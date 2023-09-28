Однажды, направляясь в 2004 году в Санта-Фе, штат Нью-Мехико, я увидел скульптуру, которая потрясла меня до глубины души. Композиция состояла из двух взаимосвязанных сцен, разделенных дверью. По одну сторону двери посреди неистовой снежной бури стоял индеец. Он стучал в дверь брусчатой хижины и умо­лял пустить его согреться и переждать бурю. По дру­гую сторону двери в теплой комнате стояла перепу­ганная мать с ружьем в руках, а в ее платье вцепи­лась трехлетняя дочь. Объятая страхом женщина не хотела открывать дверь.

Страх перед неведомым. Все мы боимся того, чего не понимаем. Конечно, в мире много такого, чего сто­ит бояться, однако необходимо видеть разницу меж­ду здоровыми и нездоровыми страхами.

Д-р. Набил Т. Джаббур. Ислам через призму Креста - Размышления араба-христианина

Новосибирск: Посох, 2009, - 256 с.

ISBN 978-5-93958-048-9

Набил Т. Джаббур. Ислам через призму Креста - Размышления араба-христианина - Содержание

Вступительное слово

Предисловие

Часть первая. Начальные штрихи. Знакомство с Ахмадом

Глава 1 Стоят ли они наших беспокойств

Глава 2 Мировоззрение Ахмада

Глава 3 Их претензии

Глава 4 Сестра Ахмада

Глава 5 Сила исходных допущений

Глава 6 Начинка и обертка

Глава 7 Воинственность или терпимость

Часть вторая. Учение. Анализ ключевых вопросов

Глава 8 В общении с народами

Глава 9 Изоляция или учение без соли

Глава 10 Сила парадигмы

Глава 11 Стыд, осквернение и страх

Глава 12 Сходства и различия

Глава 13 Библия и Коран

Часть третья. Реципиенты. Органическая связь с мусульманами

Глава 14 Благовестив в контексте отношений

Глава 15 Разнообразие проявлений «Ekklesia»

Глава 16 Оставайтесь в контексте

Глава 17 Что следует предпринять

Приложение

Список цитируемой литературы

Набил Т. Джаббур. Ислам через призму Креста - Размышления араба-христианина - От автора

Недавно, планируя поездку в Колорадо Спрингз, я обдумывал, какую книгу лучше взять в самолет. Бы­ло два варианта. Книга, написанная по-английски му­сульманским радикалом Ала аль-Маудуди из Паки­стана, которого считают одним основных идеологов мусульманского фундаментализма в XX веке. Или написанная по-арабски книга египетского пастора об истории христианства на Ближнем Востоке до зарож­дения ислама. Подумав, я остановил выбор на кни­ге, написанной по-английски. Наверняка сидящим рядом со мной в самолете будет спокойней, если они увидят у меня книгу, написанную по-английски, чем книгу, написанную по-арабски. Люди всегда боятся того, чего не понимают.

Цель этой книги - помочь читателю понимать му­сульман и относиться к ним с сочувствием. Взаимопо­нимание и любовь рассеивают львиную долю нездоро­вых страхов. Необходимо подняться на ступеньку вы­ше простой терпимости. Терпимость часто сводится к тому, что мы держим мусульман на безопасном рас­стоянии: «У тебя своя жизнь, а у меня своя». Христи­ане Запада должны научиться понимать мировоззре­ние мусульман и жить соответственно этому понима­нию. Некоторые из нас работают бок о бок с мусуль­манами, другие - живут рядом ними, третьи - видят их, когда ходят по магазинам.

Есть и такие, которые вообще не встречают мусульман на улицах своих го­родов. И все же с экранов телевизоров нам постоянно напоминают, что мусульмане живут рядом с нами и уезжать не собираются. Некоторых мысль о мусуль­манах даже лишает ночного сна и наполняет бессон­ные часы беспокойством, ненавистью и предрассуд­ками. Но, нравится нам это или нет, мы живем с му­сульманами в одном мире. Чем скорее мы научимся жить с мусульманами и понимать их мировоззрение, тем лучше. Понять, как они думают и почему они так думают, крайне важно. Понимание рождает сострада­ние, а сострадание раскрывает объятия тем, кого мы прежде отвергали.