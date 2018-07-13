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Нагирняк - Подвижники веры

Нагирняк Александр - Подвижники веры
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services
Репрессии в отношении русско-украинских штундистов и баптистов особенно усилились с начала 1880-х годов. Это было так называемое «победоносцевское время» (по имени обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, ярого гонителя христиан). Собрания верующих стали подвергаться нападениям бесчинствующих односельчан во главе с сотскими и старостами. Молящихся насильственно выбрасывали из домов, где они собирались, избивали кольями и камнями. Жалобы властям оставались без ответа.
Но в этих испытаниях закалялась стойкость верующих, они научались не только веровать, но и страдать за Христа. Александр Нагирняк. Несмотря на гонения, на собраниях Любомирской общины бывало до трехсот слушателей. Община построила молитвенный дом, но он был опечатан и затем разорен. Тогда Рябошапка решил построить клуню для собраний на своей усадьбе. При материальной помощи В. Пашкова клуня была построена. В 1886 году И. Рябошапка, а также М. Ратушный и Т. Хлыстун были взяты под надзор полиции и местных властей без права выезда.
Однако угрозы и преследования не могли остановить ревностного благовестника: он продолжал свое служение нелегально. При малейшей возможности Рябошапка посещал общины, ночью проповедовал и совершал крещения. Так, при посещении Волынской губернии день он проводил в стогу сена, а ночью, сопровождаемый местными жителями, свидетельствовал о Господе в каком-либо крестьянском доме.

Нагирняк Александр - Подвижники веры

К. : ООО «Книгоноша», 2014. 308 с.
Серия: «Национальные евангельские авторы»
ISBN 978-966-2615-81-4

Нагирняк Александр - Подвижники веры - Содержание

Предисловие
Раздел 1 НОСИТЕЛИ ВЕРЫ
  • АПОСТОЛ БАПТИЗМА В УКРАИНЕ (Иван Григорьевич Рябошапка)
  • БАПТИСТСКИЙ СОЛОМОН (Дей Иванович Мазаев)
  • ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ВЕРНЫХ (Василий Васильевич Иванов (Клышников))
  • САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ (Вильгельм Андреевич Фетлер)
  • ПЕРВЫЙ ДИАКОН (Андрей Маркович Мазаев)
  • ЕПИСКОП УКРАИНЫ (Федор Прохорович Балихин)
  • СЛУЖИТЕЛЬ УКРАИНСКОГО БРАТСТВА (Дементий Алексеевич Правоверов)
  • ЗА УБЕЖДЕНИЯ (Михаил Данилович Тимошенко)
  • БАПТИСТСКИЙ САМОРОДОК (Павел Яковлевич Дацко)
  • РУКОВОДИТЕЛЬ УКРАИНСКИХ БАПТИСТОВ (Андрей Прокофьевич Костюков)
  • ДОБРЫЙ ВОИН ХРИСТА (Алексей Маркович Букреев)
  • ЗАЩИТНИК ИСТИНЫ (Николай Иванович Зюбанов)
  • ВЕРНЫЙ ДО КОНЦА (Роман Демьянович Хомяк)
  • ТРЕТИЙ ПРЕСВИТЕР (Андрей Николаевич Нестеренко)
  • ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ (Отто Кухмана)
  • ЗАЩИТНИК ГОНИМЫХ (Иван Ефремович Прицкау)
Раздел 2 ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ
  • ПРЕДВЕСТНИК ПРОБУЖДЕНИЯ (Алексей Федорович Прокофьев)
  • БАПТИСТСКИЙ ПРЕСВИТЕР (Алексей Федотович Зернов)
  • ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК (Петр Иванович Чекмарев)
  • УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ (Николай Васильевич Мазаев)
  • САМОБЫТНЫЙ БОГОСЛОВ (Александр Владимирович Дудник)
  • СКРОМНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ХРИСТА (Михаил Тимофеевич Шаптала)
  • ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ (Алексей Гаврилович Бринза)
  • ПАСТОР-УЧИТЕЛЬ (Василий Савич Жалобнюк)
Раздел 3 ДЕЯНИЯ ВЕРЫ НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОГО БАПТИЗМА
  • СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ И ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКО-УКРАИНСКОГО ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ
  • МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОМ БРАТСТВЕ
  • ТРИ ЛИЧНОСТИ. Служители, оказавшие особенное влияние на вероучение и практику баптистских церквей
  • БЛАГОВЕСТИЕ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА
  • ДУХОВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД БРАТСТВА
  • БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ БАПТИСТОВ В МОСКВЕ В 1927-1929 ГОДАХ
  • ПЕРВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Нагирняк Александр - Подвижники веры - Предисловие

Эта книга посвящена известным и малоизвестным труженикам евангельско-баптистского братства, которые отдали свою жизнь на служение Богу. Возвещая евангельскую истину, борясь и страдая за правду, они оставили добрый пример аая следующих поколений христиан и заслужили нашу добрую память: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7).
Первый раздел этой книги рассказывает о подвижниках Божьих, которые несли живую веру народам нашей страны. Они шли от деревни к деревне, от города к городу, открывали церкви, основывали союзы, чтобы проповедовать Евангелие погибающим грешникам Когда пришли времена гонений, они понесли свою веру в тюрьмы и лагеря и до конца оказались верными своему призванию. Мы с полным основанием можем подражать их ревности и самопожертвованию.
Второй раздел посвящен труженикам, которые в условиях атеистической советской действительности и постоянного давления на Церковь оставались хранителями веры, духовными преемниками первопроходцев евангельско-баптистского движения. Многие из них не занимали высоких постов в братстве, были гонимы миром и страдали от лжебратьев, но вклад, который они внесли в дело сохранения правды Божьей, трудно переоценить. Сегодня их добрые имена возвращаются к нам.
Третий раздел содержит повествования об отдельных моментах нашей истории, усилиях и стараниях, порой не вполне осуществленных, но которые можно назвать деяниями веры. Они вдохновлялись верой, предпринимались на основании веры и без веры были бы совершенно невозможны.
Views 636
Rating 4.9 / 5
Added 13.07.2018
Author brat Andron
Rate this publication:
4.9/5 (8)

Comments (3 comments)

B
brat Eduard 5 years ago

Спасибо. Историю героев веры нужно хотя бы знать.
Вспомним историю фараона, "не знавшего Иосифа" - он плохо кончил )
B
brat Eduard 5 years ago

Спасибо. Книга очень пригодилась.
G
gios76 8 years ago

спасибо

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