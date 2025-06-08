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Нагимова – Исламские финансы

Альмира Загировна Нагимова – Исламские финансы: история и современность: монография
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Category ESXATOS BOOKS, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
История исламских финансов восходит к периоду зарождения ислама, а некоторые инструменты исламского финансирования прак­тиковались самим пророком Мухаммедом. Так, M. Kahf и T. Khan показали, что в финансовой практике раннего мусульманского об­щества преобладали благотворительные займы: мудараба (довери­тельное управление с дальнейшим разделением прибыли между владельцем капитала и управляющим), музара (предоставление ра­ботникам земли для посева с последующим разделом урожая в ого­воренных пропорциях), мусака (предоставление работникам садов с деревьями для выращивания плодов с дальнейшим разделом уро­жая в оговоренных пропорциях), муаджала (немедленная поставка товара с отсрочкой платежа) и салам (покупка однотипных това­ров с предоплатой и отсрочкой поставки) [4, p. 11–18].
Эти уче­ные выяснили, что в трудах средневековых мусульманских мысли­телей потребность в финансировании объясняется естественными различиями в обеспеченности ресурсами, желанием приумножить богатство и непредвиденными обстоятельствами. Предоставление займа считалось «желательным» действием, поскольку это подра­зумевает оказание помощи ближнему, удовлетворение его потреб­ностей и поддержку. В VIII—XIII вв. распространение исламских способов финан­сирования в Азии, Африке и Европе было связано с дальнейшей экспансией Исламского халифата и Золотым веком ислама. Тогда Муавия и его преемники Омейяды расширили империю от своей новой столицы в Дамаске до Европы и границ Индии и Китая, от­крыв новую эру процветания. В дальнейшем Аббасидский халифат со столицей в Багдаде установил связи между Средиземноморским бассейном и Индийским океаном, создав единую торговую сис­тему, которая привела к возникновению больших городов.
В Ин­донезии и Малайзии, крупнейших на сегодня исламских финансо­вых центрах, процесс исламизации произошел еще позже — между XIII и XVI вв. Местное население здесь было обращено в ислам купцами, а не завоевателями. На широкую распространенность ис­ламских финансовых инструментов на всех этих территориях ука­зывают многочисленные исторические свидетельства контрактов, заключенных между коммерсантами того времени. В целом, с точки зрения доступных тогда финансовых инструментов исламский мир был намного более развитым, чем западный (по крайней мере до XIII в.). По мнению А. Удовича, это был мир «банкиров без бан­ков», когда новаторские финансовые инструменты (многие из ко­торых предшествовали более поздним традиционным) были частью коммерческой жизни того времени. Б. Льюис описывает финан­совую систему той эпохи как «сложную систему чеков», а менял — как «неотъемлемую часть мусульманского рынка».
Интересно мнение А. Удовича, который показал, почему в ис­ламском обществе банков как институтов не возникло. Во-первых, финансы никогда не были автономны, а всегда были частью ком­мерческой деятельности. Во-вторых, финансовые отношения в ис­ламском мире в гораздо большей степени, чем в европейских стра­нах позднего Средневековья, были встроены в общинные связи. Напротив, западный банкинг возник как сочетание двух факторов: первый — потребности вечно бедных европейских правителей, вто­рой — создание капитала посредством вклада многих и предоставле­ния кредита немногим. Согласно А. Удовичу, в исламском мире су­ществовал явный разрыв между депозитом и кредитом, а в услугах финансового посредничества (иными словами, в конверсии депо­зитов в кредиты) не было необходимости: денежные средства здесь сдавались на хранение (в форме договора аль-вадиа), тогда как на Западе депозиты могли использоваться хранителями.
То есть в первом случае деньги должны были быть возвращены нетрону­тыми, а во втором — могли быть использованы для целей кредита. Кроме того, в исламском обществе ссуды правящим династиям принимали форму откупа от налогов, когда «лица, обладающие ликвидным капиталом, предположительно полученным из коммер­ческой прибыли, ссужали правительства в обмен на право собирать налоги с данного региона и за данный период».

Альмира Загировна Нагимова – Исламские финансы: история и современность: монография

Серия – «Научная мысль»
Издательство – «ИНФРА-М»
Москва – 2023 г. / 218 с.
DOI 10.12737/1921365
ISBN 978-5-16-018196-7 (print)
ISBN 978-5-16-111201-4 (online)

Альмира Загировна Нагимова – Исламские финансы: история и современность: монография – Содержание

  • Предисловие
Глава 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ
Глава 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ
  • Исламская концепция благотворительности
  • Российская практика закята и вакфа
  • Инновации в исламской благотворительности
Глава 3. ВОСПРИЯТИЕ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В СТРАНАХ СНГ: ДАННЫЕ ПО УЗБЕКИСТАНУ
Глава 4. ИСЛАМСКИЕ РЫНКИ КАПИТАЛА: НА ПРИМЕРЕ СУКУК
  • Динамика и структура рынка сукук
  • Ценообразование на рынке сукук
  • Дефолты и реструктуризации сукук
  • Покупатели сукук
  • Зеленые сукук
  • Риски и перспективы рынка сукук
  • Малайзия на рынке сукук
  • Страны Персидского залива на рынке сукук
  • Индонезия на рынке сукук
  • Турция на рынке сукук
  • Пакистан на рынке сукук
  • Африканские страны на рынке сукук
  • Судан
  • Нигерия
  • Южная Африка
  • Немусульманские страны на исламских рынках капитала
  • Американские компании
  • Великобритания
  • Гонконг
  • Европа
  • Многосторонние организации
  • Страны СНГ на рынке сукук
Глава 5. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ МАЛАЙЗИИ В РАЗВИТИИ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
  • Этапы развития исламской финансовой индустрии в Малайзии
  • Создание исламских окон: опыт Малайзии и уроки для стран СНГ
  • Исламские окна в других странах: опыт последних лет
  • Исламские окна в странах СНГ: мнение экспертов
  • Исламские окна: проблемы внедрения и некоторые рекомендации
  • Преимущества и недостатки модели исламских окон
  • Создание исламского окна: система стратегических и операционных решений
  • Система страхования исламских депозитов: опыт Малайзии и уроки для стран СНГ
  • Разновидности исламских депозитов в Малайзии
  • Система страхования банковских депозитов в Малайзии
  • Архитектура Фонда страхования исламских депозитов PIDM
  • Принципы работы Системы страхования исламских депозитов Малайзии
  • Перспективы создания Системы страхования исламских депозитов в странах СНГ: данные экспертных интервью
  • Заключение
  • Список использованной литературы
  • Список принятых сокращений
  • Термины и определения
  • Приложения
  • Приложение А. Администрирование закята в некоторых мусульманских странах
  • Приложение Б. Результаты опроса о религиозных практиках мусульман (в %)
  • Приложение В. Ответы респондентов-мусульман на вопрос: «Выплачиваете ли Вы закят, т.е. отдаете ли определенный процент своего имущества на благотворительность или в мечеть?» (в %)
  • Приложение Г. Ключевые выпуски сукук с 1990 до 2010 г
  • Приложение Д. Распределение сегментов исламских финансов по годам за период 2012–2021 гг. (в млрд долл.)
  • Приложение Е. Распределение сукук, находящихся в обращении (в млрд долл.)
  • Приложение Ж. Параметры некоторых международных выпусков сукук
  • Приложение З. Региональное распределение глобальных выпусков сукук за период 2001–2020 гг.
  • Приложение И. Региональное распределение внутристрановых выпусков сукук за период 2001–2020 гг
  • Приложение К. Региональное распределение международных выпусков сукук за период 2001–2020 гг
  • Приложение Л. Переподписка на некоторые суверенные выпуски сукук
  • Приложение М. Ключевые события на рынке зеленых сукук
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Added 08.06.2025
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