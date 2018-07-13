Репрессии в отношении русско-украинских штундистов и баптистов особенно усилились с начала 1880-х годов. Это было так называемое «победоносцевское время» (по имени обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, ярого гонителя христиан). Собрания верующих стали подвергаться нападениям бесчинствующих односельчан во главе с сотскими и старостами. Молящихся насильственно выбрасывали из домов, где они собирались, избивали кольями и камнями. Жалобы властям оставались без ответа.

Но в этих испытаниях закалялась стойкость верующих, они научались не только веровать, но и страдать за Христа. Александр Нагирняк. Несмотря на гонения, на собраниях Любомирской общины бывало до трехсот слушателей. Община построила молитвенный дом, но он был опечатан и затем разорен. Тогда Рябошапка решил построить клуню для собраний на своей усадьбе. При материальной помощи В. Пашкова клуня была построена. В 1886 году И. Рябошапка, а также М. Ратушный и Т. Хлыстун были взяты под надзор полиции и местных властей без права выезда.

Однако угрозы и преследования не могли остановить ревностного благовестника: он продолжал свое служение нелегально. При малейшей возможности Рябошапка посещал общины, ночью проповедовал и совершал крещения. Так, при посещении Волынской губернии день он проводил в стогу сена, а ночью, сопровождаемый местными жителями, свидетельствовал о Господе в каком-либо крестьянском доме.

Нагирняк Александр - Подвижники веры

К. : ООО «Книгоноша», 2014. 308 с.

Серия: «Национальные евангельские авторы»

ISBN 978-966-2615-81-4

Нагирняк Александр - Подвижники веры - Содержание

Предисловие

Раздел 1 НОСИТЕЛИ ВЕРЫ

АПОСТОЛ БАПТИЗМА В УКРАИНЕ (Иван Григорьевич Рябошапка)

БАПТИСТСКИЙ СОЛОМОН (Дей Иванович Мазаев)

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ВЕРНЫХ (Василий Васильевич Иванов (Клышников))

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ (Вильгельм Андреевич Фетлер)

ПЕРВЫЙ ДИАКОН (Андрей Маркович Мазаев)

ЕПИСКОП УКРАИНЫ (Федор Прохорович Балихин)

СЛУЖИТЕЛЬ УКРАИНСКОГО БРАТСТВА (Дементий Алексеевич Правоверов)

ЗА УБЕЖДЕНИЯ (Михаил Данилович Тимошенко)

БАПТИСТСКИЙ САМОРОДОК (Павел Яковлевич Дацко)

РУКОВОДИТЕЛЬ УКРАИНСКИХ БАПТИСТОВ (Андрей Прокофьевич Костюков)

ДОБРЫЙ ВОИН ХРИСТА (Алексей Маркович Букреев)

ЗАЩИТНИК ИСТИНЫ (Николай Иванович Зюбанов)

ВЕРНЫЙ ДО КОНЦА (Роман Демьянович Хомяк)

ТРЕТИЙ ПРЕСВИТЕР (Андрей Николаевич Нестеренко)

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ (Отто Кухмана)

ЗАЩИТНИК ГОНИМЫХ (Иван Ефремович Прицкау)

Раздел 2 ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ

ПРЕДВЕСТНИК ПРОБУЖДЕНИЯ (Алексей Федорович Прокофьев)

БАПТИСТСКИЙ ПРЕСВИТЕР (Алексей Федотович Зернов)

ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК (Петр Иванович Чекмарев)

УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ (Николай Васильевич Мазаев)

САМОБЫТНЫЙ БОГОСЛОВ (Александр Владимирович Дудник)

СКРОМНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ХРИСТА (Михаил Тимофеевич Шаптала)

ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ (Алексей Гаврилович Бринза)

ПАСТОР-УЧИТЕЛЬ (Василий Савич Жалобнюк)

Раздел 3 ДЕЯНИЯ ВЕРЫ НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОГО БАПТИЗМА

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ И ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКО-УКРАИНСКОГО ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОМ БРАТСТВЕ

ТРИ ЛИЧНОСТИ. Служители, оказавшие особенное влияние на вероучение и практику баптистских церквей

БЛАГОВЕСТИЕ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА

ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД БРАТСТВА

БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ БАПТИСТОВ В МОСКВЕ В 1927-1929 ГОДАХ

ПЕРВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Нагирняк Александр - Подвижники веры - Предисловие

Эта книга посвящена известным и малоизвестным труженикам евангельско-баптистского братства, которые отдали свою жизнь на служение Богу. Возвещая евангельскую истину, борясь и страдая за правду, они оставили добрый пример аая следующих поколений христиан и заслужили нашу добрую память: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7).

Первый раздел этой книги рассказывает о подвижниках Божьих, которые несли живую веру народам нашей страны. Они шли от деревни к деревне, от города к городу, открывали церкви, основывали союзы, чтобы проповедовать Евангелие погибающим грешникам Когда пришли времена гонений, они понесли свою веру в тюрьмы и лагеря и до конца оказались верными своему призванию. Мы с полным основанием можем подражать их ревности и самопожертвованию.

Второй раздел посвящен труженикам, которые в условиях атеистической советской действительности и постоянного давления на Церковь оставались хранителями веры, духовными преемниками первопроходцев евангельско-баптистского движения. Многие из них не занимали высоких постов в братстве, были гонимы миром и страдали от лжебратьев, но вклад, который они внесли в дело сохранения правды Божьей, трудно переоценить. Сегодня их добрые имена возвращаются к нам.

Третий раздел содержит повествования об отдельных моментах нашей истории, усилиях и стараниях, порой не вполне осуществленных, но которые можно назвать деяниями веры. Они вдохновлялись верой, предпринимались на основании веры и без веры были бы совершенно невозможны.