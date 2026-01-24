Нахман из Бреслава - Ликутей Могаран
Бреславский Хасидизм
Реб Носон пишет в своем вступлении к Ликутей МоГаран: «Излишне продолжать превозносить большую святость и грандиозность этой книги, потому что любой, кто готов учить ее честно, оценит и поймет степень ее величия самостоятельно». Он объясняет, что каждый урок этой святой книги освещает ряд характеристик человека и говорит о том, как развивать хорошие наклонности и удаляться от отрицательных стремлений. Беседы фокусируются на Торе, молитве и других заповедях, и на том, как все и каждый может достичь такого благочестия. Парпараот леХохма (комментарий на Ликутей МоГаран) во вступлении отсылает читателя в другую область - собственно, как каждый может достичь, со своего, казалось бы, незначительного положения в мире, уровней, которых даже ангелы достичь не могут. Множество других праведников восхваляло Ликутей МоГаран в подобном духе.
В связи с этим, мы несказанно благодарны Г־споду за то, что Он удостоил нас возможностью работы над переводом этого сокровища, фундаментального труда рабби Нахмана. Первое издание этого тома Ликутей МоГаран на английском языке было опубликовано в 1984, после чего мы получили многочисленные благодарственные письма от разнообразнейшей читательской аудитории за открытие этого важнейшего раздела Торы и хасидута англоязычному миру. Сегодня мы публикуем этот труд на русском языке и надеемся, что это издание найдет благодарный отклик у русскоязычной аудитории.
рабби Нахман из Бреслава - Ликутей Могаран - Том 1 - уроки 1-6
примечания Хаима Крамера
научная редакция Моше Когана
литературная редакция Леи Ашуровой
published by BRESLOV RESEARCH INSTITUTE Jerusalem/New York
издательство ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ БРЕСЛАВСКОГО ХАСИДИЗМА Иерусалим/Нью-Йорк, 2010 г. - 412 с.
ISBN 978-1-928822-37-0
рабби Нахман из Бреслава - Ликутей Могаран - Том 1 - уроки 1-6 - Содержание
- ПРОЛОГ
- УРОК 1 - УРОК 6
- ПРИЛОЖЕНИЯ
рабби Нахман из Бреслава - Ликутей Могаран - Том 1 - уроки 1-6 - О рабби Нахмане и его учении
Рабби Нахман родился в 1772 году в еврейском местечке Меджибож на Украине. Он был правнуком рабби Исраэля Баал-Шем-Това - «носящего доброе имя» - основателя хасидского движения. Рабби Нахман достиг величайших высот святости и мудрости. Он сумел проникнуть в глубины учения Каббалы, но в то же время оставался практичным человеком, твердо стоящим на земле и обучающим людей простоте, искренности и вере.
Он говорил об излечении души и о духовной цельности, о жизни человека.
Рабби Нахман притягивал к себе и простых людей, и ученых мудрецов, видевших в нем своего «Рабби» - учителя, который давал им духовную поддержку и указывал путь в жизни. Даже после смерти рабби Нахмана в 1810 году его влияние остается огромным. Его учение передается как письменно, так и из уст в уста. И сегодня люди находят в учении рабби Нахмана ответы на жизненно важные вопросы и источник вдохновения.
Ближайшим учеником рабби Нахмана был реб Носон из Немирова, который по наставлению рабби Нахмана записал, систематизировал и напечатал труды своего учителя. Он, по сути, был тем, без кого, как сказал сам рабби Нахман, «...не осталось бы от меня ни листка». Реб Носон не только записывал оригинальные труды рабби Нахмана. В его собственных книгах, основанных на учении великого наставника, помимо простого объяснения невероятно глубоких уроков рабби Нахмана, мы открываем то, чего нам, не видевшим и не слышавшим самого Рабби, не суждено было бы узнать, а именно - тот дух, те акценты, которые рабби Нахман ставил в своем учении; те основные практические советы, которым человек должен следовать в жизни, чтобы достигнуть гармонии.
Своей основной задачей реб Носон видел воспитание учеников, способных передавать дух живого учения рабби Нахмана следующим поколениям.
Реб Носон, автор сочинений Ликутей Ґалахот и Ликутей Тфилот, написанных на основе Ликутей Моґаран, лучше, чем кто бы то ни было, мог оценить глубину и внутреннюю красоту трудов раби. В другом месте он пишет: каждый урок Ликутей Моґаран можно уподобить дворцу - анфиладе залов и покоев, сказочно красивых, бесконечно разнообразных, каждый из которых обладает собственным неповторимым обликом. Вы входите в зал и осматриваетесь, дивясь оригинальности убранства, и вдруг замечаете открытую дверь, ведущую в следующий зал, не менее великолепный, чем первый. За этим залом обнаруживается еще один, а за ним еще и еще. Вы проходите через всю вереницу залов, поднимаетесь на другие этажи и замечаете, что помещения дворца соединены между собой таким дивным и непостижимым образом, что остается только дивиться мудрости архитектора, замыслившего все это великолепие (там же #389).
рабби Нахман из Браслава - Ликутей Могаран - Том 2 - уроки 7-16
с комментариями Хаима Крамера
перевод Ханы Бродоцкой
научная редакция Моше Когана
литературная редакция Ханы Файнштейн
published by BRESLOV RESEARCH INSTITUTE Jerusalem/New York
издательство ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ БРЕСЛАВСКОГО ХАСИДИЗМА Иерусалим/Нью-Йорк, 2021 г. - 504 с.
ISBN 978-1-944731-45-8
рабби Нахман из Браслава - Ликутей Могаран - Том 2 - уроки 7-16 - содержание
Урок 7 - урок 16
Приложения
Жизненную силу в основном получают от молитвы, как сказано: «Молитва Б־гу жизни моей» (Теилим 42:9) (2). И потому человек должен молиться,прикладывая к этому все свои силы (3). Ибо, когда человек молится, прикладывая все силы и вносит свою силу в буквы молитвы,- его сила обновляется там в соответствии с тем,что сказано: «Обновляются они каждое утро; велика Твоя верность (эмуна)» (Эйха 3:23) (4). Ибо вера - это молитва, как написано: «И были руки его верой (эмуна)» (Шмот 17:2) (5),а Онкелос переводит: «[Руки его] были воздеты в молитве» (6).
(1) Ликутей Моаран №9. Раби дал этот урок в Шабат «Шира», 13 Швата 5563 года (24 января 1803 г.) (см. Tzaddik №129, Until theMashiach, р.93). Как и урок №7, этот урок посвящен темам молитвы, веры и истины, изгнания. Но если в седьмом уроке раби Нахман видит в совете цадика источник истины и веры, то здесь основное внимание уделяется поиску истины путем молитвы. (При изучении этого урока имеет смысл пользоваться примечаниями к уроку №7, в особенности относящимися к последнему разделу.)
Текст всего урока - Льшон Рабейну. См. п. 1 к Уроку №7, где объясняется значение этого термина.
Огромнейшее спасибо, мы эту книгу безуспешно искали много лет...