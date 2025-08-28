Нахин Пол Дж. - Божественная фантастика
Можно ли выстроить мост от религии к науке, так чтобы примирить эти две вечно соперничающие сферы? Пол Нахин, научный деятель и популярный писатель, отвечает: такой мост уже давно построили фантасты! Как ни странно, многие из них, размышляя о будущем, черпали вдохновение именно в религиозных образах и сюжетах. Как вам предположение о том, что идея эволюции (равно как и ее реализация) принадлежит... Богу? Или о том, что даже творение рук человеческих - скажем, компьютер или смартфон - наделено душой либо, по меньшей мере, разумом? Автор книги предлагает поразмышлять над этими и другими философскими аспектами без догматизма и предвзятости. Ведь не зря даже великий Эйнштейн отмечал особую ценность воображения для развития творческой мысли, которая и движет науку. Издание предназначено для читателей, интересующихся вопросами взаимосвязи философии, религиозной эстетики и науки, а также для всех любителей жанра научной фантастики.
Пол Дж. Нахин - Божественная фантастика
Пер. с англ. В.С. Яценкова. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 296 с.
ISBN 978-5-97060-848-7
Пол Дж. Нахин - Божественная фантастика - Содержание
Вступительное слово от издательства
Обращение к читателю
Благодарности
Глава 1. Введение
- 1.1. Первое примечание автора
- 1.2. Бог и скептицизм
- 1.3. Бог, фантазия и научная фантастика
- 1.4. Бог и наука
- 1.5. Второе примечание автора
Глава 2. Путь фантастики от религии к науке
- 2.1. Истоки современной научной фантастики
- 2.2. Что было до научной фантастики?
- 2.3. Ранняя богословская фантастика
- 2.4. Богословская зрелость фантастики
Глава 3. Время, пространство, всеведение Бога и свободная воля
- 3.1. Что такое время?
- 3.2. Время в научной фантастике и богословии
- 3.3. Четырехмерный мир
- 3.4. Блочная вселенная
- 3.5. Всеведение Бога в богословии и научной фантастике
Глава 4. Верующие роботы
- 4.1. Алан Тьюринг, искусственные умы и души машин
- 4.2. Законы робототехники Азимова
- 4.3. Роботы и Бог
Глава 5. Компьютер в роли Бога
- 5.1. Боги в ограниченной локации
- 5.2. Компьютеры как боги всей планеты
- 5.3. Боги известной Вселенной
Глава 6. Космические путешествия, радио и встречи с инопланетянами
- 6.1. Межзвездные путешествия в художественной литературе
- 6.2. Теология, космические путешествия и первые вымышленные встречи с инопланетянами
- 6.3. Межзвездные радиосообщения
- 6.4. Прямые встречи c инопланетянами
Глава 7. Путешествие во времени к Иисусу
- 7.1. Путешествие во времени: факт или фантазия?
- 7.2. Богословие и прошлое
- 7.3. Иисус и путешественники во времени
- 7.4. Квантовая механика и Бог
Глава 8. Что, если Бог покажет Себя?
- 8.1. Не очень серьезные предположения
- 8.2. Немного более серьезные предположения
- 8.3. Конец всего этого
Приложение 1. Состязание человека с Богом
Приложение 2. Фэнтези
Приложение 3. Дар Отца
Приложение 4. Прикладное математическое богословие
Приложение 5. Шепот гравитации
Библиография
Предметный указатель
Об авторе
Пол Джоэл Нахин (родился 26 ноября 1940 года в округе Ориндж, штат Калифорния) – американский учёный и фантаст. В 1962 году получил степень бакалавра естественных наук в Стэнфордском университете , в 1963 степень магистра наук в Калифорнийском технологическом институте, в 1972 защитил степень доктора наук в Калифорнийском университете в Ирвайне. Преподавал в Виргинском университете и Военно-морской школе последипломного образования в Монтерее. В 2004 году Нахин стал почетным профессором электротехники в Университете Нью-Гэмпшира. Автор множества бестселлеров научно-популярного характера. В 2017 году за выдающиеся достижения в области математической литературы был удостоен премии Чендлера Дэвиса.
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