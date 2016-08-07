Начало мудрости

Опубликовано в Израиле Керен Ахва мешихит, 1992 - 75 c.

ISBN 965-447-005-5

Свидетельства раввинов Перед вами замечательный Сборник свидетельств раввинов. Читая этот Сборник, чувствуешь то благословение Всевышнего, которое сопутствовало им в познании Истины. Почти все они, признавшие Иешуа - Иисуса из Назарета - Мессией Израиля, рассказывают, что это было сделано путем сравнения текстов Ветхого - «Танах» и Нового Заветов Библии. Действительно, почти все детали жизни Иешуа практически полностью совпадают с предсказаниями из еврейских Священных Писаний, что не оставляет камня на камне от со- мнений, что Иешуа истинный Спаситель и Избавитель Израиля. Да и Сам Иешуа во всей Своей земной жизни поступал так, чтобы наиболее точно исполнить написанное в Танахе. Хочется привести несколько таких эпизодов из Нового Завета: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,проповедывать пленным освобожде- ние, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устрем лены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось пи- сание сие, слышанное вами» (Лука 4:16-21). «Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возь- ми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч; ибо сказано вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: «и к злодеям причтен». Ибо то, что о Мне, при- ходит к концу. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лука 22:36-38). «Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные серд- цем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лука 24:25-27). «И сказал им:вот то, о чем Я вам говорил.еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к ура- зумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу» (Лука 24:44-46). Эти и другие места из Нового Завета являются самым главным свидетельством о том, что Иешуа - истинный, хотя еще и не принятый всеми, Мессия. Таким образом, можно смело начинать читать этот Сборник, чтобы, как и эти евреи-раввины, убедиться в том, что всё предсказанное древними пророками о Мессии чудным образом исполнилось в Иисусе из Назарета.

РАВВИН МАКС ВЕРТХАЙМЕР

Мои родители были ортодоксальными евреями. Одно из первых моих воспоминаний - поднимающиеся рано утром родители и долгое время молящиеся. Даже в холодные зимние дни они благочестиво исполняли этот ритуал прежде, чем разжечь печи. Они были религиозными и богобоязненными людьми.

С пяти до пятнадцати лет я учился в еврейской школе, в атмос- фере ортодоксального иудаизма. Главным предметом изучения были пять Книг Моисея. Далее я учился в классической гимназии и пошел работать, исполняя конторские обязанности. В то время мои друзья тянули меня к греховным радостям мира и, хотя я посещал синагогу и читал иудейские молитвы на Шабат, я отошел от веры моих отцов.

Решение родителей отправить меня в Америку для продолжения классического образования привело меня в Хибру Юнион Кол- ледж (Колледж еврейского союза) в Цинцинатти, Огайо. Я окончил его через семь лет, получив степень бакалавра по еврейской литературе, а спустя четыре года, получил степень доктора. Мы изучали Ветхий Завет (תנ״ך), переводили его с иврита, проходили историю еврейского народа с древних времен до наших дней и учили устные предания.

После окончания курса раввинов нас торжественно посвятили в духовный сан и определили на должности. Моё первое назначение было в Дейтон, Огайо, где я пробыл раввином десять лет и завел много друзей, любовь которых я чрезвычайно ценю. По пятницам я выступал по социальным и экономическим вопросам, говорил о монотеизме, этической культуре, системе моральных ценностей евреев и т.д. По субботам, утром я говорил по частям Пятикнижия и по соответствующим отрывкам из пророков. И по воскресеньям я вел занятия в воскресной школе с восьми утра до пяти вечера с часовым перерывом на обед.

В 1895 году в Христианской Церкви в Дэйтоне проводились встречи с пасторами различных вероисповеданий, которые рассказывали о своей религии. Гордо стоял я пред слушателями, исповедующими Христианство и говорил, что, будучи евреем, я не верю в Христа, как Мессию и Спасителя. Я восхищался Реформистским Иудаизмом, не признающим необходимости искупляющей жертвы за грех, религиозной этики, которая успокаивала угрызения совести посредством самодовольной пр ведности. Среди присутствующих сидела пожилая скромная женщина, благочестивая христианка, она была глубоко взволнована услышанным. «О Боже, - взмолилась она, - дай доктору Вертхаймеру осознать свою острую необходимость в Спасителе, Которого он так хвастливо отвергает. Если нужно, доведи его до самой глубины, чтобы он смог познать необходимость в нашем Господе Иисусе Христе».

Какие неведомые силы были приведены в действие в результате крика души этой незнакомой женщины! Я был вполне доволен жизнью тогда: имел молодую привлекательную и образованную жену, был раввином в синагоге Бэнай Ешорум, имел прекрас- ный дом, приличный доход, занимал видное место в обществе, стал почетным членом в Министерской Ассоциации, был членом Современного Клуба, служил капланом в Массонской Ложе, успешно выступал в женских клубах, школах, гражданских организациях и т.д. Если бы вы посетили мою библиотеку в то время, то обнаружили бы обширный материал для чтения. У меня были все книги Боба Ингерсолла, которые я прочел, а впоследствии переписывался с автором. Меня часто приглашали выступать в различные церкви города. Я был доволен жизнью! Мы с женой наслаждались музыкой, содержали большой дом с двумя слугами и имели чудесного сынишку и дочь Розу.

И вдруг все изменилось . . . Моя жена серьезно заболела и, несмотря на усилия врачей и многих специалистов, умерла, оставив меня безутешным вдовцом с двумя маленькими детьми. После похорон я отдал Розу на попечение моей тещи, дал объявление о поисках домохозяйки для меня и для мальчика и оказался самым несчастным человеком. Я не мог спать, бродил по улицам, стараясь забыть и избавиться от пустоты в сердце и жизни. Мечты об успешной карьере и безмятежной семейной жизни исчезли. Где найти покой и утешение? Небеса! Тогда я воззвал к Богу моих отцов. Как же я, раввин, мог произносить слова утешения другим, когда моя собственная печаль бросала меня в отчаяние.

Я изучал спиритизм, но нашел его полнейшим заблуждением. Я посещал собрания, читал литературу Теософии и Христианской науки только для того, чтобы убедиться в том, что она пуста и бесполезна. Мои переживания можно было сравнить с переживанием Иова, когда он воскликнул: «Дни мои бегут скорее челнока, и кончаются без надежды» (Иов 7:6). Завершался десятый год моей работы раввином. Я решил не до- жидаться переизбрания и уволился. Мне хотелось поразмыслить кое над чем. Я хотел узнать, где дух и душа той, кто была та- ким одаренным пианистом, давала очарование в жизни, кто еде- лала существование таким сладостным? Что стало со всеми этими способностями, намерениями и назначениями этого актив- ного и тонкого ума? Я обратился за помощью к своей Библии.

Я изучал Иудаизм, но он не ответил на мои вопросы, не утолил моего страстного желания сердца. Затем я начал читать Новый Завет, сравнивая его с Ветхим Заветом. Было прочитано много отрывков, которые приходилось взвешивать, и над которыми я много размышлял. Но особое впечатление на меня произвела 53 глава Исаии, 11 стих, последний пункт: «... чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет». Подобное обращение: «Праведник, Раб Мой» - было единственным в Библии. Больше оно нигде в Библии не встречалось. Мы имеем «Давид, Раб Мой», «Исаия, Раб Мой», «Даниил, Раб Мой», а здесь «Праведник, Раб Мой». Тогда я спросил себя: «Кто этот Праведник, Раб Мой? К кому относится пророчество?». Я доказывал: «Кто бы ни был этот пра- ведный раб Иеговы, в одном я уверен: он не Израиль, потому что пророчество считает Израиль греховной нацией, народом, обремененным беззаконием, прокаженным.

Праведным рабом Иеговы должен быть тот, кто свят. Если это не Израиль, то кто же?» Я решил, что, может быть, это Исаия. Но в 6 главе Исаии я обнаружил, что пророчество не может касаться его, т.к. он сам признается в том, что он грешен и с нечистыми устами. «Праведник, Раб Мой». Кто бы это мог быть? Затем я вновь начал изучать контекст 53 главы. У Исаии в 50 главе, 6 стихе обнаружил: «Я предал хребет мой биющим». Размышлял я таким образом: Кто отдал хребет свой биющим? В начале главы говорится: «Так говорит Господь (Иегова)». Иегова единственный, Кто говорит в главе. Иегова предал Свой хребет биющим? Был ли хребет у Господа? Когда и почему Его били? Кто бил? Дальше я прочел: «... предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим». А потом еще: «... лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания». Что это всё означало? С кем так плохо обращались? Когда? Почему? Наделен был Иегова всеми этими человеческими качествами? Я всё больше и больше изучал различные пророческие высказывания. В Псалме 110:1 написано: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Здесь сам Давид, говоря о своем семени, называет Его «Господом»? Как Он вознесся туда? Почему Бог специально не называл Его по имени? Почему Он не говорил просто с израильтянином, чтобы каждый еврей смог Его понять?

В замешательстве я решил начать с первой главы Исаии и прочел все от корки до корки. Но остановился на 9 главе: «Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это было самым непостижимым!

Я предстал перед учением Троицы. У нас, евреев, есть популярное монотеистическое утверждение: «Шема Исроел, Адонай, Елохену, Адонай Еход» (שמע ישראל, הי אלהינו ה׳ אחד). Слово «Еход» означает подин». Именно на этом слове зиждется и основывается доктрина единства Иеговы, философия Иудаизма. Столетиями учили, что слово «Еход» означает абсолютное единство. Теперь я не мог этому поверить; мое учение было неверным! Я начал изучать слово «Еход» и обнаружил, что оно означало не абсолютное единство, а составное единство. Позвольте мне проиллюстрировать: Адам и Ева стали единой плотью; на иврите слово единая плоть - «босор еход» (בשר אחד) - составное единство.

Моисей отправил 12 разведчиков в Ха- наан, и они вернулись, неся виноградную ветвь (Числа 13). Это ветвь винограда называется на иврите Ешкол-Еход (אשכול אחד). С сотней виноградин на ветке она не может составлять абсолютное единство, но названа «одна гроздь», «ветвь». Злобность Вениаминитян проявилась при Гиахе, они презрели Иегову, Его имя и Его сущность (Судей 20). Другие племена были возмущены и «весь народ поднялся, как один». Вот на что я хочу обратить ваше внимание: в то время народ Израиля, кроме Вениаминитян составлял 400.000 воинов, и они были «связаны друг с другом воедино», (на иврите: Иш Еход) (איש אחד). Здесь снова составное единство: тысячи действовали как один! Эти и другие отрывки из Священного Писания убеди- тельно показали, что «Еход» не может быть абсолютным единством.

Господь явил Себя Аврааму как Всемогущий Бог (Эль Шадай - אל שדי). Первая буква этого слова Шин; три штриха объединены в одну. Эта буква есть на раках (филактреиях - תפילין) и на косяках дверей (מזוזות) . Евреи всегда использовали эту букву как символ Божества, т.к. она (буква) имеет три звука (по одному на каждый лик в Троице), объединенных воедино, чтобы показать единство. Но меня беспокоил другой вопрос: если Тот, Кто был распят на кресте, действительно стал воплощением Иеговы, тогда Кто же был на Небесах?

Я обратился к 18 главе Бытия. Пред Авраамом явились три мужа: два ангела и третий, к ко- торому он обращался как к Иегове (14 (יהוה раз. Затем двое ушли, а третий сказал Аврааму: «... утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!» Бог сказал, что Он собирается посмотреть, велик ли грех Содомский и Гоморрский, и что Он разрушит эти города, если это подтвердится. Авраам вступился за них, и пошел Господь, а Авраам возвратился домой. Здесь есть один пункт: мы находим Иегову проверяющим состояние нравственности и морали Содома и Гоморры и отказывающим пощадить их, потому что вряд ли там можно было отыскать даже десять праведников. Но в 19 главе мы имеем такое утверждение: «И пролил Иегова на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Иеговы с неба». Как и почему могли оказаться два Иеговы: один, ходящий по улицам Содома, и другой, сидящий на Небесах? Это должен быть Один, вездесущий Иегова! Тогда, если бы это было так, Он мог одновременно быть и на Небесах и Иисусом на кресте.

Затем следовала другая проблема: «Почему имя Иисуса никогда не упоминалось в Священных Писаниях на иврите?» Я изучал этот вопрос. Представьте мое изумление, когда я обнаружил, что за 275 лет до рождения Христа король Птолемей Филадельфус созвал мужей из Эрец Исраэль и приказал им перевести Древнееврейские Писания на греческий язык. Сначала они взяли Пятикнижье и, когда они дошли до имени «Иешуа» (יהושע), то перевели его как «Иисус», написанный с циркумфлексией над ним, чтобы показать влияние древнееврейского языка, которое нельзя выразить на греческом. Когда Иисус Навин отправился в Ханаан вместе с другими одиннадцатью разведчиками, его называли «Иегошуа» (Иегова - это Спаситель). Вот что обозначает слово «Иисус».

Больше оставаться в своем неверии я не мог: я был убежден в истинности Господа Иисуса Христа. И вскричал: «Господи, я верю, что Ты, как Иисус Христос, получил расплату за меня. Я верю, что Иисус умер за меня! Я верю, что Ты позаботился обо мне! Я верю, что у Тебя и способности и сила! С этого момента я публично признаю Иешуа своим Спасителем и Господом!» Таким образом, спустя месяцы исканий, я убедился, что Иисус был праведным рабом Иеговы (Иегова цидкену/ יהוה צדקינו) , «Господь ־ наша праведность».

30 марта 1904 года я признал публично мою веру в Мессию перед собранием верующих христиан.

Я собирался проповедовать Библию, и Господь всегда был со мной. Если бы я записал все проявления Его доброты и милости, это заполнило бы книгу: публикация моих книг, удовлетво- рение всех наших потребностей, нужд. Он неустанно заботился и поддерживал нас. В Иешуа я нашел единственное успокоение печали.

Будучи раввином, я стремился давать лишенным надежды опору. Но как я мог давать то, чего не имел сам? Я давал сострадание и сочувствие, но во время глубокой скорби и трагедии сострадание - слабое утешение. Но какими убедительными и чудесными являются слова Господа нашего Иисуса для убитых горем: «Я еемь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек» (Иоанн 1 1:25, 26). И снова: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанн 5:24).

Существует только одна вечная жизнь, только один источник вечной жизни - это Сын Божий. Какую великую и чудесную миссию мы, спасенные Им, должны выполнить сегодня! Какое великое и чудесное послание нам, спасенным Им, доверили передать сегодня!