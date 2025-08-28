Можно ли выстроить мост от религии к науке, так чтобы примирить эти две вечно соперничающие сферы? Пол Нахин, научный деятель и популярный писатель, отвечает: такой мост уже давно построили фантасты! Как ни странно, многие из них, размышляя о будущем, черпали вдохновение именно в религиозных образах и сюжетах. Как вам предположение о том, что идея эволюции (равно как и ее реализация) принадлежит... Богу? Или о том, что даже творение рук человеческих - скажем, компьютер или смартфон - наделено душой либо, по меньшей мере, разумом? Автор книги предлагает поразмышлять над этими и другими философскими аспектами без догматизма и предвзятости. Ведь не зря даже великий Эйнштейн отмечал особую ценность воображения для развития творческой мысли, которая и движет науку. Издание предназначено для читателей, интересующихся вопросами взаимосвязи философии, религиозной эстетики и науки, а также для всех любителей жанра научной фантастики.

Пол Дж. Нахин - Божественная фантастика

Пер. с англ. В.С. Яценкова. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 296 с.

ISBN 978-5-97060-848-7

Пол Дж. Нахин - Божественная фантастика - Содержание

Вступительное слово от издательства

Обращение к читателю

Благодарности

Глава 1. Введение

1.1. Первое примечание автора

1.2. Бог и скептицизм

1.3. Бог, фантазия и научная фантастика

1.4. Бог и наука

1.5. Второе примечание автора

Глава 2. Путь фантастики от религии к науке

2.1. Истоки современной научной фантастики

2.2. Что было до научной фантастики?

2.3. Ранняя богословская фантастика

2.4. Богословская зрелость фантастики

Глава 3. Время, пространство, всеведение Бога и свободная воля

3.1. Что такое время?

3.2. Время в научной фантастике и богословии

3.3. Четырехмерный мир

3.4. Блочная вселенная

3.5. Всеведение Бога в богословии и научной фантастике

Глава 4. Верующие роботы

4.1. Алан Тьюринг, искусственные умы и души машин

4.2. Законы робототехники Азимова

4.3. Роботы и Бог

Глава 5. Компьютер в роли Бога

5.1. Боги в ограниченной локации

5.2. Компьютеры как боги всей планеты

5.3. Боги известной Вселенной

Глава 6. Космические путешествия, радио и встречи с инопланетянами

6.1. Межзвездные путешествия в художественной литературе

6.2. Теология, космические путешествия и первые вымышленные встречи с инопланетянами

6.3. Межзвездные радиосообщения

6.4. Прямые встречи c инопланетянами

Глава 7. Путешествие во времени к Иисусу

7.1. Путешествие во времени: факт или фантазия?

7.2. Богословие и прошлое

7.3. Иисус и путешественники во времени

7.4. Квантовая механика и Бог

Глава 8. Что, если Бог покажет Себя?

8.1. Не очень серьезные предположения

8.2. Немного более серьезные предположения

8.3. Конец всего этого

Приложение 1. Состязание человека с Богом

Приложение 2. Фэнтези

Приложение 3. Дар Отца

Приложение 4. Прикладное математическое богословие

Приложение 5. Шепот гравитации

Библиография

Предметный указатель

Об авторе

Пол Джоэл Нахин (родился 26 ноября 1940 года в округе Ориндж, штат Калифорния) – американский учёный и фантаст. В 1962 году получил степень бакалавра естественных наук в Стэнфордском университете , в 1963 степень магистра наук в Калифорнийском технологическом институте, в 1972 защитил степень доктора наук в Калифорнийском университете в Ирвайне. Преподавал в Виргинском университете и Военно-морской школе последипломного образования в Монтерее. В 2004 году Нахин стал почетным профессором электротехники в Университете Нью-Гэмпшира. Автор множества бестселлеров научно-популярного характера. В 2017 году за выдающиеся достижения в области математической литературы был удостоен премии Чендлера Дэвиса.