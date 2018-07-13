Нагирняк - Подвижники веры
Репрессии в отношении русско-украинских штундистов и баптистов особенно усилились с начала 1880-х годов. Это было так называемое «победоносцевское время» (по имени обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, ярого гонителя христиан). Собрания верующих стали подвергаться нападениям бесчинствующих односельчан во главе с сотскими и старостами. Молящихся насильственно выбрасывали из домов, где они собирались, избивали кольями и камнями. Жалобы властям оставались без ответа.
Но в этих испытаниях закалялась стойкость верующих, они научались не только веровать, но и страдать за Христа. Александр Нагирняк. Несмотря на гонения, на собраниях Любомирской общины бывало до трехсот слушателей. Община построила молитвенный дом, но он был опечатан и затем разорен. Тогда Рябошапка решил построить клуню для собраний на своей усадьбе. При материальной помощи В. Пашкова клуня была построена. В 1886 году И. Рябошапка, а также М. Ратушный и Т. Хлыстун были взяты под надзор полиции и местных властей без права выезда.
Однако угрозы и преследования не могли остановить ревностного благовестника: он продолжал свое служение нелегально. При малейшей возможности Рябошапка посещал общины, ночью проповедовал и совершал крещения. Так, при посещении Волынской губернии день он проводил в стогу сена, а ночью, сопровождаемый местными жителями, свидетельствовал о Господе в каком-либо крестьянском доме.
Нагирняк Александр - Подвижники веры
К. : ООО «Книгоноша», 2014. 308 с.
Серия: «Национальные евангельские авторы»
ISBN 978-966-2615-81-4
Нагирняк Александр - Подвижники веры - Содержание
Предисловие
Раздел 1 НОСИТЕЛИ ВЕРЫ
- АПОСТОЛ БАПТИЗМА В УКРАИНЕ (Иван Григорьевич Рябошапка)
- БАПТИСТСКИЙ СОЛОМОН (Дей Иванович Мазаев)
- ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ВЕРНЫХ (Василий Васильевич Иванов (Клышников))
- САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ (Вильгельм Андреевич Фетлер)
- ПЕРВЫЙ ДИАКОН (Андрей Маркович Мазаев)
- ЕПИСКОП УКРАИНЫ (Федор Прохорович Балихин)
- СЛУЖИТЕЛЬ УКРАИНСКОГО БРАТСТВА (Дементий Алексеевич Правоверов)
- ЗА УБЕЖДЕНИЯ (Михаил Данилович Тимошенко)
- БАПТИСТСКИЙ САМОРОДОК (Павел Яковлевич Дацко)
- РУКОВОДИТЕЛЬ УКРАИНСКИХ БАПТИСТОВ (Андрей Прокофьевич Костюков)
- ДОБРЫЙ ВОИН ХРИСТА (Алексей Маркович Букреев)
- ЗАЩИТНИК ИСТИНЫ (Николай Иванович Зюбанов)
- ВЕРНЫЙ ДО КОНЦА (Роман Демьянович Хомяк)
- ТРЕТИЙ ПРЕСВИТЕР (Андрей Николаевич Нестеренко)
- ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ (Отто Кухмана)
- ЗАЩИТНИК ГОНИМЫХ (Иван Ефремович Прицкау)
Раздел 2 ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ
- ПРЕДВЕСТНИК ПРОБУЖДЕНИЯ (Алексей Федорович Прокофьев)
- БАПТИСТСКИЙ ПРЕСВИТЕР (Алексей Федотович Зернов)
- ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК (Петр Иванович Чекмарев)
- УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ (Николай Васильевич Мазаев)
- САМОБЫТНЫЙ БОГОСЛОВ (Александр Владимирович Дудник)
- СКРОМНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ХРИСТА (Михаил Тимофеевич Шаптала)
- ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ (Алексей Гаврилович Бринза)
- ПАСТОР-УЧИТЕЛЬ (Василий Савич Жалобнюк)
Раздел 3 ДЕЯНИЯ ВЕРЫ НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОГО БАПТИЗМА
- СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ И ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКО-УКРАИНСКОГО ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ
- МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОМ БРАТСТВЕ
- ТРИ ЛИЧНОСТИ. Служители, оказавшие особенное влияние на вероучение и практику баптистских церквей
- БЛАГОВЕСТИЕ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА
- ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД БРАТСТВА
- БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ БАПТИСТОВ В МОСКВЕ В 1927-1929 ГОДАХ
- ПЕРВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
Нагирняк Александр - Подвижники веры - Предисловие
Эта книга посвящена известным и малоизвестным труженикам евангельско-баптистского братства, которые отдали свою жизнь на служение Богу. Возвещая евангельскую истину, борясь и страдая за правду, они оставили добрый пример аая следующих поколений христиан и заслужили нашу добрую память: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7).
Первый раздел этой книги рассказывает о подвижниках Божьих, которые несли живую веру народам нашей страны. Они шли от деревни к деревне, от города к городу, открывали церкви, основывали союзы, чтобы проповедовать Евангелие погибающим грешникам Когда пришли времена гонений, они понесли свою веру в тюрьмы и лагеря и до конца оказались верными своему призванию. Мы с полным основанием можем подражать их ревности и самопожертвованию.
Второй раздел посвящен труженикам, которые в условиях атеистической советской действительности и постоянного давления на Церковь оставались хранителями веры, духовными преемниками первопроходцев евангельско-баптистского движения. Многие из них не занимали высоких постов в братстве, были гонимы миром и страдали от лжебратьев, но вклад, который они внесли в дело сохранения правды Божьей, трудно переоценить. Сегодня их добрые имена возвращаются к нам.
Третий раздел содержит повествования об отдельных моментах нашей истории, усилиях и стараниях, порой не вполне осуществленных, но которые можно назвать деяниями веры. Они вдохновлялись верой, предпринимались на основании веры и без веры были бы совершенно невозможны.
Спасибо. Историю героев веры нужно хотя бы знать.
Вспомним историю фараона, "не знавшего Иосифа" - он плохо кончил )
Спасибо. Книга очень пригодилась.
спасибо