В церквах евангельских христиан-баптистов существует перво- христианская традиция проводить подготовку с теми, кто желает принять святое водное крещение. Мы считаем необходимым посвятить человека в основы христианского учения прежде чем он станет членом церкви. Для этого с теми, кто покаялся изъявил желание принять крещение проводятся своеобразные катехизаторские беседы. Опыт показывает, что перед крещением обычно проводится 10-12 бесед.

К сожалению в нашем братстве до сих пор не издавалось целостного пособия, содержащего темы бесед с крещаемыми и их дословное изложение. Это приводит к тому, что в церквах (особенно с небольшим количеством членов) некоторые верующие принимают крещение так и не узнав многие важные истины христианства. В результате период духовного младенчества затягивается, что приводит ко многим болезням, пассивности, а иногда и к ереси.

Чтобы помочь в воспитании молодых членов, в Одесской церкви ЕХБ более 10 лет назад был разработан сборник «Начатки учения» содержащий 4 части.

В первой части—«Доброе исповедание» содержалось изложение основных догматических вопросов, на которых зиждется здравое евангельское учение. Вторая часть - «Всё новое» представляла собой совокупность практических советов и наставлений, облегчающих повседневную жизнь христиан и помогающих твердо стоять на пути к Небесной Отчизне. В третьей части «В веках бывших прежде нас» дана краткая история христианства, показано возникновение различных обрядов и деноминаций, изложены основные догматические принципы, на которых построено вероучение различных христианских течений. Четвертая часть - «Из христианских книг» представляла собой литературоведческий обзор некоторых актуальных вопросов, часто возникающих у молодых верующих и хорошо освещенных у разных христианских авторов. В предлагаемом пособии содержится изложение 10 наиболее часто употребляемых в практике бесед, взятых из первой, второй и третьей части.

При написании этого пособия был использован опыт многих поколений христиан, отраженный в евангельской догматике и истории, в трудах видных протестантских богословов и проповедников.

Все это составляет неизмеримое богатство всей церкви, поэтому учитывая, что данное пособие не представляет собой оригинальной научной работы, мы приводим отдельные мысли и даже некоторые отрывки из различных христианских книг без ссылок на автора. Некоторые цитаты также включены в основной текст без кавычек и обозначения литературного источника.

Начатки учения

Редактор Санников С.В. – Союз Евангельских христиан-баптистов. – Одесская библейская школа, 1991. – 202 с.

Начатки учения - Содержание

Вступление

Никеоцареградский символ веры