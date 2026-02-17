Наговицын - Тайны мифологии славян

Книга Алексея Наговицына «Тайны мифологии славян» представляет собой масштабное исследование духовного наследия древних славян, в котором автор предпринимает попытку реконструировать целостную космогоническую систему наших предков. Основное внимание в работе уделяется не просто описанию пантеона богов, а выявлению глубинных философских и магических смыслов, скрытых за мифологическими сюжетами.

Автор подробно разбирает структуру славянского мироздания, анализируя понятия Прави, Яви и Нави как трех уровней бытия. Наговицын исследует символику Мирового Древа, календарные циклы и солярные культы, показывая, как мифология определяла жизненный уклад и ритуальную практику славян. Особый интерес представляют главы, посвященные семантике оберегов, сакральной геометрии древних капищ и этимологии имен божеств, таких как Род, Перун, Велес и Макошь.

Методология автора базируется на сравнительном анализе фольклора, археологических находок и лингвистических данных. Наговицын стремится очистить славянскую мифологию от позднейших наслоений и кабинетных вымыслов, предлагая читателю взгляд на веру древних славян как на сложную и логически завершенную систему знаний о человеке и Вселенной. Книга ориентирована на тех, кто интересуется историей религий, этнографией и подлинными корнями славянской идентичности.

Наговицын Алексей - Тайны мифологии славян

М.: Академический Проект, 2020, 511 с.

Технологии культуры

ISBN 978-5-8291-3419-8

Наговицын Алексей - Тайны мифологии славян - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1 РИТМО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ МИФОЛОГИИ И ФОЛЬКЛОРА

Глава 1 Предпосылки использования ритмо-фонетики в изучении культурной традиции

Глава 2 Смысловое (когнитивное) значение фонетических и графических знаков (звуков и букв) русского языка

ЧАСТЬ 2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНКЦИЙ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Глава 1 Основные философские понятия славянской традиции

Глава 2 Цветовосприятие в мировоззрении славян

Глава 3 Божественные персонажи пантеона

Глава 4 Другие мифологические персонажи славянской традиции

Глава 5 Реконструкция пантеона русских (славянских) богов

ЧАСТЬ 3 ЭЛЕМЕНТЫ КОСМОГОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЛАВЯН. ПРОТИВОБОРСТВО ВЕРХА И НИЗА

Глава 1 Образ бога-трикстера как индикатор социальных изменений

Глава 2 Велес и Перун

Глава 3 Громовники индоевропейцев и их оружие

Глава 4 Зооморфные представления о богах

ЧАСТЬ 4 ФИННО-КАРЕЛЬСКАЯ И СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИИ КАК РОДСТВЕННЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Глава 1 Небесный мир

Глава 2 Мифы о сотворении мира

Глава 3 Море

Глава 4 Земля

Глава 5 Мир смерти

Глава 6 Боги и культурные герои — устроители земли

Глава 7 Обожествленные предки

Глава 8 Хозяйство

Глава 9 Обереги

Глава 10 Одежда финнов и карел как обережная защита

Глава 11 Магия финно-карел и саамов

Глава 12 Мифология и картина мира у саамов

ЧАСТЬ 5 ОТРАЖЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Глава 1 Анализ сказочных текстов как носителей древних мифологических представлений

Глава 2 Отражение мифологических представлений славян в народных праздниках и играх

Глава 3 Отражение мифологической картины мира славян в народной игрушке

ЧАСТЬ 6 ЗООМОРФНАЯ И РАСТИТЕЛЬНАЯ СИМВОЛОГИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Глава 1 Символика гадов и рыб

Глава 2 Символика насекомых

Глава 3 Символика диких животных

Глава 4 Символика домашних животных

Глава 5 Символика птиц

Глава 6 Символика деревьев

Глава 7 Символика кустарников, трав и цветов

Глава 8 Грибы

ЧАСТЬ 7 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ (АВТОРСКАЯ) РЕКОНСТРУКЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Глава 1 Роль женщины в славянском фольклоре (Славянская любовная магия)

Глава 2 Реконструкция мифа о Творении мира

Глава 3 Кощуны

Библиография