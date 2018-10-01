Перед Вами - комментарий к еврейским корням Деяний, имею щ ий цель показать еврейские корни Нового Завета. Он задумывался как дополнение к Комментарию к Еврейскому Новому Завету Давида Стерна. Комментарий рассчитан на христиан, интересующихся еврейскими корнями Нового Завета. Цитаты приводятся в нем по Синодальному переводу, с уточнениями, где это необходимо. Автор благодарит Всевышнего за Его помощь, а также всех, кто давал ценные замечания. Хотелось бы дать понимание основных моментов еврейских корней христианства.

Еврейские корни христианства. В Брит Хадаша (Новом Завете) рассказывается, как Йешуа (Иисус) спрашивал Своих учеников о том, за кого люди почитали Его: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.» (Мф. 16:13-14). Затем Йешуа спрашивает, за кого почитают Его сами ученики: «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго.» (Мф. 16:15-16)

Если мы обратимся к Греческому лексикону Стронга, то увидим, что греческое слово, переведенное на русский - Христос, означает: Помазанный, соответствует еврейскому - Машиах (Мессия). Таким образом, Петр имел в виду, что Йешуа — это Мессия еврейского народа, о Котором говорили пророки. На Нем исполнились пророчества Танаха (Ветхого Завета). Йешуа пришел "к потерянным овцам дома Израилева". «... Я послан только к потерянным овцам дома Израилева.» (Мф. 15:24).

«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к потерянным овцам дома Израилева;» (Мф. 10:5-6). Позднее Благая Весть стала достигать и неевреев. Первым из уверовавших неевреев был Корнилий (подробнее - см. Деяния, главу 10). Сейчас давайте обратимся к 11-й главе Послания к Римлянам. Рабби Шауль (апостол Павел) говорит, что к маслине (Израилю) привиты уверовавшие неевреи. И предупреждает их не превозноситься перед евреями:

Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился посреди мест их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] не ты корень держишь, но корень тебя. (Рим. 11:16-18)

Апостолы и другие первые ученики Йешуа были евреями. В Деяниях мы можем узнать о количестве первых еврейских верующих в Йешуа (см. ниже).

В настоящее время также есть много евреев, уверовших в Йешуа Мессию. И задача всех верующих в Мессию - делиться Благой Вестью:

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. (Рим. 1:16)

11 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. (Рим. 11:11)

Йешуа — имя Иисуса "Имя Йешуа было пятым по счету среди самых распространенных еврейских имен, 4 из 28 первосвященников во время Иисуса имели имя Йешуа."

"... почти 90% или более высказываний Иисуса имели параллели в иудейском учении того времени." По данным проф. Роберта Фанка, только менее чем 25% слов (высказываний) были новыми для иудеев. (Robert Funk of the Jesus Seminar quoted in the Los Angeles Times, 5 March 1989. Подробнее: Jonathan Went. JESUS THE JEW http://www.leaderu.com/theology/jesusjew.html#N_37 на англ.)

Владислав Нагирнер - Еврейские корни книги «Деяния апостолов» - Комментарий

Издательство — Середняк Т. К. — 225 с.

Днепр — 2018 г.

ISBN 978-617-7696-48-2

Владислав Нагирнер - Еврейские корни книги «Деяния апостолов» - Комментарий - Родиться свыше

Один из иудейских начальников, Никодим, сказал Йешуа (Иисусу): "Равви! Мы знаем, что Ты учитель, при ш ед ш ий от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог."Йешуа отвечает ему: "истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия." Никодим не понял слова Йешуа и спрашивает Его: "как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? " Йешуа начал отвечать ему: "истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа." Никодим снова спрашивает: "как это может быть?" Йешуа отвечает ему: "ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете. Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду говорить вам о небесном? " Об этом мы можем прочитать в 3-й главе Евангелия от Иоанна. Почему Йешуа говорит так: "ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь?"

Что мог знать Никодим из Танаха? «ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих.» (Ис. 44:3) Раши понимал так: "ибо Я изолью воды на жаждущее: Как Я изолью воду на жаждущее, так Я изолью Мой Дух на твое племя." (Комментарий Раши http://www.chabad.org/library/bible cdo/aid/15975/showrashi/true) «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.» (Иез. 36:25-27) "чистая вода: Я искуплю вас и удалю ваши нечистоты с помощью окропления водой для очищения, которая удалит (даже наивысшую степень) нечистоты..." (комментарий Раши http://www.chabad.org/library/bible cdo/aid/16134/showrashi/true)

Для рождения свыше необходимо:

1) «сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3:8);

2) Знать Священные Писания;

3) Уверовать в Мессию Йешуа (Иисуса)

Мы с вами рождены свыше? Как об этом узнать? По плоду Духа. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. <...>» (Гал. 5:22-23)

Традиция. В традиции рожденным заново считали:

прозелита: «Реш Лакиш... сказал: прозелит словно новорожденный ребенок”» (Йевамот 62а) (похожее утверждение - у раби Йоси (Йевамот 48б));

светского еврея, который позднее стал ортодоксальным иудеем, или еврея, отступившего от заповедей и затем сделавшего тшуву. Его называют бааль- тшува (господин покаяния);

еврея, прошедшего бар-мицву («сын заповеди» - обряд совершеннолетия) (с 13-го в.);

еврея, который женился;

еврея, который стал раввином;

еврея, ставшего царем.

Хасидизм . Родиться заново

"Каванот" при погружении в микву. Благодаря тому, что человек погружается в миквэ, приходит падение ко всем его ненавистникам и исчезают все беды и препятствия, мешающие ему в служении Всевышнему. Ведь, погружаясь в миквэ, человек подчиняет себя Всевышнему совершенно - в самоотверженности, которая есть основа полноты желания в святости, поскольку для осуществления желания в святости необходимо стремление чрезвычайно сильное, т.е. самоотверженность. И это есть аспект погружения в миквэ. И поэтому, когда человек погружается в миквэ и вода смыкается над ним, он поручает свою душу Всевышнему Благословенному и связывает себя с Ним, Благословенным, всей силой желания и стремления к святости.

И это - основа его каваны (намерения) при погружении: удостоится привлечь к себе, благодаря этому, дух обновления в святости. И тогда таким образом он включается в корень Высшего духа святости, который есть аспект "руах Элоким мэрахефет аль пнэй а маим ". И благодаря всему этому он удостаивается реализовать в себе обновлённый дух святости. И это, само собой, приводит к падению и исчезновению всех его ненавистников и противников, которые, в основном, и препятствуют реализации его потенциала святости. И об этом намекает пророк (Ирмия 17,13): "Б-г - миквэ Израиля. Все оставляющие Тебя будут посрамлены, а те, которые отворачиваются от меня, будут занесены (обречены) - в землю, ибо оставили они Б-га, источник воды живой" (как поясняется всё это в первоисточнике). (Законы кошерования сосудов 4;20) («Эцот яшарот» - «Прямые советы») (http://rabv-nahman.liveiournal.com)

«Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.» (Деян. 1:6-8) Воскресший Мессия не отвечает им, что они хотят, а говорит им то, что им нужно знать: о силе Святого Духа, чтобы быть свидетелями великих и чудных дел Божьих! Исполнили ли ученики Йешуа Его повеление? В точности! 1-7 главы Деяний — ученики Йешуа были свидетелями в Иерусалиме, 8-9 главы Деяний — они были свидетелями в Иудее и Самарии, 10-ая глава и далее — свидетели по всей земле . не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? - Каковы были мессианские ожидания иудеев в эпоху Второго Храма?

В одном из древних источников - Псалмах Соломона - сказано: 21 Призри на них, Господи, и восставь им царя их, сына Давидова, в тот час, который Ты знаешь, Боже, да царствует он над Израилем, отроком Твоим. 22 И препояшь его силою поражать правителей неправедных. Да очистит он Иерусалим от язычников, топчущих город на погибель. 23 В премудрости и справедливости да изгонит он грешников от наследия Твоего, да искоренит гордыню грешников, подобно сосудам глиняным 24 сокрушит жезлом железным всякое упорство их. Да погубит он язычников беззаконных словами уст своих, 25 угрозою его побегут язычники от лица его, и обличит он грешников словом сердца их. 26 И соберёт он народ святой, и возглавит его в справедливости, и будет судить колена народа, освящённого Господом Богом его. 27 И не позволит он поселиться среди них неправедности, и не будет с ними никакой человек, ведающий зло.

Ибо он будет знать, что все они - сыны Бога их, 28 и разделит он их по коленам их на земле. Ни переселенец, ни чужеродный не поселятся с ними более. 29 Будет судить он народы и племена в премудрости и справедливости его. 30 И возьмёт он народы язычников служить ему под игом его, и прославит он Господа в очах всей земли, и очистит он Иерусалим, освятив его, как был он в начале. 31 Придут племена от края земли, дабы видеть славу его, неся в дар истомленных сынов Иерусалима, и дабы видеть славу Господа, которою прославил Он эту землю; 32 и сам справедливый царь научен будет Богом о них. И нет неправедности во дни его среди них, ибо все святы, а царь их - помазанник Господень. (Псалмы Соломона, глава 17 http://manuscript-bible.ru/RSV/80.html)

Небольшая цитата из Краткой Еврейской Энциклопедии: Еще в библейской книге Зхария упоминаются две мессианские фигуры: первосвященник и царь. Эта идея сохранилась в раввинистической литературе, где праведный священник (кохен цедек) иногда упоминается вместе с царем-Мессией из дома Давида. Эти две фигуры (священник и царь) играли важную роль в эсхатологии Кумранской общины (см. также Мёртвого моря свитки); наряду с ними упоминался пророк эсхатологических времен. Три мессианские фигуры символизируют три функции идеального еврейского государства — царство, священничество и пророчество (I Макк. 14:41). Постепенно образ Мессии-царя вытеснил остальные мессианские образы, чему способствовало упоминание эсхатологического царя из дома Давида в книгах Библии.

Более детальное описание царя-Мессии содержится в псевдоэпиграфической книге Эноха, а также в прорицаниях так называемой «еврейской Сивиллы» (около 140 г. до н. э.). Со времени принятия царского титула Аристобулом I в апокрифической литературе (см. Апокрифы и псевдоэпиграфы) начинает превалировать идея царя-Мессии из дома Давида (в противовес узурпаторам). В эпоху римского завоевания образ царя из дома Давида становится единственным образом Мессии. Он фигурирует в 4-й книге Эзры, сирийском Апокалипсисе Баруха (см. Апокалиптическая литература). <...> Законоучители Талмуда разработали представление о Мессии как о царе, который принесет Израилю искупление и будет править им в конце времен.

Он будет орудием установления царства Божия. Царь-Мессия именуется малка мешиха (по-арамейски) бен Давид или машиах бен Давид. Время избавления называется йемот ха-машиах(дни Мессии ). С приходом Мессии должны сбыться библейские пророчества: Мессия победит врагов Израиля, вернет народу его землю, примирит его с Богом и принесет ему духовное и физическое благоденствие. Мессия будет пророком, воином, судьей, царем и учителем Торы.<...> Мессия может явиться в смиренном обличье, верхом на осле (ср. Зх. 9:9), или триумфатором, восседающим на тучах (ср. Дан. 7:13).