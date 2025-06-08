История исламских финансов восходит к периоду зарождения ислама, а некоторые инструменты исламского финансирования прак­тиковались самим пророком Мухаммедом. Так, M. Kahf и T. Khan показали, что в финансовой практике раннего мусульманского об­щества преобладали благотворительные займы: мудараба (довери­тельное управление с дальнейшим разделением прибыли между владельцем капитала и управляющим), музара (предоставление ра­ботникам земли для посева с последующим разделом урожая в ого­воренных пропорциях), мусака (предоставление работникам садов с деревьями для выращивания плодов с дальнейшим разделом уро­жая в оговоренных пропорциях), муаджала (немедленная поставка товара с отсрочкой платежа) и салам (покупка однотипных това­ров с предоплатой и отсрочкой поставки) [4, p. 11–18].

Эти уче­ные выяснили, что в трудах средневековых мусульманских мысли­телей потребность в финансировании объясняется естественными различиями в обеспеченности ресурсами, желанием приумножить богатство и непредвиденными обстоятельствами. Предоставление займа считалось «желательным» действием, поскольку это подра­зумевает оказание помощи ближнему, удовлетворение его потреб­ностей и поддержку. В VIII—XIII вв. распространение исламских способов финан­сирования в Азии, Африке и Европе было связано с дальнейшей экспансией Исламского халифата и Золотым веком ислама. Тогда Муавия и его преемники Омейяды расширили империю от своей новой столицы в Дамаске до Европы и границ Индии и Китая, от­крыв новую эру процветания. В дальнейшем Аббасидский халифат со столицей в Багдаде установил связи между Средиземноморским бассейном и Индийским океаном, создав единую торговую сис­тему, которая привела к возникновению больших городов.

В Ин­донезии и Малайзии, крупнейших на сегодня исламских финансо­вых центрах, процесс исламизации произошел еще позже — между XIII и XVI вв. Местное население здесь было обращено в ислам купцами, а не завоевателями. На широкую распространенность ис­ламских финансовых инструментов на всех этих территориях ука­зывают многочисленные исторические свидетельства контрактов, заключенных между коммерсантами того времени. В целом, с точки зрения доступных тогда финансовых инструментов исламский мир был намного более развитым, чем западный (по крайней мере до XIII в.). По мнению А. Удовича, это был мир «банкиров без бан­ков», когда новаторские финансовые инструменты (многие из ко­торых предшествовали более поздним традиционным) были частью коммерческой жизни того времени. Б. Льюис описывает финан­совую систему той эпохи как «сложную систему чеков», а менял — как «неотъемлемую часть мусульманского рынка».

Интересно мнение А. Удовича, который показал, почему в ис­ламском обществе банков как институтов не возникло. Во-первых, финансы никогда не были автономны, а всегда были частью ком­мерческой деятельности. Во-вторых, финансовые отношения в ис­ламском мире в гораздо большей степени, чем в европейских стра­нах позднего Средневековья, были встроены в общинные связи. Напротив, западный банкинг возник как сочетание двух факторов: первый — потребности вечно бедных европейских правителей, вто­рой — создание капитала посредством вклада многих и предоставле­ния кредита немногим. Согласно А. Удовичу, в исламском мире су­ществовал явный разрыв между депозитом и кредитом, а в услугах финансового посредничества (иными словами, в конверсии депо­зитов в кредиты) не было необходимости: денежные средства здесь сдавались на хранение (в форме договора аль-вадиа), тогда как на Западе депозиты могли использоваться хранителями.

То есть в первом случае деньги должны были быть возвращены нетрону­тыми, а во втором — могли быть использованы для целей кредита. Кроме того, в исламском обществе ссуды правящим династиям принимали форму откупа от налогов, когда «лица, обладающие ликвидным капиталом, предположительно полученным из коммер­ческой прибыли, ссужали правительства в обмен на право собирать налоги с данного региона и за данный период».

Альмира Загировна Нагимова – Исламские финансы: история и современность: монография

Серия – «Научная мысль»

Издательство – «ИНФРА-М»

Москва – 2023 г. / 218 с.

DOI 10.12737/1921365

ISBN 978-5-16-018196-7 (print)

ISBN 978-5-16-111201-4 (online)

Альмира Загировна Нагимова – Исламские финансы: история и современность: монография – Содержание

Предисловие

Глава 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ

Глава 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ

Исламская концепция благотворительности

Российская практика закята и вакфа

Инновации в исламской благотворительности

Глава 3. ВОСПРИЯТИЕ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В СТРАНАХ СНГ: ДАННЫЕ ПО УЗБЕКИСТАНУ

Глава 4. ИСЛАМСКИЕ РЫНКИ КАПИТАЛА: НА ПРИМЕРЕ СУКУК

Динамика и структура рынка сукук

Ценообразование на рынке сукук

Дефолты и реструктуризации сукук

Покупатели сукук

Зеленые сукук

Риски и перспективы рынка сукук

Малайзия на рынке сукук

Страны Персидского залива на рынке сукук

Индонезия на рынке сукук

Турция на рынке сукук

Пакистан на рынке сукук

Африканские страны на рынке сукук

Судан

Нигерия

Южная Африка

Немусульманские страны на исламских рынках капитала

Американские компании

Великобритания

Гонконг

Европа

Многосторонние организации

Страны СНГ на рынке сукук

Глава 5. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ МАЛАЙЗИИ В РАЗВИТИИ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА