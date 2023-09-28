Джаббур - Ислам через призму Креста
Однажды, направляясь в 2004 году в Санта-Фе, штат Нью-Мехико, я увидел скульптуру, которая потрясла меня до глубины души. Композиция состояла из двух взаимосвязанных сцен, разделенных дверью. По одну сторону двери посреди неистовой снежной бури стоял индеец. Он стучал в дверь брусчатой хижины и умолял пустить его согреться и переждать бурю. По другую сторону двери в теплой комнате стояла перепуганная мать с ружьем в руках, а в ее платье вцепилась трехлетняя дочь. Объятая страхом женщина не хотела открывать дверь.
Страх перед неведомым. Все мы боимся того, чего не понимаем. Конечно, в мире много такого, чего стоит бояться, однако необходимо видеть разницу между здоровыми и нездоровыми страхами.
Д-р. Набил Т. Джаббур. Ислам через призму Креста - Размышления араба-христианина
Новосибирск: Посох, 2009, - 256 с.
ISBN 978-5-93958-048-9
Набил Т. Джаббур. Ислам через призму Креста - Размышления араба-христианина - Содержание
Вступительное слово
Предисловие
Часть первая. Начальные штрихи. Знакомство с Ахмадом
Глава 1 Стоят ли они наших беспокойств
Глава 2 Мировоззрение Ахмада
Глава 3 Их претензии
Глава 4 Сестра Ахмада
Глава 5 Сила исходных допущений
Глава 6 Начинка и обертка
Глава 7 Воинственность или терпимость
Часть вторая. Учение. Анализ ключевых вопросов
Глава 8 В общении с народами
Глава 9 Изоляция или учение без соли
Глава 10 Сила парадигмы
Глава 11 Стыд, осквернение и страх
Глава 12 Сходства и различия
Глава 13 Библия и Коран
Часть третья. Реципиенты. Органическая связь с мусульманами
Глава 14 Благовестив в контексте отношений
Глава 15 Разнообразие проявлений «Ekklesia»
Глава 16 Оставайтесь в контексте
Глава 17 Что следует предпринять
Приложение
Список цитируемой литературы
Набил Т. Джаббур. Ислам через призму Креста - Размышления араба-христианина - От автора
Недавно, планируя поездку в Колорадо Спрингз, я обдумывал, какую книгу лучше взять в самолет. Было два варианта. Книга, написанная по-английски мусульманским радикалом Ала аль-Маудуди из Пакистана, которого считают одним основных идеологов мусульманского фундаментализма в XX веке. Или написанная по-арабски книга египетского пастора об истории христианства на Ближнем Востоке до зарождения ислама. Подумав, я остановил выбор на книге, написанной по-английски. Наверняка сидящим рядом со мной в самолете будет спокойней, если они увидят у меня книгу, написанную по-английски, чем книгу, написанную по-арабски. Люди всегда боятся того, чего не понимают.
Цель этой книги - помочь читателю понимать мусульман и относиться к ним с сочувствием. Взаимопонимание и любовь рассеивают львиную долю нездоровых страхов. Необходимо подняться на ступеньку выше простой терпимости. Терпимость часто сводится к тому, что мы держим мусульман на безопасном расстоянии: «У тебя своя жизнь, а у меня своя». Христиане Запада должны научиться понимать мировоззрение мусульман и жить соответственно этому пониманию. Некоторые из нас работают бок о бок с мусульманами, другие - живут рядом ними, третьи - видят их, когда ходят по магазинам.
Есть и такие, которые вообще не встречают мусульман на улицах своих городов. И все же с экранов телевизоров нам постоянно напоминают, что мусульмане живут рядом с нами и уезжать не собираются. Некоторых мысль о мусульманах даже лишает ночного сна и наполняет бессонные часы беспокойством, ненавистью и предрассудками. Но, нравится нам это или нет, мы живем с мусульманами в одном мире. Чем скорее мы научимся жить с мусульманами и понимать их мировоззрение, тем лучше. Понять, как они думают и почему они так думают, крайне важно. Понимание рождает сострадание, а сострадание раскрывает объятия тем, кого мы прежде отвергали.
Здравствуйте, а вторая книга имеется в наличии? А то ссылка есть только на одну книгу.
Заранее благодарю..
есть,ссылка видна членам клуба