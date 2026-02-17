Наговицын - Тайны мифологии славян
Книга Алексея Наговицына «Тайны мифологии славян» представляет собой масштабное исследование духовного наследия древних славян, в котором автор предпринимает попытку реконструировать целостную космогоническую систему наших предков. Основное внимание в работе уделяется не просто описанию пантеона богов, а выявлению глубинных философских и магических смыслов, скрытых за мифологическими сюжетами.
Автор подробно разбирает структуру славянского мироздания, анализируя понятия Прави, Яви и Нави как трех уровней бытия. Наговицын исследует символику Мирового Древа, календарные циклы и солярные культы, показывая, как мифология определяла жизненный уклад и ритуальную практику славян. Особый интерес представляют главы, посвященные семантике оберегов, сакральной геометрии древних капищ и этимологии имен божеств, таких как Род, Перун, Велес и Макошь.
Методология автора базируется на сравнительном анализе фольклора, археологических находок и лингвистических данных. Наговицын стремится очистить славянскую мифологию от позднейших наслоений и кабинетных вымыслов, предлагая читателю взгляд на веру древних славян как на сложную и логически завершенную систему знаний о человеке и Вселенной. Книга ориентирована на тех, кто интересуется историей религий, этнографией и подлинными корнями славянской идентичности.
Наговицын Алексей - Тайны мифологии славян
М.: Академический Проект, 2020, 511 с.
Технологии культуры
ISBN 978-5-8291-3419-8
Наговицын Алексей - Тайны мифологии славян - Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1 РИТМО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ МИФОЛОГИИ И ФОЛЬКЛОРА
Глава 1 Предпосылки использования ритмо-фонетики в изучении культурной традиции
Глава 2 Смысловое (когнитивное) значение фонетических и графических знаков (звуков и букв) русского языка
ЧАСТЬ 2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНКЦИЙ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ
Глава 1 Основные философские понятия славянской традиции
Глава 2 Цветовосприятие в мировоззрении славян
Глава 3 Божественные персонажи пантеона
Глава 4 Другие мифологические персонажи славянской традиции
Глава 5 Реконструкция пантеона русских (славянских) богов
ЧАСТЬ 3 ЭЛЕМЕНТЫ КОСМОГОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЛАВЯН. ПРОТИВОБОРСТВО ВЕРХА И НИЗА
Глава 1 Образ бога-трикстера как индикатор социальных изменений
Глава 2 Велес и Перун
Глава 3 Громовники индоевропейцев и их оружие
Глава 4 Зооморфные представления о богах
ЧАСТЬ 4 ФИННО-КАРЕЛЬСКАЯ И СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИИ КАК РОДСТВЕННЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Глава 1 Небесный мир
Глава 2 Мифы о сотворении мира
Глава 3 Море
Глава 4 Земля
Глава 5 Мир смерти
Глава 6 Боги и культурные герои — устроители земли
Глава 7 Обожествленные предки
Глава 8 Хозяйство
Глава 9 Обереги
Глава 10 Одежда финнов и карел как обережная защита
Глава 11 Магия финно-карел и саамов
Глава 12 Мифология и картина мира у саамов
ЧАСТЬ 5 ОТРАЖЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
Глава 1 Анализ сказочных текстов как носителей древних мифологических представлений
Глава 2 Отражение мифологических представлений славян в народных праздниках и играх
Глава 3 Отражение мифологической картины мира славян в народной игрушке
ЧАСТЬ 6 ЗООМОРФНАЯ И РАСТИТЕЛЬНАЯ СИМВОЛОГИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Глава 1 Символика гадов и рыб
Глава 2 Символика насекомых
Глава 3 Символика диких животных
Глава 4 Символика домашних животных
Глава 5 Символика птиц
Глава 6 Символика деревьев
Глава 7 Символика кустарников, трав и цветов
Глава 8 Грибы
ЧАСТЬ 7 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ (АВТОРСКАЯ) РЕКОНСТРУКЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДРЕВНИХ СЛАВЯН
Глава 1 Роль женщины в славянском фольклоре (Славянская любовная магия)
Глава 2 Реконструкция мифа о Творении мира
Глава 3 Кощуны
Библиография
