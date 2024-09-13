Нагель Томас - Ум и космос - Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ложна - Каково это - быть летучей мышью?

Цель этой книги состоит в демонстрации того, что проблема ума и тела является не просто локальной проблемой, имеющей дело с соотношением ума, мозга и поведения живых животных организмов, но что она вторгается в наше понимание всего космоса и его истории. Физические науки и эволюционную биологию нельзя изолировать от этих рассмотрений, и я считаю, что истинное понимание сложности проблемы должно в конечном итоге изменить нашу концепцию места физических наук в описании естественного порядка.

Одна из законных задач философии состоит в том, чтобы исследовать пределы даже наиболее развитых и успешных форм современного научного знания. Возможно, как это не неприятно, нам придется признать, что мы просто находимся на том этапе истории человеческой мысли, на котором мы обнаруживаем себя, и наши преемники сделают открытия и разработают формы понимания, о которых мы и не мечтали. Люди пристрастились к надежде на окончательный вариант, но интеллектуальное смирение требует, чтобы мы сопротивлялись искушению предположить, что инструментов того рода, которыми мы сейчас располагаем, в принципе достаточно, чтобы понять Вселенную в целом. Указание на их пределы является философской задачей, кто бы ею ни занимался, а не частью внутреннего стремления к науке, хотя мы можем надеяться, что если границы будут признаны, это может в конечном итоге привести к открытию новых форм научного понимания. Ученые хорошо знают, как много они не знают, но проблема другого рода состоит не просто в том, чтобы признать пределы того, что на самом деле понимается, но и попытаться понять, что, в принципе, может и не может быть понято определенными существующими методами.

Моя мишень - всеобъемлющая, спекулятивная картина мира, которая достигается путем экстраполяции некоторых открытий биологии, химии и физики, - особое натуралистическое мировоззрение (Weltanschauung), которое постулирует иерархическую взаимосвязь между предметами этих наук и полноту в принципе объяснения всего во Вселенной благодаря их объединению. Такое мировоззрение не является необходимым условием практики любой из этих наук, и его принятие или непринятие не оказало бы никакого влияния на большинство научных исследований. Насколько я знаю, большинство практикующих ученых, возможно, не имеют никакого мнения о всеобъемлющих космологических вопросах, на которые дает ответ этот материалистический редукционизм. Детальные исследования и существенные находки ученых в целом не зависят от тех или иных ответов на такие вопросы и не влекут их. Но среди ученых и философов, которые все-таки выражают свои взгляды на естественный порядок в целом, редуктивный материализм широко считается единственной серьезной возможностью.

Нагель Томас - Ум и космос - Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ложна - Каково это - быть летучей мышью?

пер. с англ. В.В. Целищева

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024,192 с.: ил.

ISBN 978-5-88373-832-5

Нагель Томас - Ум и космос - Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ложна - Каково это - быть летучей мышью? - Оглавление

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

УМ И КОСМОС

ГЛАВА 1. Введение

ГЛАВА 2. Анти-редукционизм и естественный порядок

ГЛАВА 3. Сознание

ГЛАВА 4. Познание

ГЛАВА 5. Ценности

ГЛАВА 6. Заключение

КАКОВО ЭТО-БЫТЬ ЛЕТУЧЕЙ МЫШЬЮ?

ПРИЛОЖЕНИЕ - Вызов Нагеля материалистическому редукционизму (Целищев В.В.)