и холодном помещении и размышлял о своей судьбе, вряд ли из-за дикого смятения своих чувств мог стать мужчиной. Я должен был умереть. Как вообще можно дойти до такой ситуации? Неужели люди считали убийство своего родственника последним выходом из положения? И это в семье, которая всегда крепко держалась вместе и существовала друг для друга? Чтобы читатель понял, что произошло и что побудило моих родных к этому грубому шагу, должен вернуться к своему раннему детству и попытаться показать мусульманское семейное содружество. Не для того, чтобы эта информация как-то оправдала их намерения. Убежден в том, что это - признак слабости, когда группа людей хладнокровно посягает на жизнь другого. Но я хотел бы попытаться показать, что может случиться, когда человек меняет свою религиозную принадлежность и отвергает веру, унаследованную от своих отцов.

Мы были мусульманской семьей, состоящей из восьми человек. У меня было четыре старших брата и младший, Мохаммед Рамазан. Я родился в Джамму в Кашмире, где моя мать как раз проводила свой отпуск. Однако мы проживали в Заффаравале возле Сиялкота. Наши предки прибыли из Монголии. Это были богатые люди с большим землевладением. Традиция продолжалась до моего отца. Мы владели на реке Нала Дек хорошей плодородной фермой, где выращивали пшеницу. Дек, который в дождливое время года превращался в бурный поток, поставлял воду для ранее не орошавшейся земли вдоль его берегов. Благодаря этому мы были в состоянии выращивать так много пшеницы, что не надо было покупать. Наша семья была зажиточной и счастлива тем,что никогда не знала настоящей нужды или лишений в какой-либо форме. Большинство работ на ферме выполняли слуги. Я не могу вспомнить отца когда-либо работающим. Когда братья стали достаточно взрослыми, взяли на себя управление фермой.

Гулам Масих Нааман, Вита Тоон – Неожиданный враг – Мусульманский боец за свободу встречает Иисуса Христа

Vancouver, WA: Lyubov Publishing Co., б.г. – 144 с.

Гулам Масих Нааман, Вита Тоон – Неожиданный враг – Содержание