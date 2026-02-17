Наговицын - Тайны мифологии славян

Наговицын - Тайны мифологии славян
Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Технологии культуры (10 books)

Книга Алексея Наговицына «Тайны мифологии славян» представляет собой масштабное исследование духовного наследия древних славян, в котором автор предпринимает попытку реконструировать целостную космогоническую систему наших предков. Основное внимание в работе уделяется не просто описанию пантеона богов, а выявлению глубинных философских и магических смыслов, скрытых за мифологическими сюжетами.

Автор подробно разбирает структуру славянского мироздания, анализируя понятия Прави, Яви и Нави как трех уровней бытия. Наговицын исследует символику Мирового Древа, календарные циклы и солярные культы, показывая, как мифология определяла жизненный уклад и ритуальную практику славян. Особый интерес представляют главы, посвященные семантике оберегов, сакральной геометрии древних капищ и этимологии имен божеств, таких как Род, Перун, Велес и Макошь.

Методология автора базируется на сравнительном анализе фольклора, археологических находок и лингвистических данных. Наговицын стремится очистить славянскую мифологию от позднейших наслоений и кабинетных вымыслов, предлагая читателю взгляд на веру древних славян как на сложную и логически завершенную систему знаний о человеке и Вселенной. Книга ориентирована на тех, кто интересуется историей религий, этнографией и подлинными корнями славянской идентичности.

Наговицын Алексей - Тайны мифологии славян

М.: Академический Проект, 2020, 511 с.

Технологии культуры

ISBN 978-5-8291-3419-8

Наговицын Алексей - Тайны мифологии славян - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1 РИТМО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ МИФОЛОГИИ И ФОЛЬКЛОРА

  • Глава 1 Предпосылки использования ритмо-фонетики в изучении культурной традиции

  • Глава 2 Смысловое (когнитивное) значение фонетических и графических знаков (звуков и букв) русского языка

ЧАСТЬ 2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНКЦИЙ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ

  • Глава 1 Основные философские понятия славянской традиции

  • Глава 2 Цветовосприятие в мировоззрении славян

  • Глава 3 Божественные персонажи пантеона

  • Глава 4 Другие мифологические персонажи славянской традиции

  • Глава 5 Реконструкция пантеона русских (славянских) богов

ЧАСТЬ 3 ЭЛЕМЕНТЫ КОСМОГОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЛАВЯН. ПРОТИВОБОРСТВО ВЕРХА И НИЗА

  • Глава 1 Образ бога-трикстера как индикатор социальных изменений

  • Глава 2 Велес и Перун

  • Глава 3 Громовники индоевропейцев и их оружие

  • Глава 4 Зооморфные представления о богах

ЧАСТЬ 4 ФИННО-КАРЕЛЬСКАЯ И СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИИ КАК РОДСТВЕННЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

  • Глава 1 Небесный мир

  • Глава 2 Мифы о сотворении мира

  • Глава 3 Море

  • Глава 4 Земля

  • Глава 5 Мир смерти

  • Глава 6 Боги и культурные герои — устроители земли

  • Глава 7 Обожествленные предки

  • Глава 8 Хозяйство

  • Глава 9 Обереги

  • Глава 10 Одежда финнов и карел как обережная защита

  • Глава 11 Магия финно-карел и саамов

  • Глава 12 Мифология и картина мира у саамов

ЧАСТЬ 5 ОТРАЖЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

  • Глава 1 Анализ сказочных текстов как носителей древних мифологических представлений

  • Глава 2 Отражение мифологических представлений славян в народных праздниках и играх

  • Глава 3 Отражение мифологической картины мира славян в народной игрушке

ЧАСТЬ 6 ЗООМОРФНАЯ И РАСТИТЕЛЬНАЯ СИМВОЛОГИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

  • Глава 1 Символика гадов и рыб

  • Глава 2 Символика насекомых

  • Глава 3 Символика диких животных

  • Глава 4 Символика домашних животных

  • Глава 5 Символика птиц

  • Глава 6 Символика деревьев

  • Глава 7 Символика кустарников, трав и цветов

  • Глава 8 Грибы

ЧАСТЬ 7 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ (АВТОРСКАЯ) РЕКОНСТРУКЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

  • Глава 1 Роль женщины в славянском фольклоре (Славянская любовная магия)

  • Глава 2 Реконструкция мифа о Творении мира

  • Глава 3 Кощуны

Библиография

