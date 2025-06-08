Нагимова – Исламские финансы
История исламских финансов восходит к периоду зарождения ислама, а некоторые инструменты исламского финансирования практиковались самим пророком Мухаммедом. Так, M. Kahf и T. Khan показали, что в финансовой практике раннего мусульманского общества преобладали благотворительные займы: мудараба (доверительное управление с дальнейшим разделением прибыли между владельцем капитала и управляющим), музара (предоставление работникам земли для посева с последующим разделом урожая в оговоренных пропорциях), мусака (предоставление работникам садов с деревьями для выращивания плодов с дальнейшим разделом урожая в оговоренных пропорциях), муаджала (немедленная поставка товара с отсрочкой платежа) и салам (покупка однотипных товаров с предоплатой и отсрочкой поставки) [4, p. 11–18].
Эти ученые выяснили, что в трудах средневековых мусульманских мыслителей потребность в финансировании объясняется естественными различиями в обеспеченности ресурсами, желанием приумножить богатство и непредвиденными обстоятельствами. Предоставление займа считалось «желательным» действием, поскольку это подразумевает оказание помощи ближнему, удовлетворение его потребностей и поддержку. В VIII—XIII вв. распространение исламских способов финансирования в Азии, Африке и Европе было связано с дальнейшей экспансией Исламского халифата и Золотым веком ислама. Тогда Муавия и его преемники Омейяды расширили империю от своей новой столицы в Дамаске до Европы и границ Индии и Китая, открыв новую эру процветания. В дальнейшем Аббасидский халифат со столицей в Багдаде установил связи между Средиземноморским бассейном и Индийским океаном, создав единую торговую систему, которая привела к возникновению больших городов.
В Индонезии и Малайзии, крупнейших на сегодня исламских финансовых центрах, процесс исламизации произошел еще позже — между XIII и XVI вв. Местное население здесь было обращено в ислам купцами, а не завоевателями. На широкую распространенность исламских финансовых инструментов на всех этих территориях указывают многочисленные исторические свидетельства контрактов, заключенных между коммерсантами того времени. В целом, с точки зрения доступных тогда финансовых инструментов исламский мир был намного более развитым, чем западный (по крайней мере до XIII в.). По мнению А. Удовича, это был мир «банкиров без банков», когда новаторские финансовые инструменты (многие из которых предшествовали более поздним традиционным) были частью коммерческой жизни того времени. Б. Льюис описывает финансовую систему той эпохи как «сложную систему чеков», а менял — как «неотъемлемую часть мусульманского рынка».
Интересно мнение А. Удовича, который показал, почему в исламском обществе банков как институтов не возникло. Во-первых, финансы никогда не были автономны, а всегда были частью коммерческой деятельности. Во-вторых, финансовые отношения в исламском мире в гораздо большей степени, чем в европейских странах позднего Средневековья, были встроены в общинные связи. Напротив, западный банкинг возник как сочетание двух факторов: первый — потребности вечно бедных европейских правителей, второй — создание капитала посредством вклада многих и предоставления кредита немногим. Согласно А. Удовичу, в исламском мире существовал явный разрыв между депозитом и кредитом, а в услугах финансового посредничества (иными словами, в конверсии депозитов в кредиты) не было необходимости: денежные средства здесь сдавались на хранение (в форме договора аль-вадиа), тогда как на Западе депозиты могли использоваться хранителями.
То есть в первом случае деньги должны были быть возвращены нетронутыми, а во втором — могли быть использованы для целей кредита. Кроме того, в исламском обществе ссуды правящим династиям принимали форму откупа от налогов, когда «лица, обладающие ликвидным капиталом, предположительно полученным из коммерческой прибыли, ссужали правительства в обмен на право собирать налоги с данного региона и за данный период».
Альмира Загировна Нагимова – Исламские финансы: история и современность: монография
Серия – «Научная мысль»
Издательство – «ИНФРА-М»
Москва – 2023 г. / 218 с.
DOI 10.12737/1921365
ISBN 978-5-16-018196-7 (print)
ISBN 978-5-16-111201-4 (online)
Альмира Загировна Нагимова – Исламские финансы: история и современность: монография – Содержание
- Предисловие
Глава 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ
Глава 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ
- Исламская концепция благотворительности
- Российская практика закята и вакфа
- Инновации в исламской благотворительности
Глава 3. ВОСПРИЯТИЕ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В СТРАНАХ СНГ: ДАННЫЕ ПО УЗБЕКИСТАНУ
Глава 4. ИСЛАМСКИЕ РЫНКИ КАПИТАЛА: НА ПРИМЕРЕ СУКУК
- Динамика и структура рынка сукук
- Ценообразование на рынке сукук
- Дефолты и реструктуризации сукук
- Покупатели сукук
- Зеленые сукук
- Риски и перспективы рынка сукук
- Малайзия на рынке сукук
- Страны Персидского залива на рынке сукук
- Индонезия на рынке сукук
- Турция на рынке сукук
- Пакистан на рынке сукук
- Африканские страны на рынке сукук
- Судан
- Нигерия
- Южная Африка
- Немусульманские страны на исламских рынках капитала
- Американские компании
- Великобритания
- Гонконг
- Европа
- Многосторонние организации
- Страны СНГ на рынке сукук
Глава 5. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ МАЛАЙЗИИ В РАЗВИТИИ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
- Этапы развития исламской финансовой индустрии в Малайзии
- Создание исламских окон: опыт Малайзии и уроки для стран СНГ
- Исламские окна в других странах: опыт последних лет
- Исламские окна в странах СНГ: мнение экспертов
- Исламские окна: проблемы внедрения и некоторые рекомендации
- Преимущества и недостатки модели исламских окон
- Создание исламского окна: система стратегических и операционных решений
- Система страхования исламских депозитов: опыт Малайзии и уроки для стран СНГ
- Разновидности исламских депозитов в Малайзии
- Система страхования банковских депозитов в Малайзии
- Архитектура Фонда страхования исламских депозитов PIDM
- Принципы работы Системы страхования исламских депозитов Малайзии
- Перспективы создания Системы страхования исламских депозитов в странах СНГ: данные экспертных интервью
- Заключение
- Список использованной литературы
- Список принятых сокращений
- Термины и определения
- Приложения
- Приложение А. Администрирование закята в некоторых мусульманских странах
- Приложение Б. Результаты опроса о религиозных практиках мусульман (в %)
- Приложение В. Ответы респондентов-мусульман на вопрос: «Выплачиваете ли Вы закят, т.е. отдаете ли определенный процент своего имущества на благотворительность или в мечеть?» (в %)
- Приложение Г. Ключевые выпуски сукук с 1990 до 2010 г
- Приложение Д. Распределение сегментов исламских финансов по годам за период 2012–2021 гг. (в млрд долл.)
- Приложение Е. Распределение сукук, находящихся в обращении (в млрд долл.)
- Приложение Ж. Параметры некоторых международных выпусков сукук
- Приложение З. Региональное распределение глобальных выпусков сукук за период 2001–2020 гг.
- Приложение И. Региональное распределение внутристрановых выпусков сукук за период 2001–2020 гг
- Приложение К. Региональное распределение международных выпусков сукук за период 2001–2020 гг
- Приложение Л. Переподписка на некоторые суверенные выпуски сукук
- Приложение М. Ключевые события на рынке зеленых сукук
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