Данное учебное пособие составлено на основе (с некоторыми изменениями и дополнениями) учебника А.Н.Карасева «Начальные уроки пения, ч.І./ Пособие для обучения пению в народных церковно-приходских школах и первых классах всех учебных заведений», Москва, 1916 год, и практически опробовано в курсе Сольфеджио, преподаваемом на первом курсе Певческого отделения Минской Школы Катехизаторов.

Задача данного курса - развитие навыков мелодического мышления на основе различных комбинаций большого, малого и укосненного трихордов, как основных элементов древнерусской музыкальной теории, а также подготовка к дальнейшему, более традиционному курсу Сольфеджио, основанному на пособии А.Н.Карасева «Уроки пения. ч.ІІ./ Пособие для учащихся старшего возраста и для церковных певческих хоров», Москва, 1915 год, изучаемому на втором курсе Певческого отделения Минской Школы Катехизаторов.

Система, предложенная А.Н.Карасевым, несовершенна, но несомненным ее достоинством является использование примеров церковно-певческой литературы с самых первых уроков.

И. В. Тимонина - Начальное сольфеджио - Для воскресных школ

Издательство Минск, 2002. — 38 с.

Начальное сольфеджио - Для воскресных школ – Содержание

Из предисловия к восьмому изданию книги А.Карасев. «Методика пения»

От составителя

Круг 1

Круг 2

Круг 3

Ритмические группы в размере 2/4

Ритмические группы в размере 3/4

Круг 4

До мажор

Ля минор

Фа мажор

Ре минор

Соль мажор

Ми минор

Начальное сольфеджио - Для воскресных школ - Из предисловия к восьмому изданию книги А.Карасев. «Методика пения»

"Церковное пение” появилось в то время, когда в России появился интерес к обучению пению в школах. В 1887 году при Киевском Обществе Грамотности были основаны первые в России летние курсы церковного пения, преимущественно для учителей начальных школ. Председатель этого общества А.Ф.Андриашев прислал А.Н. приглашение быть преподавателем на этих курсах. Это лестное и неожиданное предложение побудило А.Н. всецело отдаться изучению древнего церковного пения и (скудной в то время) литературы по этому предмету.

Курсы в Киеве являются тем перевалом, за которым для А.Н. развертывается новая жизнь. Из атмосферы одного города он вырывается на простор громадной страны, завязывает связи с сотнями лиц по всей России. Незаметный по общественному положению, начальный учитель-регент выходит на широкую дорогу общероссийской педагогической деятельности. За Киевскими курсами 1887 г. последовали курсы там же в 1888 г., в Инсаре в 1889 г., в Новочеркасске в 1890 г., в Липецке в 1895 г., в Екатеринодаре в 1896 г., Чернигове 1897 г., Владикавказе, Туле 1898 г., Саратове, Обольянове 1899, Киеве 1900 гг.

Летние курсы пения были вызваны отсутствием подготовленных преподавателей пения и слабой постановкой - или вернее полным отсутствием методики пения в учительских институтах, семинариях, музыкальных училищах и консерваториях. На подобных курсах учителя и учительницы, интересующиеся и занимающиеся пением, но не получившие специально музыкального образования - знакомятся с методами обучения пению в школах и с первыми приемами организации хора. Лица, живущие в захолустьях, могут слышать лучшие образцы хоровой литературы духовной и светской в хорошем образцовом исполнении. Работа на курсах занимает по 6-8 часов в день, что в 6 недель составляет около 300 часовых уроков - громадное количество - позволявшее проходить большую программу.

Элементарная теория и начала гармони, чтение нот и чтение хоровых партитур, методика пения в школе, организация хоров, хоровая литература духовная и светская, - вот главнейшие отделы программы, выработанной на курсах А.Н.Карасева. Курсы оказали громадное влияние на дальнейшую литературно-педагогическую деятельность А.Н. - они выяснили ему нужды школы и церковного хора, они указали пробелы постановки пения и средства для заполнения этих пробелов, ибо каждый прием, выработанный под влиянием одних курсов, проверялся десятки раз на следующих. Одним словом, курсы определили характер и содержание его дальнейших пособий.