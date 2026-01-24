рабби Нахман из Бреслава - Ликутей Могаран

Рабби Нахман родился в 1772 году в еврейском местечке Меджибож на Украине. Он был правнуком рабби Исраэля Баал-Шем-Това - «носящего доброе имя» - основателя хасидского движения. Рабби Нахман достиг величайших высот святости и мудрости. Он сумел проникнуть в глубины учения Каббалы, но в то же время оставался практичным человеком, твердо стоящим на земле и обучающим людей простоте, искренности и вере.

Он говорил об излечении души и о духовной цельности, о жизни человека.

Рабби Нахман притягивал к себе и простых людей, и ученых мудрецов, видевших в нем своего «Рабби» - учителя, который давал им духовную поддержку и указывал путь в жизни. Даже после смерти рабби Нахмана в 1810 году его влияние остается огромным. Его учение передается как письменно, так и из уст в уста. И сегодня люди находят в учении рабби Нахмана ответы на жизненно важные вопросы и источник вдохновения.

Ближайшим учеником рабби Нахмана был реб Носон из Немирова, который по наставлению рабби Нахмана записал, систематизировал и напечатал труды своего учителя. Он, по сути, был тем, без кого, как сказал сам рабби Нахман, «...не осталось бы от меня ни листка». Реб Носон не только записывал оригинальные труды рабби Нахмана. В его собственных книгах, основанных на учении великого наставника, помимо простого объяснения невероятно глубоких уроков рабби Нахмана, мы открываем то, чего нам, не видевшим и не слышавшим самого Рабби, не суждено было бы узнать, а именно - тот дух, те акценты, которые рабби Нахман ставил в своем учении; те основные практические советы, которым человек должен следовать в жизни, чтобы достигнуть гармонии.

Своей основной задачей реб Носон видел воспитание учеников, способных передавать дух живого учения рабби Нахмана следующим поколениям.